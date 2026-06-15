ถึงเวลาที่ความทุ่มเทของคุณจะได้รับการมองเห็น: Midea AC Installation Tournament กลับมาอีกครั้ง พร้อมการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นและรางวัลรวมกว่า 820,000 บาท
News provided byMidea Club
15 Jun, 2026, 16:59 CST
ฝอซาน, ประเทศจีน, 15 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Midea Club Flash Installation Tournament Season 2 (MCFIT S2) การแข่งขันติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการวันนี้ที่ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ช่างติดตั้งระดับแนวหน้าจะแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ก่อนก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศระดับอาเซียน ณ ประเทศจีน
ร่วมยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ สร้างอนาคตให้อุตสาหกรรม
MCFIT จัดขึ้นโดย Midea Club เพื่อส่งเสริมมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพด้านการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเชิดชูช่างติดตั้งผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งมอบความเย็นสบายให้กับบ้านนับล้านหลัง ภายใต้แนวคิด "ถึงเวลาที่ความทุ่มเทของคุณจะได้รับการมองเห็น" การแข่งขันในปีนี้มุ่งสะท้อนคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพช่างติดตั้ง ซึ่งอาศัยทั้งทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความแม่นยำ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูง เพื่อยกระดับบทบาทของช่างติดตั้งจากผู้ทำงานอยู่เบื้องหลัง สู่มืออาชีพที่ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค
เชี่ยวชาญ รวดเร็ว สร้างรายได้มากขึ้น พร้อมรางวัลใหญ่กว่าที่เคย
ภายใต้แนวคิด "Master Speed, More Profits" MCFIT Season 2 ยกระดับความท้าทายด้วยการเพิ่มภารกิจติดตั้งชุดคอมเพรสเซอร์ภายนอกเข้าสู่การแข่งขัน เพื่อประเมินทักษะการทำงานจริงอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องปรับอากาศรุ่น Midea Celest Pro เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ
การแข่งขันในปีนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรวดเร็วควบคู่กับความแม่นยำในการติดตั้ง สามารถต่อยอดสู่โอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพการบริการแก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังเพิ่มรางวัลพิเศษ "Most Popular Flash Star" จากการโหวตของสาธารณชน และรางวัลประเภททีม "Master of Speed" จากประเทศที่ทำเวลารวมได้เร็วที่สุด มูลค่า 160,000 บาท ส่งผลให้มูลค่ารางวัลรวมของการแข่งขันสูงกว่า 820,000 บาท!
จากเบื้องหลังสู่สังเวียนใหญ่
นอกเหนือจากการแข่งขันด้านทักษะ MCFIT Season 2 ยังเปิดตัวกิจกรรมโหวตออนไลน์ MCFIT Most Popular Flash Star เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมส่งกำลังใจและยกย่องช่างติดตั้งผู้ทุ่มเท ผู้อยู่เบื้องหลังความเย็นสบายของบ้านนับล้านหลังในทุกวัน
ช่างติดตั้งไม่ได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านความรวดเร็วในการทำงาน ยึดมั่นในมาตรฐานวิชาชีพ ความปลอดภัย และคุณภาพการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ MCFIT จึงมุ่งสร้างเวทีที่เปิดโอกาสให้ความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพวกเขาได้รับการมองเห็นในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ปีนี้ MCFIT จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันกับเวลา แต่เป็นเวทีที่พาช่างติดตั้งก้าวสู่การได้รับการยอมรับจากสาธารณชน
แพลตฟอร์มที่ได้รับการพิสูจน์ สู่มาตรฐานความเป็นเลิศด้านการติดตั้ง
MCFIT Season 1 ในปี 2568 ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยสามารถเข้าถึงช่างติดตั้งกว่า 13,000 คนจาก 5 ประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน และมีช่างติดตั้งชั้นนำกว่า 1,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันตลอดระยะเวลา 3 เดือน ก่อนคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย 25 คน เดินทางสู่ประเทศจีนเพื่อร่วมชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ความสำเร็จของการแข่งขันครั้งแรกสร้างการเข้าถึงผ่านสื่อรวมกว่า 12.84 ล้านครั้ง ตอกย้ำบทบาทของ MCFIT ในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำที่ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและความเป็นเลิศด้านการติดตั้งในภูมิภาค
ในปีนี้ MCFIT Season 2 พร้อมสานต่อความสำเร็จดังกล่าว ด้วยการเปิดโอกาสให้ช่างติดตั้งเข้ามามีส่วนร่วมในวงกว้างยิ่งขึ้น ยกระดับเกณฑ์การแข่งขันให้ท้าทายยิ่งกว่าเดิม และมอบการยอมรับแก่เหล่ามืออาชีพผู้เป็นกำลังสำคัญในการส่งมอบความเย็นสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนในทุกบ้าน
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เพียงเปิดแอปพลิเคชัน Midea Club ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน และก้าวสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจระดับอาเซียน เพราะถึงเวลาที่ความทุ่มเทของคุณจะได้รับการมองเห็น
SOURCE Midea Club
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