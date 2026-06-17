Shell Recharge và SINEXCEL ra mắt phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo chung nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ sạc xe điện

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 17 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Shell Recharge và SINEXCEL (300693.SZ) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) và khai trương Phòng thí nghiệm chung Shell Recharge–SINEXCEL tại Thâm Quyến, đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy phát triển các công nghệ sạc xe điện thế hệ mới và các giải pháp năng lượng bền vững.

Thỏa thuận được ký kết bởi Evan Li, Kỹ sư trưởng của Shell E-Mobility China, và Kecheng Guo, Tổng Giám đốc mảng Giải pháp Sạc Xe điện của SINEXCEL, với sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao đến từ hai công ty.

Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation

Thúc đẩy đổi mới trong năm lĩnh vực công nghệ chiến lược

Trong bối cảnh ngành sạc xe điện toàn cầu ngày càng đòi hỏi hiệu suất cao hơn và các tính năng thông minh hơn, quan hệ hợp tác này kết hợp chuyên môn vận hành toàn cầu của Shell với năng lực điện tử công suất của SINEXCEL nhằm giải quyết những điểm nghẽn quan trọng của ngành.

Phòng thí nghiệm chung sẽ đóng vai trò là trung tâm hàng đầu về trao đổi kỹ thuật, hợp tác R&D, ươm tạo dự án và thử nghiệm thí điểm — ưu tiên năm lĩnh vực công nghệ tiên tiến theo lộ trình chiến lược của hai bên:

Sạc siêu nhanh thế hệ mới: Các kiến trúc sạc có trọng lượng nhẹ và hiệu suất cao.

Các kiến trúc sạc có trọng lượng nhẹ và hiệu suất cao. Điều phối hiệp đồng giữa nền tảng đám mây và bộ sạc: Quản lý năng lượng thông minh hơn.

Quản lý năng lượng thông minh hơn. Giải pháp quang điện - lưu trữ - sạc : Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo và hiệu quả sạc.

: Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo và hiệu quả sạc. Sạc công suất megawatt: Phát triển hạ tầng sạc dành cho phương tiện hạng nặng và đội xe.

Phát triển hạ tầng sạc dành cho phương tiện hạng nặng và đội xe. Công nghệ vận hành và bảo trì thông minh: Ứng dụng AI để giám sát theo thời gian thực và bảo trì dự đoán nhằm tối đa hóa hiệu quả vận hành.

Đồng bộ lộ trình phát triển nhằm tạo dựng giá trị dài hạn

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện của hai tổ chức đã tiến hành các cuộc trao đổi chuyên sâu nhằm đồng bộ lộ trình phát triển sản phẩm và chiến lược triển khai trên thị trường toàn cầu.

"Phòng thí nghiệm chung này không chỉ là nền tảng để giải quyết các thách thức kỹ thuật cốt lõi mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm khám phá các mô hình kinh doanh mới và cùng tạo ra giá trị cho khách hàng", Evan Li, Kỹ sư trưởng của Shell E-Mobility China cho biết. "Bằng cách kết hợp chuyên môn toàn cầu của chúng tôi trong lĩnh vực bán lẻ năng lượng với các phần cứng tiên tiến, chúng tôi hướng tới việc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các thành quả R&D tiên tiến thành ứng dụng thực tiễn, đồng thời dẫn dắt hệ sinh thái sạc xe điện phát triển theo hướng chất lượng cao và bền vững".

Kecheng Guo, Tổng Giám đốc mảng Giải pháp Sạc Xe điện của SINEXCEL, cho biết thêm: "Việc hợp tác với Shell Recharge tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ '1+1>2'. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tạo ra các giải pháp tích hợp có năng lực cạnh tranh cao, giúp nâng tầm trải nghiệm sạc theo hướng nhanh hơn, thông minh hơn và đáng tin cậy hơn, không ngừng đóng góp cho hệ sinh thái năng lượng xanh toàn cầu".

Cột mốc mới cho tương lai di chuyển bền vững

Lễ khai trương chính thức đánh dấu bước chuyển đổi của liên minh này vào giai đoạn vận hành thực tế. Trong thời gian tới, hai công ty sẽ tận dụng phòng thí nghiệm để tiếp tục vượt qua các giới hạn công nghệ và mở rộng các kịch bản ứng dụng, cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu hướng tới một hệ thống năng lượng sạch hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.

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SOURCE SINEXCEL