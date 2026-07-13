ZEEKR, TPM Automotive, dan SINEXCEL Resmikan Stasiun Pengisian Daya Megawatt Tercepat di Thailand

Tingkat penggunaan mobil listrik (EV) di Thailand terus meningkat. Saat ini, model EV berarsitektur 800V telah menguasai 15% pangsa pasar lokal. Namun, pertumbuhan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan tersebut.

Lamanya proses pengisian daya: Pengisi daya berdaya rendah masih membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mengisi baterai EV sehingga menghambat kemampuan EV 800V.

Tingkat utilisasi daya yang tidak efisien: Banyak pengisi daya konvensional belum mampu membagi daya secara dinamis, serta kurang efisien ketika digunakan untuk mengisi beberapa daya EV secara bersamaan.

Jaringan listrik yang tidak stabil: Kebutuhan daya dalam skala megawatt dapat menimbulkan lonjakan beban listrik secara tiba-tiba yang berpotensi memengaruhi kestabilan jaringan di sekitarnya.

Sistem Pengisian Daya Ultracepat 960 kW sebagai Solusi

Untuk menjawab tantangan tersebut, ketiga perusahaan menghadirkan sistem pengisian daya ultracepat 960 kW dari SINEXCEL yang mendukung EV berperforma tinggi dengan kemampuan pengisian daya maksimal. Sistem ini mengombinasikan satu dispenser supercharging berpendingin cairan berkapasitas 700A dengan tiga dispenser fast charging berpendingin udara berkapasitas 500A dengan dua keunggulan:

Dua EV Berperforma Tinggi dapat Mengisi Daya Secara Bersamaan, Daya Terisi Penuh Hanya dalam 10 Menit

Sistem ini mengandalkan kumpulan daya pintar berkapasitas 960 kW yang mampu mengalokasikan daya secara dinamis sesuai kebutuhan masing-masing kendaraan.

Dalam pengujian langsung, dua unit ZEEKR 7X berhasil melakukan pengisian daya secara bersamaan pada kecepatan puncak, dengan tingkat baterai meningkat dari 20% menjadi 80% hanya dalam 10 menit .

. Tingkat pemanfaatan daya sistem mencapai 97%, atau sekitar 16% lebih tinggi dibandingkan solusi pengisian daya konvensional.

Siap Mendukung Kebutuhan Masa Depan

Skala daya dapat ditingkatkan : Sistem mudah ditingkatkan skalanya dari 960 kW menjadi 1.280 kW hanya dengan menambahkan modul daya baru.

: Sistem mudah ditingkatkan skalanya dari 960 kW menjadi 1.280 kW hanya dengan menambahkan modul daya baru. Terminal yang dapat diganti : Terminal pengisian daya dapat ditingkatkan ke teknologi berpendingin cairan atau standar Megawatt Charging System (MCS) pada masa mendatang.

: Terminal pengisian daya dapat ditingkatkan ke teknologi berpendingin cairan atau standar Megawatt Charging System (MCS) pada masa mendatang. Integrasi Eco-System: Sistem tersebut juga mendukung integrasi dengan pembangkit listrik tenaga surya dan penyimpanan energi sehingga dapat mengurangi dampak terhadap jaringan listrik dan memperluas kapasitas pengisian daya.

Berkolaborasi Membangun Masa Depan Mobilitas Asia Tenggara

Sebagai pionir industri, ZEEKR memimpin pengembangan EV premium melalui platform 800V, sementara SINEXCEL berpengalaman selama 16 tahun sebagai perusahaan dengan penjualan solusi pengisi daya tingkat megawatt terbesar di dunia. Di sisi lain, TPM Automotive memiliki keunggulan jaringan lokal di Thailand.

Kolaborasi ketiga perusahaan tersebut menjadi tonggak penting dalam sinergi antara "EV + Infrastruktur Pengisian Daya + Mitra Lokal" dalam menghadirkan model pengembangan yang dinilai efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan jaringan supercharging di Thailand.

Ke depan, SINEXCEL menegaskan komitmennya untuk mempererat kerja sama dengan ZEEKR, TPM Automotive, dan berbagai pelaku industri guna mempercepat pengembangan infrastruktur pengisian daya ultracepat sekaligus mendukung transisi energi hijau di Asia Tenggara.

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SOURCE SINEXCEL