e& meldet Konzernumsatz von 19,4 Mrd. AED für das erste Quartal 2026: Wachstum von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr

„e& ist weiterhin auf Wachstumskurs – mit einem konsolidierten Umsatz von 19,4 Mrd. AED und einem EBITDA von 8,6 Mrd. AED, was einem Anstieg von 15,1 % bzw. 16,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht", sagt GCEO Masood M. Sharif Mahmood.

Der konsolidierte Nettogewinn erreichte 2,9 Mrd. AED, mit einem Wachstum von 3,9% * Prozent im Jahresvergleich * ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna im ersten Quartal 2025

Gesamtzahl der Abonnenten des Konzerns erreicht 248 Millionen

Zahl der e& -Abonnenten in den VAE auf 16,6 Millionen gestiegen

ABU DHABI, VAE, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- e& meldete einen starken Start in das Jahr 2026 mit robusten Finanzergebnissen für das erste Quartal und bestätigte damit die Führungsrolle der Gruppe bei der Gestaltung der digitalen Landschaft und die Konsolidierung ihrer Position als führender globaler Konzern.

Masood M Sharif Mahmood, Group Chief Executive Officer von e&

Der konsolidierte Umsatz der Gruppe erreichte 19,4 Mrd. AED, was einem Wachstum von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der konsolidierte Nettogewinn 2,9 Mrd. AED erreichte, was einem Wachstum von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna). Der EBITDA stieg im Jahresvergleich um 16,5 % und erreichte 8,6 Mrd. AED.

Der Kundenstamm der Gruppe setzte seinen Aufwärtstrend mit einem Wachstum von 30,8 % im Vergleich zum Vorjahr fort und erreichte 248 Mio. Kundinnen und Kunden. Auf seinem Heimatmarkt konnte e& UAE seine starke Performance aufrechterhalten und erreichte einen Kundenstamm von 16,6 Mio. Abonnenten. Unterstützt wurde dies durch die Einführung von Konnektivitätslösungen der nächsten Generation und KI-Anwendungen, die heute ein wesentlicher Bestandteil der Kundenerfahrung sind.

Finanzielle Highlights für das erste Quartal 2026



Q1 2026 Q1 2025 Prozentuale Veränderung Konsolidierter Umsatz 19,4 Mrd. AED 16,9 Mrd. AED 15,1 % Konsolidierter Reingewinn 2,9 Mrd. AED 2,8 Mrd. AED (*) 3,9 % EBITDA 8,6 Mrd. AED 7,4 Mrd. AED 16,5 % Abonnenten der Gruppe insgesamt 248 Mio. 189,6 Mio. (**) 30,8 %. e& UEA-Abonnenten 16,6 Mio. 15,3 Mio. 8,7 %

(*) Nettogewinn für das erste Quartal 2025 ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna von insgesamt 2,6 Mrd. AED

(**) Bereinigt um die von Maroc Telecom gemeldete Zahl

Masood M. Sharif Mahmood, Group Chief Executive Officer von e&, sagte: „Trotz wirtschaftlicher und regionaler Veränderungen hat unser agiles Geschäftsmodell die inhärente Stärke von e& und seine ausgezeichnete Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, unter Beweis gestellt. Dank unseres proaktiven Ansatzes zur Risikoprävention und unserer internationalen Diversifizierung konnten wir unsere Wachstumsdynamik sowohl auf unserem Heimatmarkt als auch international aufrechterhalten; dies zeugt von der Flexibilität und Widerstandsfähigkeit von e& im Umgang mit widrigen Umständen.

Heute stehen wir auf einem soliden Fundament mit einer starken Erfolgsbilanz, die uns volles Vertrauen in die Fähigkeit von e& gibt, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Trotz der jüngsten regionalen Herausforderungen hat e& seine nationale Rolle konsequent wahrgenommen, indem es die Geschäftskontinuität sicherstellte, die Ausfallsicherheit der Netze garantierte, Remote-Arbeit und Bildungssysteme unterstützte und seine technologischen Fähigkeiten nutzte, um unter allen Umständen eine nahtlose Konnektivität und unterbrechungsfreie digitale Dienste für alle zu gewährleisten.

Unser starkes finanzielles Ergebnis im ersten Quartal 2026 spiegelt den Erfolg und die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts wider, die durch unser Engagement für die Schaffung eines nachhaltigen Shareholder Value untermauert wird. Mit einem konsolidierten Umsatz von 19,4 Mrd. AED und einem EBITDA von 8,6 Mrd. AED, was einem Anstieg von 15,1 % bzw. 16,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, konnten wir unser Wachstum fortsetzen. Diese Leistung stärkt unsere Position als treibende Kraft in der digitalen Wirtschaft der Region und als führender Anbieter von zukunftsweisenden intelligenten Lösungen.

Wir sind nach wie vor zutiefst beeindruckt von der visionären Führung der Vereinigten Arabischen Emirate, die ein stabiles, wachstumsorientiertes Umfeld geschaffen hat und selbst unter widrigsten Umständen flexibel und widerstandsfähig bleibt. Dies ermöglicht es uns, zu gedeihen und mit Zuversicht nach Höherem zu streben, um weiterhin kontinuierliche Erfolge zu erzielen."

Pressekontakt:

Nancy Sudheer

Senior Manager

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Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2968076/Masood_M__Sharif_Mahmood.jpg