Xứng Đáng Được Tỏa Sáng: Giải Đấu Lắp Đặt Điều Hòa Midea Trở Lại với Quy Mô Hoành Tràn và Tổng Giải Thưởng Hấp Dẫn Lên Đến 25.000 USD

Phật Sơn, Trung Quốc, ngày 15 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Midea Club Flash Installation Tournament Season 2 (MCFIT S2), cuộc thi lắp đặt điều hòa không khí lớn nhất ASEAN, chính thức mở đăng ký từ hôm nay tại Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines. Các thợ lắp đặt xuất sắc sẽ tranh tài qua vòng loại địa phương và chung kết quốc gia trước khi tiến vào Chung Kết ASEAN tại Trung Quốc.

Cùng Nhau Nâng Cao Tiêu Chuẩn Ngành

Midea Club Flash Installation Tournament Season 2 officially opens registration today across Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and the Philippines. Midea Club Flash Installation ASEAN Tournament Returns Bigger Stakes and Up to $25,000 in Prizes

Được khởi xướng bởi Midea Club, cuộc thi hướng đến mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực lắp đặt điều hòa trên toàn khu vực Đông Nam Á. Thông qua MCFIT, những người thợ lắp đặt xuất sắc – những người đang âm thầm mang lại sự thoải mái cho hàng triệu gia đình – được ghi nhận và tôn vinh xứng đáng.

Với chủ đề năm nay "Xứng Đáng Được Tỏa Sáng", cuộc thi không chỉ là sân chơi tranh tài về kỹ năng mà còn góp phần nâng tầm nghề lắp đặt, từ một công việc thầm lặng trở thành một nghề nghiệp được xã hội trân trọng. Thành công của nghề được xây dựng trên nền tảng kỹ năng chuyên môn vững vàng, sự chính xác trong từng thao tác và cam kết tuyệt đối về an toàn.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá thống nhất trên toàn bộ thị trường Đông Nam Á cũng góp phần thúc đẩy những chuẩn mực cao hơn, hướng tới sự phát triển bền vững và chuyên nghiệp cho toàn ngành.

Làm Chủ Tốc Độ, Gia Tăng Thu Nhập: Phần Thưởng Lớn Hơn Bao Giờ Hết

Lấy cảm hứng từ triết lý cốt lõi "Bứt Phá Tốc Độ, Gia Tăng Giá Trị", MCFIT mùa thứ hai tiếp tục đổi mới nội dung thi đấu nhằm phản ánh sát hơn năng lực thực tiễn của đội ngũ kỹ thuật viên. Năm nay, phần thi lắp đặt dàn nóng được bổ sung vào hệ thống chấm điểm theo thời gian hoàn thành, giúp đánh giá toàn diện kỹ năng chuyên môn, khả năng và hiệu suất làm việc thực tế của thí sinh. Tất cả thị trường đều sử dụng mẫu điều hòa tiêu chuẩn Midea Celest Pro, bảo đảm tính công bằng và đồng nhất trong quá trình tranh tài.

Tốc độ lắp đặt nhanh hơn cùng chất lượng dịch vụ cao hơn không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn tạo điều kiện để kỹ thuật viên gia tăng năng suất và thu nhập. Bên cạnh các hạng mục thi đấu chuyên môn, MCFIT S2 còn giới thiệu những giải thưởng mới như "Most Popular Flash Star" do cộng đồng bình chọn và giải thưởng đồng đội "Master of Speed" dành cho đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất với giá trị lên đến 5.000 USD.

Ở hạng mục cá nhân, các thí sinh sẽ cạnh tranh các giải thưởng trị giá 5.000 USD cho Quán quân, 2.000 USD cho Á quân và 1.000 USD cho Giải Ba. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay vượt 25.000 USD, khẳng định cam kết của Midea trong việc tôn vinh tay nghề, thúc đẩy chuẩn mực nghề nghiệp và tạo động lực phát triển cho đội ngũ kỹ thuật viên trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Từ Hậu Trường Bước Ra Sân Khấu

Ngoài sàn thi đấu, Season 2 ra mắt hạng mục bình chọn công khai trực tuyến mới — MCFIT Most Popular Flash Star. Những thợ lắp đặt tận tụy mang đến sự thoải mái cho hàng triệu gia đình mỗi ngày xứng đáng được công nhận, không chỉ vì tốc độ của họ, mà còn vì sự cam kết không ngừng với tay nghề và an toàn — họ xứng đáng được tỏa sáng. Năm nay, MCFIT không chỉ là cuộc đua với thời gian. Đây là sân khấu thực sự đưa các thợ lắp đặt từ hậu trường ra ánh đèn, để công chúng nhìn thấy, trân trọng và tôn vinh những người chuyên nghiệp kiến tạo sự thoải mái.

Nền Tảng Đã Được Chứng Minh Cho Sự Xuất Sắc Trong Lắp Đặt

Mùa giải đầu tiên của MCFIT vào năm 2025 đã tiếp cận hơn 13.000 thợ lắp đặt tại năm quốc gia, với hơn 1.000 thợ lắp đặt hàng đầu tranh tài trong ba tháng. Hai mươi lăm thí sinh xuất sắc nhất đã hội tụ tại Trung Quốc cho Chung Kết. Sự kiện đạt hơn 12,84 triệu lượt hiển thị trên truyền thông, khẳng định MCFIT là nền tảng hàng đầu cho sự xuất sắc trong lắp đặt tại khu vực. Season 2 tiếp nối đà phát triển này với sự tham gia rộng rãi hơn, tiêu chuẩn khắt khe hơn và sự ghi nhận lớn hơn dành cho những người chuyên nghiệp mang đến sự thoải mái cho mọi gia đình.

Đăng ký đã mở. Mở Midea Club APP ngay, đăng ký tham gia và khẳng định bản lĩnh, thể hiện tay nghề, hãy bước lên sân khấu của những người thợ xuất sắc nhất khu vực — bởi bạn xứng đáng được tỏa sáng !

SOURCE Midea Club