Deserve to Be Seen: Midea Club Flash Installation Tournament Kembali Hadir dengan Format Kompetisi yang Lebih Menantang dan Total Hadiah Hingga Ratusan Juta Rupiah

Diciptakan oleh Midea Club untuk meningkatkan profesionalisme instalasi AC di negara-negara Asia Tenggara, MCFIT memberikan pengakuan kepada para installer yang menghadirkan kenyamanan bagi jutaan rumah. Tema tahun ini, "Deserve to Be Seen ", mengangkat profesi installer dari peran yang sering luput dari perhatian menjadi profesi yg dihormati, dibangun atas keterampilan, presisi, dan keselamatan. Standar acuan yang seragam di seluruh pasar mendorong peningkatan standar bagi seluruh industri.

"Master Speed, More Profit": Hadiah Lebih Besar dari Sebelumnya

Berpedoman pada filosofi inti "Master Speed, More Profit" , MCFIT S2 menghadirkan tantangan baru berupa instalasi unit outdoor guna menguji keterampilan teknis peserta secara lebih menyeluruh. Di Indonesia, kompetisi akan menggunakan AC Midea Celest Inverter. Instalasi yang cepat dan tepat meningkatkan produktivitas installer serta kualitas layanan pelanggan. MCFIT S2 menghadirkan berbagai kategori penghargaan, termasuk. Most Popular Flash Star yang dipilih melalui voting publik serta Penghargaan Tim Terbaik yang diberikan berdasarkan performa terbaik selama kompetisi. Untuk kategori individu, gelar Master of Speed akan diberikan kepada peserta dengan performa terbaik pada Grand Final ASEAN. Secara keseluruhan, total hadiah yang diperebutkan mencapai ratusan juta rupiah.

Dari Balik Layar ke Sorotan Utama

Season 2 MCFIT meluncurkan jalur voting publik online baru — MCFIT Most Popular Flash Star. Para installer berdedikasi yang menghadirkan kenyamanan bagi jutaan rumah setiap hari layak mendapat pengakuan. Tahun ini, MCFIT bukan sekadar perlombaan melawan waktu. Ini adalah panggung nyata yang membawa para installer dari balik layar ke sorotan utama, membiarkan publik melihat, menghargai, dan merayakan para profesional yang mewujudkan kenyamanan.

Kompetisi yang Terbukti Mendorong Profesionalisme Installer

Season perdana MCFIT pada tahun 2025 menjangkau lebih dari 13.000 installer di lima negara, dengan lebih dari 1.000 installer terbaik berkompetisi selama tiga bulan. Dua puluh lima finalis terbaik terbaik berkumpul di Cina untuk Grand Final. Acara ini menghasilkan lebih dari 12,84 juta impresi media, menjadikan MCFIT sebagai platform definitif untuk keunggulan instalasi di kawasan ini. Season 2 melanjutkan momentum ini dengan partisipasi yang lebih luas, standar yang lebih ketat, dan pengakuan yang lebih besar bagi para profesional yang menghadirkan kenyamanan ke setiap rumah.

Pendaftaran telah dibuka. Buka aplikasi Midea Club sekarang, daftarkan diri Anda, dan buktikan keahlian Anda di panggung MCFIT Season 2.

SOURCE Midea Club