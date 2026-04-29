e& annonce un chiffre d'affaires consolidé de 19,4 milliards d'AED, avec une croissance annuelle de 15,1 % au premier trimestre 2026

« e& poursuit sa croissance, affichant un chiffre d'affaires consolidé de 19,4 milliards d'AED et un BAIIA de 8,6 milliards d'AED, enregistrant des hausses d'une année sur l'autre de 15,1 % et 16,5 % », déclare Masood M. Sharif Mahmood, directeur général de l'entreprise

Le bénéfice net consolidé a atteint 2,9 milliards d'AED, avec une croissance de 3,9 % * en glissement annuel *hors gain provenant de la cession de Khazna au T1 2025

Le nombre d'abonnés du groupe consolidé a atteint 248,0 millions

Le nombre d'abonnés d'e& UAE est passé à 16,6 millions

ABU DHABI, EAU, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- e& a annoncé un excellent début d'année 2026, avec des résultats financiers solides au premier trimestre, affirmant le leadership du groupe dans le façonnement du paysage numérique et consolidant sa position en tant que groupe mondial de premier plan.

Masood M Sharif Mahmood Group Chief Executive Officer of e&

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 19,4 milliards d'AED, reflétant une croissance annuelle de 15,1 %, tandis que le bénéfice net consolidé a atteint 2,9 milliards d'AED, avec une croissance annuelle de 3,9 % (à l'exclusion du gain issu de la vente de Khazna). Le BAIIA a progressé de 16,5 % en glissement annuel, atteignant 8,6 milliards d'AED.

Le nombre d'abonnés du groupe a maintenu sa trajectoire ascendante avec une croissance annuelle de 30,8 %, pour atteindre 248 millions d'abonnés. Sur son marché domestique, e& UAE a maintenu sa forte performance, avec une base d'abonnés atteignant 16,6 millions, soutenue par l'adoption de solutions de connectivité de nouvelle génération et d'applications d'IA, qui constituent désormais une partie essentielle de l'expérience client.

Faits saillants financiers pour le premier trimestre 2026



T1 2026 T1 2025 Variation en pourcentage Chiffre d'affaires consolidé 19,4 milliards d'AED 16,9 milliards d'AED 15,1 % Bénéfice net consolidé 2,9 milliards d'AED 2,8 milliards d'AED (*) 3,9 % BAIIA 8,6 milliards d'AED 7,4 milliards d'AED 16,5 % Total des abonnés du groupe 248 millions 189,6 millions (**) 30,8 % Abonnés d'e& UAE 16,6 millions 15,3 millions 8,7 %

(*) Bénéfice net du T1 2025 excluant le gain de la cession de Khazna d'un montant total de 2,6 milliards d'AED

(**) Ajusté pour les chiffres communiqués par Maroc Telecom

Masood M. Sharif Mahmood, président-directeur général du groupe d'e&, déclare : « Malgré les changements économiques et régionaux, notre modèle d'entreprise agile a prouvé la force inhérente d'e& et sa grande capacité à relever les défis. Notre approche proactive de la préparation aux risques et notre diversification internationale nous ont permis de maintenir notre dynamique de croissance sur notre marché domestique et à l'échelle internationale, ce qui témoigne de l'agilité et de la résilience d'e& dans des circonstances défavorables.

Aujourd'hui, nous nous appuyons sur des bases solides et pouvons nous prévaloir d'un bilan éprouvé qui nous permet d'être pleinement confiants dans la capacité d'e& à poursuivre sa trajectoire ascendante. Au cours des récents défis régionaux, e& est resté déterminé à remplir son rôle national en assurant la continuité des activités, en garantissant la résilience du réseau, en soutenant les systèmes de travail et d'éducation à distance et en exploitant nos capacités technologiques pour garantir une connectivité sans faille et des services numériques ininterrompus pour tous et dans toutes les circonstances.

Nos excellents résultats financiers au premier trimestre 2026 reflètent le succès et la résilience de nos opérations, étayés par notre engagement à créer une valeur actionnariale durable. Nous avons poursuivi notre croissance, affichant un chiffre d'affaires consolidé de 19,4 milliards d'AED et un BAIIA de 8,6 milliards d'AED, soit des hausses respectives de 15,1 % et 16,5 % par rapport à l'année précédente. Ces résultats renforcent notre position en tant que moteur de l'économie numérique de la région et acteur de premier plan dans la mise en œuvre de solutions intelligentes qui façonneront l'avenir.

Nous restons profondément inspirés par le leadership visionnaire des Émirats arabes unis, qui a favorisé un environnement stable et axé sur la croissance tout en restant agile et résistant, même dans les circonstances les plus difficiles, ce qui nous permet de prospérer et d'aller toujours plus loin avec confiance afin de continuer à connaître le succès. »

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