CIFF 広州 2026：CIFM / interzum guangzhou 2026、世界のサプライチェーンの連携を促進

中国・広州、2026年3月3日 /PRNewswire/ ー 3月18日～21日および28日～31日までの期間、第57回中国国際家具見本市（CIFF 広州）が「CONNECT • CREATE」をテーマに広州で開催されます。本見本市の主要展示の一つである CIFM / interzum guangzhou は「世界をつなぐ (Connect the World)」をテーマに、3月28日～31日まで開催されます。産業チェーンのリソースを効率的に結び付け、進化・革新したホーム関連サプライチェーンを国際的な来場者に紹介するグローバルプラットフォームとして位置付けられています。

3つの連携したイノベーション・セクションの創出、没入感のあるシナリオ型展示、さらに業界間の交流を促すインタラクティブ・プログラムを通じて、本展示会は世界トップクラスの業界ベンチマークを構築することを目指しています。

この3つのセクションでは、インテリジェント生産の高度化、デザインおよび素材分野のイノベーション、ならびに次世代ハードウェア体験を包括的に紹介します。機械セクションでは、世界有数の機械ブランドと先端技術が結集し、木工、家具張り加工、レーザー応用、コンポーネント、工具分野におけるエンド・–ツー–・エンドのソリューションを展開するとともに、デジタル・ラインや高効率・グリーン製造の最新動向を紹介します。家具素材セクションでは、表面デザインや機能性の向上に加え、住宅–全体、カスタム家具、張り家具用途向けの持続可能でリサイクル可能な素材など、最新イノベーションを紹介します。ハードウェアのセクションでは、静音機構、センサー対応部品、電動リフティング、インテリジェント・ロックなど、統合型スマートハードウェアを紹介し、耐久性や用途別シナリオへの適応性、さらにIoTとのシームレスな統合を紹介します。

シナリオ型ソリューションへの市場ニーズの高まりを背景に、本展示会では、生産起点から最終用途に至るまでの流れを体感できる没入型展示を新たに展開します。アップグレードされた「CIFF LUMINOUS PATH 2.0」では、透明感のある検証プロセスとテストと多感覚体験に焦点を当て「CMF Trends International Material Gallery」は、トレンド研究を没入感のある空間物語へと昇華させます。新企画「Global Premiere Gala」では、主要メーカーによる戦略的製品発表に焦点を当て、本展示会間を世界的なイノベーション発信のステージとして位置付ける役割を一層強化します。同時に、専用プラットフォームを通じて国際的に有力な素材ブランドの育成を継続し、製造の起点から創造性を掘り下げることで、独創的なデザインの創出を促します。

CIFM/interzum guangzhou 2026は、世界の業界関係者が交流・議論するハブとしての役割を一層強化していきます。拡大する国際的なネットワークを背景に、本展示会は世界各国の有力ブランドおよび専門来場者を引き続き惹きつけ、国内外サプライチェーン間の精緻なビジネスマッチングと長期的パートナーシップの形成を推進します。年間を通じたエンゲージメント、グローバルなプロモーション活動、そして多様な交流プログラムを通じて、本プラットフォームは国際協力を一層促進し、中国ホーム産業のグローバルなプレゼンス向上を目指します。

2026年3月、広州にて業界プロフェッショナルの皆様をお迎えし、資源の連携、知見の交流、そして世界のホームサプライチェーンの未来を共に探ります。

