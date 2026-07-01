Eksport Bunga Yunnan Terus Mencatat Pertumbuhan Kukuh Menjelang IFEX Kunming 2026

Wilayah florikultur utama China mencatat pertumbuhan eksport sebanyak 60.5 peratus pada tahun 2025 ketika pembeli antarabangsa bersiap sedia untuk berhimpun di Kunming pada September ini

KUNMING, China, 1 Julai 2026 /PRNewswire/ -- IFEX 2026 akan berlangsung di Kunming, China, dari 18 hingga 20 September 2026.

Yunnan, pengeluar dan pengeksport utama bunga keratan segar di China, sekali lagi mencapai satu lagi pencapaian penting dalam eksport pada tahun 2025 apabila jumlah eksportnya mencecah RMB1.22 bilion (USD170 juta), meningkat 60.5 peratus berbanding tahun sebelumnya dan menduduki tempat pertama di seluruh negara bagi tahun ketujuh berturut-turut.

Di seluruh negara, jumlah eksport bunga China mencecah USD579 juta pada tahun 2025, dengan bunga keratan segar menyumbang sebanyak USD228 juta, meningkat 44.3 peratus berbanding tahun sebelumnya. Bunga yang ditanam di Yunnan kini dieksport ke 64 buah negara dan wilayah di seluruh Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah dan Eropah, termasuk Malaysia, Kazakhstan, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu (UAE).

Pertumbuhan eksport tersebut mencerminkan kelebihan semula jadi dan industri yang unik dimiliki Yunnan: kawasan penanaman bunga seluas 130,000 hektar, industri florikultur bernilai berbilion yuan dan pengeluaran kira-kira tujuh daripada setiap 10 batang bunga keratan segar yang dijual di China. Laluan hijau khas di Lapangan Terbang Antarabangsa Kunming Changshui, digabungkan dengan pelepasan kastam yang beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, membolehkan bunga yang baru dituai dipindahkan dari ladang ke pesawat kargo dalam tempoh kurang daripada 20 jam — jauh di bawah tempoh kritikal kesegaran industri selama 36 jam bagi penghantaran antarabangsa.

Seiring dengan pertumbuhan permintaan global, IFEX Kunming Ekspo Bunga & Tumbuhan Antarabangsa 2026 akan menghimpunkan penanam, pembiak baka dan pembeli untuk meneroka varieti baharu, teknologi dan kerjasama rentas sempadan. Berasaskan kejayaan edisi tahun 2025, pameran itu akan berlangsung dari 18 hingga 20 September di kawasan pameran seluas 80,000 meter persegi, menampilkan empat sektor iaitu bunga, kopi, tumbuhan tropika dan beri, dengan penyertaan lebih daripada 600 pempamer serta dianggarkan menarik 45,000 pembeli perdagangan.

Pameran tahun ini menampilkan Belanda dan Colombia sebagai Negara Tetamu Kehormat Rasmi, di samping pavilion kebangsaan yang disertai oleh Thailand, Malaysia dan beberapa lagi ekonomi utama pengeluar bunga. Antara pempamer antarabangsa terkemuka ialah Legro, Van Egmond, Prime Flowers, Vince Mark, Schreurs, Deliflor, Pindstrup, Rijkland, De Ruiter, Van den Berg, Hasfarm, Florensis, Chrysal, BVB, Armada, Red Peony, Ridder, Van Iperen, NaanDanJain, Hortimed, Holex, Floricultura, Priva, Hoogendoorn, Anthura, Jiff dan banyak lagi.

Dua program khusus disediakan bagi menyokong pembeli rentas sempadan:

Yunnan Flowers Export Zone : Perolehan secara langsung daripada penanam bunga terkemuka Yunnan.

: Perolehan secara langsung daripada penanam bunga terkemuka Yunnan. Yunnan Flowers Going Global International Forum: Pembentangan oleh pakar mengenai dasar eksport, pematuhan kastam, percukaian, trend pasaran dan logistik.

Pameran ini memberikan pembeli akses secara langsung kepada penanam bunga terkemuka di China, syarikat pembiak baka antarabangsa serta pembekal tumbuhan tropika, buah beri dan kopi premium, sekali gus membantu mereka mempelbagaikan sumber perolehan dan mewujudkan hubungan dengan pembekal baharu dalam satu kunjungan sahaja.

Sebagai pameran perdagangan bunga-bungaan bersepadu terkemuka di Asia, IFEX Kunming 2026 menyediakan platform antarabangsa bagi urusan penyumberan, pertukaran teknologi dan pembentukan kerjasama perniagaan jangka panjang merentas industri florikultur global. Prapendaftaran kini dibuka kepada pembeli global, wakil media dan profesional perdagangan.

Rancang Kunjungan Anda:

Tarikh: 18–20 September 2026

Lokasi: Dewan 4–10, Kunming Dianchi International Convention & Exhibition Center, China

Laman web: https://www.ifexflowerexpo.com/en-gb.html

Pendaftaran dalam talian: https://reed.infosalons.com.cn/reg/IFEX26/registeren/login?type=188IVH

SOURCE IFEX Kunming International Flowers & Plants Expo 2026