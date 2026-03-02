CIFF Canton 2026 : CIFM/interzum guangzhou 2026 pour connecter les chaînes d'approvisionnement mondiales

CANTON, Chine, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Du 18 au 21 mars et du 28 au 31, la 57e Salon international du meuble de Chine (CIFF Canton) aura lieu à Canton sous le thème « CONNECT•CREATE » (CONNEXION • CRÉATION). En tant qu'exposition clé du salon, le CIFM/interzum guangzhou aura lieu du 28 au 31 mars sous le thème « Connecter le monde », se positionnant comme une plateforme mondiale qui relie efficacement les ressources de la chaîne industrielle et présente la chaîne d'approvisionnement domestique améliorée et innovante à un public international.

Grâce à la création de trois sections d'innovation coordonnées, à des présentations immersives mises en situation et à des programmes interactifs qui encouragent les échanges avec le secteur, l'exposition vise à établir une référence de classe mondiale dans le secteur.

Les trois sections traitent collectivement de la modernisation intelligente de la production, de l'innovation en matière de conception et de matériaux et des expériences matérielles de prochaine génération. La section Machines réunit des marques mondiales de machines de premier plan et de technologies de pointe pour proposer des solutions de bout en bout pour le travail du bois, le garnissage, les applications laser, les composants et les outils, mettant en valeur les lignes numériques et la fabrication écologique et efficace. La section Matériaux de mobilier présente les progrès en matière de conception de surface, de performance fonctionnelle et de matériaux durables et recyclables pour les applications domestiques, personnalisées et rembourrées. La section Matériel présente le matériel intelligent et intégré (mouvement silencieux, composants dotés de capteurs, levage électrique et verrouillage intelligent) démontrant la durabilité, l'utilisation en situation et l'intégration transparente de l'IoT.

Répondant à l'intérêt marqué du marché pour les solutions mises en situation, l'exposition mettra en œuvre des présentations immersives retraçant le parcours de la production aux applications finales. Les itinéraires améliorés CIFF LUMINOUS PATH 2.0 mettront en évidence les essais transparents et les expériences multisensorielles, tandis que la galerie internationale des matériaux CMF Trends transformera la recherche sur les tendances en récits spatiaux vivants. Une nouvelle initiative, le Global Premiere Gala, mettra en lumière les lancements de produits stratégiques des principaux fabricants, renforçant ainsi le rôle de l'exposition en tant que tremplin mondial de l'innovation. Parallèlement, les plateformes dédiées continueront de soutenir des marques de matériaux de premier plan à l'échelle internationale et d'inspirer le design original en explorant la créativité issue de la fabrication.

Le CIFM/interzum guangzhou 2026 renforcera également son rôle de plaque tournante du dialogue mondial sur l'industrie. S'appuyant sur sa portée internationale croissante, l'exposition continuera d'attirer des marques de premier plan et des visiteurs professionnels du monde entier, ce qui facilitera la mise en relation précise et la coopération à long terme entre les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales. Grâce à une mobilisation toute l'année, à une promotion mondiale et à des formats d'échange diversifiés, la plateforme améliorera encore davantage la collaboration internationale et accroîtra la visibilité mondiale de l'industrie nationale chinoise.

Les professionnels de l'industrie sont invités à se réunir à Canton en mars 2026 pour connecter les ressources, échanger des idées et explorer l'avenir de la chaîne d'approvisionnement domestique mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923157/image.jpg