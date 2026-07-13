ZEEKR, TPM Automotive và SINEXCEL cùng xây dựng trạm sạc cấp megawatt nhanh nhất Thái Lan

BANGKOK, ngày 13 tháng 7 năm 2026/PRNewswire/ -- ZEEKR, TPM Automotive và SINEXCEL đã chính thức công bố khai trương trạm sạc siêu nhanh cấp megawatt đầu tiên của Thái Lan tại Bangkok, đánh dấu việc Thái Lan bước vào kỷ nguyên sạc megawatt. Đại diện từ Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok, các đơn vị vận hành, nhà cung cấp nền tảng sạc và giới truyền thông đã cùng quy tụ để chứng kiến cột mốc quan trọng này của hệ sinh thái giao thông điện hóa tại Đông Nam Á.

Thách thức: Xe điện điện áp cao và khoảng cách với hạ tầng sạc truyền thống

The Fastest EVs Deserve the Fastest Charging | SINEXCEL, ZEEKR, and TPM Automotive Jointly Build Thailand's Fastest Megawatt Charging Station

Quá trình chuyển đổi sang xe điện (EV) tại Thái Lan đang tăng tốc, trong đó các mẫu xe 800V hiện chiếm tới 15% thị trường. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng công cộng lạc hậu tạo ra một khoảng cách lớn, đặt ra ba thách thức lớn:

Thời gian sạc kéo dài: Các bộ sạc công suất thấp có thể mất hơn một giờ, làm hạn chế hiệu suất của các mẫu xe điện 800V.

Hiệu quả khai thác điện năng thấp: Các bộ sạc độc lập truyền thống không có khả năng phân bổ công suất động, nên không thể hỗ trợ sạc cho nhiều xe đồng thời.

Sự không ổn định của lưới điện: Nhu cầu sạc ở cấp công suất megawatt tạo ra các đỉnh tải tức thời rất lớn, đe dọa sự ổn định của lưới điện địa phương.

Giải pháp: Hệ thống sạc siêu nhanh công suất 960 kW

Để giải quyết những điểm nghẽn này, ba đối tác đã triển khai hệ thống sạc siêu nhanh 960 kW của SINEXCEL — được chế tạo để kết hợp những chiếc xe điện nhanh nhất với khả năng sạc nhanh nhất. Hệ thống gồm một trụ sạc siêu nhanh làm mát bằng chất lỏng 700A kết hợp với ba trụ sạc nhanh làm mát bằng không khí 500A, mang lại hai lợi thế:

Cấp năng lượng đồng thời cho các xe điện siêu nhanh, đạt công suất tối đa trong 10 phút

Cụm công suất thông minh 960 kW phân bổ công suất động theo nhu cầu của phương tiện.

Trong quá trình thử nghiệm thực tế, hai xe ZEEKR 7X được sạc đồng thời ở tốc độ tối đa, dung lượng pin tăng vọt từ 20% lên 80% chỉ trong 10 phút .

. Hiệu quả khai thác công suất đạt 97% — cao hơn 16% so với các giải pháp sạc truyền thống.

Nâng cấp linh hoạt, duy trì vị thế dẫn đầu về tốc độ sạc

Khả năng mở rộng công suất: Hệ thống có thể mở rộng liền mạch từ 960 kW lên 1.280 kW chỉ bằng cách bổ sung các mô-đun công suất.

Hệ thống có thể mở rộng liền mạch từ 960 kW lên 1.280 kW chỉ bằng cách bổ sung các mô-đun công suất. Đầu sạc có thể thay thế: Hỗ trợ nâng cấp lên trụ sạc làm mát bằng chất lỏng hoặc trụ sạc chuẩn MCS trong tương lai.

Hỗ trợ nâng cấp lên trụ sạc làm mát bằng chất lỏng hoặc trụ sạc chuẩn MCS trong tương lai. Tích hợp hệ sinh thái: Hỗ trợ tích hợp với hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng nhằm giảm tác động lên lưới điện và mở rộng năng lực sạc.

Chung tay kiến tạo tương lai di chuyển tại Đông Nam Á

Là những đơn vị tiên phong trong ngành, ZEEKR dẫn dắt quá trình điện hóa ở phân khúc xe cao cấp với nền tảng 800V, trong khi SINEXCEL mang đến 16 năm kinh nghiệm và hiện là doanh nghiệp số 1 thế giới về doanh số bộ sạc cấp megawatt. Cùng với mạng lưới địa phương hàng đầu của TPM Automotive, liên minh ba bên này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phối hợp đồng bộ giữa phương tiện và hạ tầng sạc.

Thông qua việc xác nhận thành công hệ sinh thái "Xe điện + Trạm sạc + Đối tác địa phương", liên minh này thiết lập một hình mẫu hiệu quả và bền vững cho mạng lưới sạc siêu nhanh tại Thái Lan.

Trong thời gian tới, SINEXCEL sẽ tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác với ZEEKR, TPM, cùng các công ty đầu ngành nhằm đẩy nhanh hạ tầng sạc siêu nhanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Đông Nam Á.

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SOURCE SINEXCEL