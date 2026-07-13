ZEEKR, TPM Automotive dan SINEXCEL Bekerjasama Bangunkan Stesen Pengecasan Bertaraf Megawatt Terpantas di Thailand

BANGKOK, 13 Julai 2026 /PRNewswire/ -- ZEEKR, TPM Automotive dan SINEXCEL mengumumkan pembukaan rasmi stesen pengecasan super bertaraf megawatt pertama di Thailand yang terletak di Bangkok, sekali gus menandakan kemasukan Thailand ke era pengecasan megawatt. Wakil daripada Pentadbiran Metropolitan Bangkok, pengendali, penyedia platform pengecasan dan media berhimpun untuk menyaksikan pencapaian penting bagi landskap mobiliti elektrik Asia Tenggara ini.

Cabaran: EV Voltan Tinggi Berbanding Infrastruktur Pengecasan Konvensional

The Fastest EVs Deserve the Fastest Charging | SINEXCEL, ZEEKR, and TPM Automotive Jointly Build Thailand's Fastest Megawatt Charging Station

Peralihan Thailand kepada kenderaan elektrik (EV) semakin pesat, dengan model 800V merangkumi 15% daripada pasaran. Bagaimanapun, infrastruktur awam yang ketinggalan mewujudkan ketidakpadanan yang menimbulkan tiga cabaran kritikal:

Pengecasan Perlahan: Pengecas berkuasa rendah boleh mengambil masa lebih sejam, sekali gus mengehadkan prestasi EV 800V.

Penggunaan Kuasa Tidak Cekap: Pengecas kendiri tradisional tidak mempunyai keupayaan perkongsian kuasa dinamik dan tidak dapat menyokong pengecasan berbilang kenderaan secara serentak.

Ketidakstabilan Grid: Permintaan pengecasan bertaraf megawatt mewujudkan lonjakan kuasa mendadak dan sangat tinggi yang mengancam kestabilan grid tempatan.

Penyelesaian: Sistem Pengecasan Ultra Pantas 960kW

Bagi menangani kekangan ini, ketiga-tiga rakan kongsi menggunakan sistem pengecasan ultra pantas 960kW SINEXCEL — dibangunkan untuk memadankan EV terpantas dengan pengecasan terpantas. Sistem itu menampilkan satu unit pengecasan super 700A berpenyejukan cecair yang digandingkan dengan tiga unit pengecasan pantas 500A berpenyejukan udara, sekali gus menawarkan dua kelebihan:

Mengecas EV Ultra Pantas Secara Serentak, Capai Kuasa Penuh dalam 10 Minit

Kumpulan kuasa pintar 960kW memperuntukkan kuasa secara dinamik berdasarkan permintaan kenderaan.

Dalam ujian sebenar, dua kenderaan ZEEKR 7X dicas secara serentak pada kelajuan puncak, dengan tahap pengecasan melonjak daripada 20% kepada 80% dalam hanya 10 minit.

Penggunaan kuasa mencapai 97% — 16% lebih tinggi berbanding penyelesaian pengecasan konvensional.

Naik Taraf Lancar, Kekalkan Kepimpinan Kelajuan

Kuasa Boleh Skala : Sistem itu boleh ditingkatkan dengan lancar daripada 960kW kepada 1,280kW hanya dengan menambah modul kuasa.

: Sistem itu boleh ditingkatkan dengan lancar daripada 960kW kepada 1,280kW hanya dengan menambah modul kuasa. Terminal Boleh Tukar Ganti : Menyokong naik taraf pada masa hadapan kepada unit pengecasan berpenyejukan cecair atau MCS.

: Menyokong naik taraf pada masa hadapan kepada unit pengecasan berpenyejukan cecair atau MCS. Integrasi Ekosistem: Menyokong integrasi tenaga solar dan penyimpanan tenaga bagi mengurangkan impak terhadap grid serta meningkatkan kapasiti pengecasan.

Bersama-sama Membina Masa Depan Mobiliti Asia Tenggara

Sebagai perintis industri, ZEEKR menerajui elektrifikasi premium menerusi platform 800V, manakala SINEXCEL menawarkan kepakaran selama 16 tahun sebagai syarikat nombor satu dunia dalam jualan pengecas bertaraf megawatt. Digabungkan dengan rangkaian tempatan terkemuka TPM Automotive, pakatan tiga pihak ini menandakan satu pencapaian penting dalam sinergi antara kenderaan dan pengecas.

Dengan berjaya mengesahkan ekosistem "EV + Pengecas + Rakan Kongsi Tempatan", pakatan itu mewujudkan pelan tindakan yang kukuh dan mampan bagi rangkaian pengecasan super Thailand.

Melangkah ke hadapan, SINEXCEL kekal komited untuk memperdalam kerjasamanya dengan ZEEKR, TPM dan peneraju industri bagi mempercepat pembangunan infrastruktur pengecasan ultra pantas serta memacu peralihan hijau Asia Tenggara.

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SOURCE SINEXCEL