e&, 2026년 1분기 매출 194억 디르함…전년 대비 15.1% 성장

마수드 M. 샤리프 마흐무드 GCEO, "연결 매출 194억 디르함, EBITDA 86억 디르함으로 전년 대비 각각 15.1%, 16.5% 증가, 성장세 이어가"

연결 순이익 29억 디르함, 전년 대비 3.9% 증가 *2025년 1분기 카즈나 매각 이익 제외

그룹 총 가입자 수 2억 4800만 명 달성

e& UAE 가입자 수 1660만 명으로 증가

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- e&가 2026년 1분기 견조한 실적을 발표하며 강한 출발을 알렸다. 디지털 환경 형성에 있어 그룹의 리더십을 공고히 하고, 글로벌 선도 기업으로서 입지를 강화했다는 의미로 풀이된다.

그룹 연결 매출은 194억 디르함으로 전년 대비 15.1% 증가했으며, 연결 순이익은 29억 디르함으로 카즈나(Khazna) 매각 이익을 제외하고도 전년 대비 3.9% 증가했다. EBITDA는 전년 대비 16.5% 증가한 86억 디르함을 기록했다.

Masood M Sharif Mahmood Group Chief Executive Officer of e&

그룹 가입자 수는 전년 대비 30.8% 증가하며 2억 4800만 명에 도달하는 등 지속적인 성장세를 유지했다. e& UAE는 주력 시장인 UAE에서 차세대 연결 솔루션과 AI 애플리케이션 도입 확대에 힘입어 가입자 수 1660만 명을 기록하며 견조한 실적을 이어갔다. 이 기술은 현재 고객 경험의 핵심 요소로 자리하고 있다.

2026년 1분기 주요 재무 실적



2026년 1분기 2025년 1분기 증감율 연결 매출 AED 194억 AED 169억 15.1 % 연결 순이익 AED 290억 AED 280억(*) 3.9 % EBITDA AED 860억 AED 74억 16.5 % 그룹 총 가입자 수 2억 4800만 1억 8960만(**) 30.8 % e& UAE 가입자 수 1660만 1530만 8.7 %

(*) 2025년 1분기 순이익은 카즈나 매각 이익 총 26억 디르함 제외

(**) 마록 텔레콤(Maroc Telecom) 보고 수치 반영 조정

마수드 M. 샤리프 마흐무드(Masood M. Sharif Mahmood) e& 그룹 최고경영자는 "경제 및 지역 환경의 변화에도 불구하고, 우리의 민첩한 비즈니스 모델은 e&의 본질적인 경쟁력과 도전 과제 대응 능력을 입증했다. 선제적인 리스크 대응 전략과 글로벌 다각화를 통해 국내외 시장에서 성장 모멘텀을 유지할 수 있었으며, 이는 어려운 환경에서도 e&가 보여준 민첩성과 회복력을 입증한 쾌거다.

현재 우리는 견고한 기반과 강력한 실적 기록 위에 서 있으며, 이는 e&가 지속적인 성장 궤도를 이어갈 수 있다는 확신을 심어주기에 충분하다. 최근 역내 역경 속에서도 e&는 기업 운영의 연속성을 지원하고, 네트워크 안정성을 확보하며, 원격 근무와 교육 시스템을 지원하는 등 국가적 역할을 충실히 수행해 왔다. 또한 기술 역량을 활용해 다양한 상황에서도 원활한 연결성과 중단 없는 디지털 서비스를 제공해 왔다.

2026년 1분기의 눈부신 재무 실적은 지속 가능한 주주 가치를 창출하려는 회사의 의지가 바탕이 된 운영의 성공과 회복력 덕분이다. 연결 매출 194억 디르함, EBITDA 86억 디르함을 기록하며 각각 15.1%, 16.5%의 성장을 달성했다. 이는 지역 디지털 경제를 이끄는 핵심 동력으로서, 미래 지향적 지능형 솔루션을 가능하게 하는 선도 기업으로서 입지를 더욱 공고히 주는 지표다.

우리는 아랍에미리트의 비전 섞인 리더십에서 큰 영감을 받고 있으며, 이 덕분에 우리는 안정적이고 성장 지향적인 환경을 조성하는 동시에 어떠한 도전 속에서도 민첩성과 회복력을 유지하고 있다. 우리는 이를 기반으로 앞으로도 자신감을 가지고 지속적인 성과를 창출해 나갈 것"이라고 말했다.

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2968076/Masood_M__Sharif_Mahmood.jpg

SOURCE e&