CIFF Guangzhou 2026: CIFM/interzum guangzhou 2026 para conectar cadenas de suministro globales

GUANGZHOU, China, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 18 al 21 y del 28 al 31 de marzo, se celebrará en Guangzhou la 57ª Feria Internacional del Mueble de China (CIFF Guangzhou), bajo el lema "CONECTAR•CREAR". Como exposición principal de la feria, CIFM / / interzum guangzhou se celebrará del 28 al 31 de marzo bajo el lema "Conectar el mundo", posicionándose como una plataforma global que conecta eficientemente los recursos de la cadena industrial y presenta la cadena de suministro del hogar, actualizada e innovadora, a un público internacional.

image

Mediante la creación de tres secciones de innovación coordinadas, presentaciones inmersivas basadas en escenarios y programas interactivos que fomentan el intercambio en la industria, la exposición busca establecer un referente mundial en el sector.

Las tres secciones abordan conjuntamente la modernización inteligente de la producción, la innovación en diseño y materiales, y las experiencias de hardware de última generación. La sección de Maquinaria reúne a las principales marcas mundiales de maquinaria y tecnologías avanzadas para ofrecer soluciones integrales en carpintería, tapicería, aplicaciones láser, componentes y herramientas, destacando las líneas digitales y la fabricación eficiente y ecológica. La sección de Materiales para Muebles muestra avances en diseño de superficies, rendimiento funcional y materiales sostenibles y reciclables para aplicaciones integrales para el hogar, personalizadas y tapizadas. La sección de Hardware presenta hardware inteligente e integrado: movimiento silencioso, componentes con sensores, elevación eléctrica y bloqueo inteligente, que demuestra durabilidad, uso basado en escenarios e integración fluida con el IoT.

En respuesta al gran interés del mercado en soluciones basadas en escenarios, la exposición presentará presentaciones inmersivas que trazan el recorrido desde el origen de la producción hasta las aplicaciones finales. Las rutas mejoradas de CIFF LUMINOUS PATH 2.0 destacarán las pruebas transparentes y las experiencias multisensoriales, mientras que la Galería Internacional de Materiales de CMF Trends transforma la investigación de tendencias en narrativas espaciales vibrantes. Una nueva iniciativa, la Gala de Estrenos Globales, destacará los lanzamientos estratégicos de productos de fabricantes líderes, reforzando el papel de la exposición como escenario global de innovación. Paralelamente, plataformas especializadas continuarán impulsando marcas de materiales líderes a nivel internacional e inspirando el diseño original explorando la creatividad desde el origen de la fabricación.

CIFM/interzum guangzhou 2026 también fortalecerá su papel como centro de diálogo para la industria global. Gracias a su creciente alcance internacional, la feria seguirá atrayendo a marcas líderes y visitantes profesionales de todo el mundo, facilitando la creación de contactos precisos y la cooperación a largo plazo entre las cadenas de suministro nacionales e internacionales. Mediante la participación durante todo el año, la promoción global y la diversificación de formatos de intercambio, la plataforma fortalecerá la colaboración internacional y elevará la visibilidad global de la industria del hogar de China.

Se invita a los profesionales del sector a reunirse en Cantón en marzo de 2026 para conectar recursos, intercambiar perspectivas y explorar el futuro de la cadena de suministro global del hogar.