CGTN: после трагедии Гонконг объединяется, чтобы восстановиться

ПЕКИН, 9 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Агентство CGTN опубликовало статью об усилиях по спасению и восстановлению после стихийного бедствия после разрушительного пожара в Тайпоу в Специальном административном районе Гонконг (САР Гонконг), в которой освещаются коллективные усилия центрального правительства и правительства САР Гонконг, жителей Гонконга, добровольцев с материка и различных слоев общества.

В жилом комплексе «Ванфук» в Тайпоу жители спокойно вернулись в дома, в которых они больше никогда не смогут жить – некоторые впервые после разрушительного пожара 26 ноября. Многие приходили только для того, чтобы забрать то немногое, что они могли унести. Но они были не одни.

Группы добровольцев были готовы помочь им собрать вещи и направить семьи к ожидающим фургонам. Рядом стоял пустой грузовик с открытыми задними дверями, наполненный напитками в бутылках, картонными коробками и полиэтиленовыми пакетами – бесплатными для всех, кто в них нуждался.

Среди тех, кто предлагал помощь, был Вонг Чи-чуен (Wong Chi-chuen), 58-летний водитель такси. В течение пяти дней подряд Вонг и несколько других водителей бесплатно перевозили жителей. «Мы начинаем в восемь и не останавливаемся до поздна, — сказал он. — Да, это вредит нашим доходам, но помощь людям важнее».

От длинных очередей добровольцев до постоянных пожертвований со стороны всего общества, Гонконг мобилизовал значительные силы, собравшись вместе, чтобы поддержать семьи, пострадавшие от трагедии.

Правительство усиливает поддержку

После пожара председатель КНР Си Цзиньпин немедленно призвал приложить все усилия для тушения пожара и минимизации жертв и потерь. Он также выразил глубокие соболезнования, а также сочувствие семьям погибших и всем пострадавшим от пожара.

Правительство Специального административного района Гонконг (САР Гонконг) в течение нескольких часов после стихийного бедствия начало общегородскую операцию по спасению и переселению. Временные приюты открылись в Тайпоу в ту же ночь, и экстренные выплаты были произведены немедленно.

По состоянию на 5 декабря в молодежных общежитиях, лагерях и гостиничных номерах размещено 1369 резидентов. Еще 2499 человек переехали во временное жилье. Глава администрации Джон Ли (John Lee) пообещал, что «ни одна пострадавшая семья не останется без внимания», и сказал, что жилье будет бесплатным в течение всего периода реконструкции.

Через день после пожара каждая пострадавшая семья получила экстренную выплату в размере 10 000 гонконгских долларов. Позднее правительство объявило о выплате семьям погибших в размере 200 000 гонконгских долларов. Оно также предоставило 50 000 гонконгских долларов в виде пособий на проживание для пострадавших домохозяйств – сумма позже увеличилась до 100 000 гонконгских долларов.

Департамент социального обеспечения охватил более 4900 жителей из более чем 1900 домохозяйств в рамках своей схемы поддержки «один социальный работник на домохозяйство», предоставляя консультации, координируя поставки и предлагая повседневную помощь. Каждое домохозяйство также работает в паре с двумя государственными служащими для оказания помощи в медицинских консультациях, упаковке, транспортировке и других практических потребностях.

Дух Гонконга

Трагедия вызвала сильную волну сострадания со всего Гонконга и за его пределами.

В день пожара жители приносили одежду, еду и воду в приюты, а в центрах сдачи крови образовывались длинные очереди. Груз срочно необходимых одеял был доставлен ночью из Дунгуаня на материке в Тайпоу.

Волонтеры круглосуточно работают в приютах и местах временного проживания, чтобы жители могли получить помощь в любое время. Как только запрос сделан, волонтеры координируют и быстро доставляют грузы.

«У гонконгцев есть Дух Гонконга. Когда кто-то страдает, все поддерживают», — сказала Мэй Сиу-фунг, глава районной группы помощи Тайпоу, добавив, что около 400 местных добровольцев откликнулись в течение нескольких часов после пожара. Дух Гонконга, который часто называют Духом Львиной скалы, отражает коллективную стойкость города и решимость преодолеть трудности и стремиться к лучшей жизни.

Поддержка также поступала с материка и Макао. Жители Шэньчжэня организовали грузовики снабжения. Дети и пожилые жители деревни Гуйчжоу пожертвовали все, что могли. Материковые организации — крупные и малые — мобилизовали медицинское оборудование, материалы для оказания помощи и миллионы долларов финансирования. Фонд Макао направил 30 млн гонконгских долларов

Публичные пожертвования в фонд поддержки жилого комплекса «Ванфук» в настоящее время достигли около 3 миллиардов гонконгских долларов. Вместе с начальным финансированием в размере 300 млн гонконгских долларов от правительства САР Гонконг фонд составляет примерно 3,3 миллиарда гонконгских долларов и будет поддерживать восстановление и долгосрочную помощь.

«Катастрофы безжалостны, но у людей есть любовь, — сказал Ли. — Забота и пожертвования Гуандуна, Макао и многих других отражают сострадание, солидарность и надежду. Правительство обеспечит, чтобы каждый доллар направлялся на помощь жителям в восстановлении их жизни».

