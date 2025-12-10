CGTN : في أعقاب المأساة، تتكافل هونغ كونغ لإعادة البناء

بكين، 10 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- نشرت CGTN مقالًا عن جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار بعد الكارثة التي نجمت عن حريق مدمر في تاي بو بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (HKSAR)، مسلطة الضوء على الجهود الجماعية التي بذلتها الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسكان هونغ كونغ والمتطوعين من البر الرئيسي ومختلف قطاعات المجتمع.

في مجمع وانغ فوك السكني في تاي بو، عاد السكان بهدوء إلى منازلهم التي لن يكون بوسعهم السكن فيها مجددًا، وكان بعضهم يعود إليها للمرة الأولى منذ الحريق المدمر الذي وقع في 26 نوفمبر. لم يأتِ الكثيرون إلا ليستعيدوا ما تيسّر لهم حمله. لكنهم لم يكونوا بمفردهم.

فقد وقفت مجموعات من المتطوعين على أهبة الاستعداد لمساعدتهم في حزم أمتعتهم وتوجيه العائلات إلى الحافلات الصغيرة المنتظرة. وفي مكان قريب، كانت شاحنة متوقفة من دون سائق، أبوابها الخلفية مفتوحة ومكدسة بالمشروبات المعبأة والصناديق الكرتونية والأكياس البلاستيكية، ومتاحة مجاناً لكل من يحتاج إليها.

وكان من بين الذين عرضوا المساعدة وونغ تشي-تشوين، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 58 عامًا. على مدى خمسة أيام متتالية، كان وونغ وعدد من زملائه السائقين ينقلون السكان مجانًا. قال: "نبدأ في الساعة الثامنة ولا نتوقف حتى وقت متأخر"، ثم أضاف: "نعم، هذا يضر بدخلنا، لكن مساعدة الناس أهم".

ومن طوابير المتطوعين الطويلة إلى التبرعات المتواصلة من مختلف شرائح المجتمع، حشدت هونغ كونغ جهودها على نحو لافت وعلى نطاق واسع، وتكاتفت لدعم العائلات التي طالتها المأساة.

الحكومة تكثّف الدعم

في أعقاب الحريق، حثّ الرئيس الصيني شي جين بينغ على الفور على بذل أقصى الجهود لإخماد النيران وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات. كما أعرب عن خالص تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا وجميع المتضررين من الحريق.

وفي غضون ساعات من الكارثة، أطلقت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عملية واسعة للإنقاذ وإعادة التوطين على مستوى المدينة. فُتحت ملاجئ مؤقتة في أنحاء تاي بو في الليلة نفسها، وصُرفت مدفوعات الطوارئ فورًا.

واعتبارًا من 5 ديسمبر، تم إيواء 1,369 ساكنًا في بيوت الشباب والمخيمات وغرف الفنادق. وانتقل 2,499 شخصًا آخرون إلى مساكن انتقالية. وتعهد الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جون لي، بأن "لن نترك أي أسرة متضررة من دون مساعدة"، مؤكدًا أن الإقامة ستكون مجانية طوال فترة إعادة الإعمار.

بعد يوم واحد من الحريق، مُنحت كل أسرة متضررة دفعة طوارئ بقيمة 10,000 دولار هونغ كونغ. وأعلنت الحكومة لاحقًا تقديم 200,000 دولار هونغ كونغ كمدفوعات مواساة لعائلات الضحايا. كما قدمت 50,000 دولار هونغ كونغ كبدلات معيشة للأسر المتضررة، وهو مبلغ زِيد لاحقًا إلى 100,000 دولار هونغ كونغ.

وتواصلت إدارة الرعاية الاجتماعية مع أكثر من 4,900 ساكن من أكثر من 1,900 أسرة، في إطار خطة الدعم "أخصائي اجتماعي لكل أسرة"، حيث قدّمت المشورة، ونسّقت الإمدادات، ووفّرت المساعدة اليومية. كما خُصِّص موظفان حكوميان لكل أسرة للمساعدة في الزيارات الطبية وحزم الأمتعة والنقل وتلبية الاحتياجات العملية الأخرى.

روح "جبل الأسد"

أثارت المأساة موجة قوية من التعاطف من داخل هونغ كونغ وخارجها.

ففي يوم الحريق، حمل السكان الملابس والطعام والماء إلى الملاجئ، بينما اصطفت طوابير طويلة في مراكز التبرع بالدم. ونُقلت شحنة من البطانيات التي تشتد الحاجة إليها طوال الليل من دونغ غوان في البر الرئيسي إلى تاي بو.

ويعمل المتطوعون على مدار الساعة في الملاجئ ومواقع السكن الانتقالي لضمان حصول السكان على المساعدة متى احتاجوا إليها. وبمجرد تلقي أي طلب، يتولّى المتطوعون تنسيق الإمدادات وتسليمها بسرعة.

قالت مي سيو-فونغ، رئيسة فريق الرعاية في منطقة تاي بو: "يتمتع سكان هونغ كونغ بروح جبل الأسد. عندما يعاني شخص ما، يقف الجميع إلى جانبه"، مضيفة أن نحو 400 متطوع محلي استجابوا في غضون ساعات بعد الحريق. وتعكس روح "جبل الأسد"، التي تُوصف غالبًا بأنها روح هونغ كونغ، ما تتمتع به المدينة من مرونة جماعية وتصميم على تجاوز الشدائد والسعي إلى حياة أفضل.

كما تدفّق الدعم من البر الرئيسي وماكاو. فنظّم سكان شنتشن قوافل من الشاحنات المحمّلة بالإمدادات. وتبرع الأطفال وكبار السن من القرويين في غويتشو بما استطاعوا تقديمه. وحشدت منظمات البر الرئيسي، كبيرة كانت أم صغيرة، المعدات الطبية ومواد الإغاثة، وقدّمت تمويلًا بملايين الدولارات. وأرسلت مؤسسة ماكاو 30 مليون دولار هونغ كونغ.

بلغت التبرعات العامة لصندوق دعم مجمع وانغ فوك الآن نحو 3 مليارات دولار هونغ كونغ. وبإضافة 300 مليون دولار هونغ كونغ قدمتها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كتمويل أولي، يرتفع إجمالي الصندوق إلى نحو 3.3 مليار دولار هونغ كونغ، ليموِّل أعمال إعادة البناء ويوفّر دعمًا طويل الأجل.

وقال لي: "الكوارث لا ترحم، لكن قلوب الناس ملأى بالمحبة". وأضاف: "إن الرعاية والتبرعات من قوانغدونغ وماكاو والعديد من الجهات الأخرى تعكس التعاطف والتضامن والأمل، وستضمن الحكومة أن يُخصَّص كل دولار لمساعدة السكان على إعادة بناء حياتهم".

https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/In-the-wake-of-tragedy-Hong-Kong-comes-together-to-rebuild-1IWyRq86a6k/p.html