"Deserve to Be Seen": Midea AC Installation Tournament Kembali dengan Pertandingan Dipertingkat dan Hadiah Bernilai Sehingga USD25,000

Foshan, China, 15 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Midea Club Flash Installation Tournament Season 2 (MCFIT S2), pertandingan pemasangan penghawa dingin terbesar di ASEAN, secara rasmi membuka pendaftaran hari ini di Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Para pemasang elit akan bertanding melalui kelayakan tempatan dan final kebangsaan sebelum mara ke Final Besar ASEAN di China.

Memacu Piawaian Industri ke Tahap Lebih Tinggi

Midea Club Flash Installation Tournament Season 2 officially opens registration today across Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and the Philippines. Midea Club Flash Installation ASEAN Tournament Returns Bigger Stakes and Up to $25,000 in Prizes

Dicipta oleh Midea Club untuk memajukan profesionalisme pemasangan di seluruh Asia Tenggara, MCFIT mengiktiraf para pemasang yang menghadirkan keselesaan kepada jutaan rumah. Tema tahun ini, "Deserve to Be Seen ", menonjolkan profesion pemasangan sebagai kerjaya yang memerlukan kemahiran, ketepatan dan pematuhan terhadap standard keselamatan yang tinggimenonjolkan profesion pemasangan sebagai kerjaya yang memerlukan kemahiran, ketepatan dan pematuhan terhadap standard keselamatan yang tinggi. Penanda aras yang diseragamkan di semua pasaran memacu piawaian yang lebih tinggi untuk seluruh industri.

"Master Speed, More Profits" : Ganjaran Lebih Besar Berbanding Sebelum Ini

Berpandukan falsafah teras "Master Speed, More Profits", MCFIT S2 menambah pemasangan unit luar ke dalam pertandingan berjangka masa untuk penilaian praktikal lengkap kemahiran profesional, menggunakan model piawai Midea Celest Pro di semua pasaran. Pemasangan yang lebih pantas dan cekap secara langsung bermakna pendapatan lebih tinggi bagi pemasang dan perkhidmatan lebih baik bagi pelanggan. Tahun ini turut memperkenalkan anugerah baharu, "Most Popular Flash Star" yang dipilih melalui undian awam, serta anugerah pasukan negara "Master of Speed" bernilai USD5,000. Hadiah individu pula menawarkan USD5,000 kepada juara, USD2,000 kepada naib juara dan USD1,000 kepada pemenang tempat ketiga. Secara keseluruhan, jumlah hadiah yang ditawarkan melebihi USD25,000.

Dari Belakang Tabir ke Pentas Utama

Di luar gelanggang pertandingan, Season 2 melancarkan laluan pengundian awam dalam talian baharu — MCFIT Most Popular Flash Star. Para pemasang berdedikasi yang menghadirkan keselesaan kepada jutaan rumah setiap hari layak mendapat pengiktirafan, bukan sahaja atas kepantasan mereka, tetapi juga atas komitmen teguh mereka terhadap kemahiran dan keselamatan — mereka layak untuk dilihat. Tahun ini, MCFIT bukan sekadar perlumbaan melawan masa. Ia adalah pentas sebenar yang membawa para pemasang dari belakang tabir ke perhatian umum, membolehkan orang ramai melihat, menghargai, dan meraikan para profesional yang menjadikan keselesaan mungkin.

Platform Terbukti untuk Kecemerlangan Pemasangan

Musim sulung MCFIT pada tahun 2025 melibatkan lebih 13,000 pemasang dari lima negara ASEAN, dengan lebih 1,000 peserta terbaik bersaing sepanjang tempoh pertandingan selama tiga bulan. Dua puluh lima finalis elit berkumpul di China untuk Final Besar. Acara ini menjana lebih 12.84 juta impresi media, menjadikan MCFIT sebagai platform definitif untuk kecemerlangan pemasangan di rantau ini. Season 2 membina momentum ini dengan penyertaan lebih luas, piawaian lebih ketat, dan pengiktirafan lebih besar bagi para profesional yang menghadirkan keselesaan ke setiap rumah.

Pendaftaran bagi MCFIT Musim 2 kini dibuka melalui aplikasi Midea Club. Para pemasang yang berminat dijemput untuk mendaftar dan merebut peluang mewakili negara masing-masing di pentas ASEAN — kerana anda Deserve to Be Seen.

SOURCE Midea Club