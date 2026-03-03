CIFF 광저우 2026: CIFM/인터줌 광저우 2026, 글로벌 공급망 연결 가속화

광저우, 중국 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 제57회 중국 국제 가구 박람회(China International Furniture Fair, CIFF Guangzhou)가 3월 18일부터 21일, 28일부터 31일까지 광저우에서 '연결•창조(CONNECT•CREATE)'를 주제로 개최된다. 박람회의 핵심 전시 중 하나인 CIFM/인터줌 광저우(interzum guangzhou)는 3월 28일부터 31일까지 '세계를 연결하다(Connect the World)'를 주제로 열리며, 산업 체인 자원을 효율적으로 연결하고 업그레이드된 혁신적 홈 공급망을 국제 관람객에게 선보이는 글로벌 플랫폼으로 자리매김한다.

이번 전시는 상호 연계된 세 가지의 혁신 섹션 구성, 몰입형 시나리오 기반 전시 연출, 업계 교류를 장려하는 상호작용 프로그램을 통해 세계적 수준의 산업 벤치마크 구축을 목표로 한다.

세 개의 섹션은 지능형 생산 고도화, 디자인 및 소재 혁신, 차세대 하드웨어 경험을 아우른다. 기계 섹션은 글로벌 선도 기계 브랜드와 첨단 기술을 집결시켜 목공, 실내 가구류, 레이저 응용, 부품 및 공구에 이르는 전 공정을 포괄하는 엔드투엔드 솔루션을 제시하며, 디지털 생산 라인과 고효율적이고 친환경적인 제조를 강조한다. 가구 자재 섹션은 표면 디자인, 기능성 성능, 지속 가능•재활용 소재 분야의 최신 발전을 선보이며, 전체 홈, 맞춤형 가구, 실내 가구 등 다양한 적용 분야를 조명한다. 하드웨어 섹션은 저소음 구동, 센서 탑재 부품, 전동 리프팅, 지능형 잠금장치 등 스마트 통합 하드웨어를 소개하며, 내구성과 시나리오 기반 활용, IoT와의 원활한 연계를 강조한다.

시장 내 시나리오 기반 솔루션에 대한 높은 관심에 대응해, 전시는 생산 원천에서 최종 응용에 이르는 전 과정을 추적하는 몰입형 전시를 선보인다. 고도화된 CIFF 루미너스 패스(CIFF LUMINOUS PATH 2.0) 동선은 투명한 테스트 과정과 다감각 체험을 강조하며, CMF 트렌드 국제 소재 갤러리(CMF Trends International Material Gallery)는 트렌드 연구를 생생한 공간 서사로 구현한다. 또한 새롭게 선보이는 글로벌 프리미어 갈라(Global Premiere Gala)는 주요 제조사의 전략적 신제품 발표를 집중 조명해, 전시회의 글로벌 혁신 무대로서의 위상을 한층 강화한다. 이와 함께, 국제적으로 선도적인 소재 브랜드 육성과 제조 원천에서 출발한 창의적 디자인을 지원하는 전용 플랫폼도 지속 운영될 예정이다.

CIFM/인터줌 광저우 2026은 글로벌 산업 대화의 허브 역할도 강화한다. 확대되는 국제적 영향력을 바탕으로 세계 각지의 선도 브랜드와 전문 바이어를 지속적으로 유치하고, 국내외 공급망 간 정밀 매칭과 장기 협력을 촉진할 계획이다. 연중 교류, 글로벌 홍보, 다각화된 교류 형식을 통해 국제 협력을 한층 강화하고, 중국 홈 산업의 글로벌 가시성을 제고할 방침이다.

업계 관계자들은 2026년 3월 광저우에 모여 자원을 연결하고 통찰을 공유하며, 글로벌 홈 공급망의 미래를 함께 모색할 수 있다.

