-e& registra unos ingresos consolidados de 19.400 millones de AED, con un crecimiento interanual del 15,1 % en el primer trimestre de 2026

"e& sigue creciendo, con unos ingresos consolidados de 1. 400 millones de AED y un EBITDA de 8.600 millones de AED, lo que supone un aumento interanual del 15,1 % y del 16,5 %", afirma el consejero delegado general, Masood M. Sharif Mahmood

El beneficio neto consolidado alcanzó los 2.900 millones de AED, con un crecimiento interanual del 3,9 %* (*excluyendo la ganancia por la venta de Khazna en el primer trimestre de 2025)

El número de abonados del Grupo consolidado alcanzó los 248,0 millones

Los abonados de e& en los Emiratos Árabes Unidos aumentaron hasta los 16,6 millones

ABU DHABI, EAU, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- e& ha anunciado un buen comienzo de 2026, con unos sólidos resultados financieros del primer trimestre, lo que reafirma el liderazgo del Grupo en la configuración del panorama digital y consolida su posición como grupo líder a nivel mundial.

Masood M Sharif Mahmood Group Chief Executive Officer of e&

Los ingresos consolidados del Grupo alcanzaron los 19.400 millones de AED, lo que refleja un crecimiento interanual del 15,1 %, mientras que el beneficio neto consolidado ascendió a 2.900 millones de AED, con un crecimiento interanual del 3,9 % (excluyendo la plusvalía por la venta de Khazna). El EBITDA creció un 16,5 % interanual, hasta alcanzar los 8.600 millones de AED.

La base de abonados del Grupo mantuvo su trayectoria ascendente con un crecimiento interanual del 30,8 %, hasta alcanzar los 248,0 millones de abonados. En su mercado nacional, e& UAE mantuvo su sólido rendimiento, con una base de abonados que alcanzó los 16,6 millones, respaldada por la adopción de soluciones de conectividad de última generación y aplicaciones de IA, que ahora son una parte fundamental de la experiencia del cliente.

Datos financieros destacados del primer trimestre de 2026



1T 2026 1T 2025 % cambio Ingresos consolidados AED 19.400 millones AED 16.900 millones 15,1 % Beneficio neto consolidado AED 2.900 millones AED 2.800 millones (*) 3,9 % EBITDA AED 8.600 millones AED 7.400 millones 16,5 % Total suscriptores del grupo 248,0 millones 189,6 millones (**) 30,8 % Suscriptores e& UAE 16,6 millones 15,3 millones 8,7 %

(*) Beneficio neto del primer trimestre de 2025, sin incluir la plusvalía por la venta de Khazna, que asciende a un total de 2.600 millones de AED

(**) Cifra ajustada según los datos comunicados por Maroc Telecom

Masood M. Sharif Mahmood, consejero delegado del grupo de e&, comentó: "A pesar de los cambios económicos y regionales, nuestro ágil modelo de negocio ha demostrado la fortaleza inherente de e& y su gran capacidad para hacer frente a los retos. Nuestro enfoque proactivo de preparación ante los riesgos y nuestra diversificación internacional nos han permitido mantener nuestro impulso de crecimiento tanto en nuestro mercado nacional como a nivel internacional, lo que da fe de la agilidad y la resiliencia de e& a la hora de operar en circunstancias adversas.

Hoy en día, nos apoyamos firmemente en unos cimientos sólidos y en una sólida trayectoria que nos da plena confianza en la capacidad de e& para continuar su trayectoria ascendente. A lo largo de los recientes retos regionales, e& se mantuvo firme en el cumplimiento de su papel nacional, facilitando la continuidad de las actividades empresariales, garantizando la resiliencia de la red, apoyando el teletrabajo y los sistemas educativos, y aprovechando nuestras capacidades tecnológicas para garantizar una conectividad fluida y unos servicios digitales ininterrumpidos para todos y en diferentes circunstancias.

Nuestros sólidos resultados financieros del primer trimestre de 2026 reflejan el éxito y la resiliencia de nuestras operaciones, respaldados por nuestro compromiso con la creación de valor sostenible para los accionistas. Hemos seguido creciendo, con unos ingresos consolidados de 19.400 millones de AED y un EBITDA de 8.600 millones de AED, lo que supone un aumento interanual del 15,1 % y del 16,5 %, respectivamente. Estos resultados refuerzan nuestra posición como motor de la economía digital de la región y como impulsor líder de soluciones inteligentes que definirán el futuro.

Seguimos profundamente inspirados por el liderazgo visionario de los Emiratos Árabes Unidos, que ha fomentado un entorno estable y orientado al crecimiento, al tiempo que se ha mantenido ágil y resiliente incluso en las circunstancias más difíciles, lo que nos permite prosperar y aspirar a más con confianza para seguir cosechando éxitos de forma continuada".

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