e& registra unos ingresos consolidados de 19.400 millones de AED

News provided by

e&

Apr 28, 2026, 14:33 ET

-e& registra unos ingresos consolidados de 19.400 millones de AED, con un crecimiento interanual del 15,1 % en el primer trimestre de 2026 

  • "e& sigue creciendo, con unos ingresos consolidados de 1. 400 millones de AED y un EBITDA de 8.600 millones de AED, lo que supone un aumento interanual del 15,1 % y del 16,5 %", afirma el consejero delegado general, Masood M. Sharif Mahmood
  • El beneficio neto consolidado alcanzó los 2.900 millones de AED, con un crecimiento interanual del 3,9 %* (*excluyendo la ganancia por la venta de Khazna en el primer trimestre de 2025)
  • El número de abonados del Grupo consolidado alcanzó los 248,0 millones
  • Los abonados de e& en los Emiratos Árabes Unidos aumentaron hasta los 16,6 millones

ABU DHABI, EAU, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- e& ha anunciado un buen comienzo de 2026, con unos sólidos resultados financieros del primer trimestre, lo que reafirma el liderazgo del Grupo en la configuración del panorama digital y consolida su posición como grupo líder a nivel mundial.

Continue Reading
Masood M Sharif Mahmood Group Chief Executive Officer of e&
Masood M Sharif Mahmood Group Chief Executive Officer of e&

Los ingresos consolidados del Grupo alcanzaron los 19.400 millones de AED, lo que refleja un crecimiento interanual del 15,1 %, mientras que el beneficio neto consolidado ascendió a 2.900 millones de AED, con un crecimiento interanual del 3,9 % (excluyendo la plusvalía por la venta de Khazna). El EBITDA creció un 16,5 % interanual, hasta alcanzar los 8.600 millones de AED.

La base de abonados del Grupo mantuvo su trayectoria ascendente con un crecimiento interanual del 30,8 %, hasta alcanzar los 248,0 millones de abonados. En su mercado nacional, e& UAE mantuvo su sólido rendimiento, con una base de abonados que alcanzó los 16,6 millones, respaldada por la adopción de soluciones de conectividad de última generación y aplicaciones de IA, que ahora son una parte fundamental de la experiencia del cliente.

Datos financieros destacados del primer trimestre de 2026


1T 2026 

1T 2025 

% cambio 

Ingresos consolidados 

AED 19.400 millones

AED 16.900 millones

15,1 %

Beneficio neto consolidado 

AED 2.900 millones

AED 2.800 millones (*)

3,9 %

EBITDA 

AED 8.600 millones

AED 7.400 millones

16,5 %

Total suscriptores del grupo

248,0 millones

189,6 millones (**)

30,8 %

Suscriptores e& UAE

16,6 millones

15,3 millones

8,7 %

(*) Beneficio neto del primer trimestre de 2025, sin incluir la plusvalía por la venta de Khazna, que asciende a un total de 2.600 millones de AED

(**) Cifra ajustada según los datos comunicados por Maroc Telecom

Masood M. Sharif Mahmood, consejero delegado del grupo de e&, comentó: "A pesar de los cambios económicos y regionales, nuestro ágil modelo de negocio ha demostrado la fortaleza inherente de e& y su gran capacidad para hacer frente a los retos. Nuestro enfoque proactivo de preparación ante los riesgos y nuestra diversificación internacional nos han permitido mantener nuestro impulso de crecimiento tanto en nuestro mercado nacional como a nivel internacional, lo que da fe de la agilidad y la resiliencia de e& a la hora de operar en circunstancias adversas.

Hoy en día, nos apoyamos firmemente en unos cimientos sólidos y en una sólida trayectoria que nos da plena confianza en la capacidad de e& para continuar su trayectoria ascendente. A lo largo de los recientes retos regionales, e& se mantuvo firme en el cumplimiento de su papel nacional, facilitando la continuidad de las actividades empresariales, garantizando la resiliencia de la red, apoyando el teletrabajo y los sistemas educativos, y aprovechando nuestras capacidades tecnológicas para garantizar una conectividad fluida y unos servicios digitales ininterrumpidos para todos y en diferentes circunstancias.

Nuestros sólidos resultados financieros del primer trimestre de 2026 reflejan el éxito y la resiliencia de nuestras operaciones, respaldados por nuestro compromiso con la creación de valor sostenible para los accionistas. Hemos seguido creciendo, con unos ingresos consolidados de 19.400 millones de AED y un EBITDA de 8.600 millones de AED, lo que supone un aumento interanual del 15,1 % y del 16,5 %, respectivamente. Estos resultados refuerzan nuestra posición como motor de la economía digital de la región y como impulsor líder de soluciones inteligentes que definirán el futuro.

Seguimos profundamente inspirados por el liderazgo visionario de los Emiratos Árabes Unidos, que ha fomentado un entorno estable y orientado al crecimiento, al tiempo que se ha mantenido ágil y resiliente incluso en las circunstancias más difíciles, lo que nos permite prosperar y aspirar a más con confianza para seguir cosechando éxitos de forma continuada".

Contacto para medios:  
Nancy Sudheer
Senior Manager
[email protected]  
+971 50 705 5290

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968076/Masood_M__Sharif_Mahmood.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

e& reports AED 19.4 billion consolidated revenue, with 15.1% YoY growth in Q1 2026

e& reports AED 19.4 billion consolidated revenue, with 15.1% YoY growth in Q1 2026

e& reported a strong start to 2026, with robust Q1 financial results, asserting the Group's leadership in shaping the digital landscape and...
e& erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz und -gewinn und steigert den konsolidierten Umsatz um 23 % auf 72,9 Mrd. AED

e& erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz und -gewinn und steigert den konsolidierten Umsatz um 23 % auf 72,9 Mrd. AED

e& hat im Jahr 2025 ein Rekordergebnis erzielt und einen konsolidierten Umsatz von 72,9 Milliarden AED ausgewiesen, was einer Steigerung von 23,1...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics