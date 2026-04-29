e& 公佈綜合收入為 194 億阿聯酋迪拉姆，2026 年第一季按年增長 15.1%

集團訂戶規模延續升勢，按年躍升 30.8%，總數達 2.48 億。 在本土市場，e& UAE 繼續表現強勁，訂戶人數達 1,660 萬，背後有賴於新一代連接解決方案及人工智能應用的普及，現時這些技術已成為客戶體驗的關鍵一環。

2026 年第一季度財務概況



2026 年第一季度 2025 年第一季度 百分比變動 綜合收入 194 億阿聯酋迪拉姆 169 億阿聯酋迪拉姆 15.1 % 綜合純利 29 億阿聯酋迪拉姆 28 億阿聯酋迪拉姆 (*) 3.9 % EBITDA 86 億阿聯酋迪拉姆 74 億阿聯酋迪拉姆 16.5 % 集團訂戶總數 2.48 億 1.896 億 (**) 30.8 % e& UAE 訂戶 1,660 萬 1,530 萬 8.7 %

(*) 2025 年第一季度純利，不包括出售 Khazna 所獲得的 26 億阿聯酋迪拉姆收益

(**) 已按 Maroc Telecom 公佈的數字作出調整

e& 集團行政總裁 Masood M. Sharif Mahmood 指出：「無懼經濟與區域變遷，我們靈活應變的業務模式彰顯 e& 的固有實力，以及駕馭挑戰的傑出能力。 我們積極防範風險的策略，加上國際業務多元化發展，使我們得以在本土及海外市場延續增長動力；此乃 e& 於困難環境中仍能靈活營運與保持強韌穩健的有力證明。

如今，我們憑藉穩固根基及優秀往績，對 e& 能延續上升軌跡抱有充分信心。 面對近期的地區動盪，e& 始終堅守國家擔當，保障業務持續運作、網絡穩健可靠，並支援遙距辦公與教育體系，同時發揮科技優勢，務求在各種環境下，為所有人帶來無縫連接、絕不中斷的數碼服務。

我們在 2026 年第一季度錄得強勁財務業績，體現業務營運的成功及穩健能力，而這一切建基於我們決心創造可持續的股東價值。 我們延續增長勢頭，綜合收入達 194 億阿聯酋迪拉姆，EBITDA 錄得 86 億阿聯酋迪拉姆，按年增幅分別為 15.1% 及 16.5%。 這份佳績進一步確立我們作為地區數碼經濟推動力量，以及引領未來智能解決方案先驅的地位。

阿聯酋高瞻遠矚的領導層一直深深啟發我們，他們締造有利增長的穩定環境，即使在最嚴峻的挑戰下仍能靈敏應變、堅韌不拔，使我們得以蓬勃發展，並滿懷信心追求卓越，持續寫下成功篇章。」

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