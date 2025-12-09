CGTN : après la tragédie, Hong Kong s'unit pour reconstruire

PÉKIN, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article sur les efforts de sauvetage et de reconstruction après un incendie dévastateur à Tai Po dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK), en soulignant les efforts collectifs du gouvernement central et du gouvernement de la RASHK, des résidents de Hong Kong, des volontaires du continent et de différents secteurs de la société.

À Wang Fuk Court, à Tai Po, les habitants sont tranquillement revenus dans des maisons qu'ils ne pourront plus jamais habiter - certains pour la première fois depuis l'incendie dévastateur du 26 novembre. Beaucoup ne sont venus que pour emporter le peu qu'ils pouvaient récupérer. Mais ils n'étaient cependant pas seuls.

Des groupes de bénévoles étaient là pour les aider à emballer leurs affaires et à guider les familles vers les camionnettes qui les attendaient. Non loin de là, un camion sans surveillance, dont les portes arrière étaient ouvertes, contenait des bouteilles de boissons, des cartons et des sacs en plastique - gratuits pour tous ceux qui en avaient besoin.

Wong Chi-chuen, chauffeur de taxi de 58 ans, fait partie des personnes qui ont offert leur aide. Pendant cinq jours consécutifs, Wong et plusieurs autres chauffeurs ont fait la navette gratuitement. « Nous commençons à huit heures et ne nous arrêtons tard dans la journée », a-t-il déclaré. « Oui, c'est un manque à gagner, mais il est plus important d'aider les gens. »

Entre les nombreux volontaires et le flot de dons de l'ensemble de la société, Hong Kong s'est mobilisée de façon remarquable, s'unissant pour soutenir les familles touchées par la tragédie.

Le gouvernement renforce son soutien

À la suite de l'incendie, le président chinois Xi Jinping a immédiatement demandé que tous les efforts soient faits pour éteindre le sinistre et minimiser les pertes et les blessés. Il a également présenté ses sincères condoléances, ainsi que sa sympathie aux familles des victimes et à toutes les personnes victimes de l'incendie.

Dans les heures qui ont suivi la catastrophe, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) a lancé une opération de sauvetage et de réinstallation dans toute la ville. Des abris temporaires ont été ouverts à Tai Po la nuit même et des paiements d'urgence ont été versés immédiatement.

Au 5 décembre, 1 369 résidents avaient été relogés dans des auberges de jeunesse, des camps et des chambres d'hôtel. Deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf autres personnes ont emménagé dans des logements temporaires. Le directeur général John Lee s'est engagé à ce « qu'aucune famille touchée ne soit laissée pour compte » et a déclaré que l'hébergement serait gratuit pendant toute la période de reconstruction.

Un jour après l'incendie, chaque ménage touché a reçu une aide d'urgence de 10 000 dollars HK. Le gouvernement a ensuite annoncé le versement de 200 000 HK$ de condoléances aux familles des victimes. Il a également accordé des allocations de subsistance d'un montant de 50 000 HK$ aux ménages touchés, montant qui a ensuite été augmenté jusqu'à 100 000 HK$.

Dans le cadre de son programme de soutien « un travailleur social par foyer », le département de la protection sociale a aidé plus de 4 900 habitants de plus de 1 900 foyers en leur offrant des conseils, en coordonnant les approvisionnements et en leur proposant une aide au quotidien. Chaque ménage est également associé à deux fonctionnaires pour l'aider à effectuer les visites médicales, à faire ses bagages, à assurer le transport et à répondre à d'autres besoins pratiques.

L'esprit du rocher du Lion

Cette tragédie a suscité une forte vague de soutien de la part de Hong Kong et d'ailleurs.

Le jour de l'incendie, les habitants ont apporté des vêtements, de la nourriture et de l'eau dans les abris, tandis que de longues files d'attente se sont formées dans les centres de don du sang. Une cargaison de couvertures a été expédiée pendant la nuit de Dongguan à Tai Po.

Des bénévoles travaillent 24 heures sur 24 dans les refuges et les logements de transition pour s'assurer que les résidents obtiennent de l'aide chaque fois qu'ils en ont besoin. Dès qu'une demande est formulée, les bénévoles coordonnent et livrent rapidement les fournitures.

« Les habitants de Hong Kong ont l'esprit du rocher du Lion. Lorsqu'une personne souffre, tout le monde la soutient », a déclaré Mei Siu-fung, responsable de l'équipe de soins du district de Tai Po, ajoutant qu'environ 400 bénévoles locaux ont répondu à l'appel dans les heures qui ont suivi l'incendie. L'esprit du rocher du Lion, souvent décrit comme l'esprit de Hong Kong, reflète la résilience collective de la ville et sa détermination à surmonter les difficultés et à se battre pour une vie meilleure.

Le soutien a également afflué de la Chine continentale et de Macao. Les habitants de Shenzhen ont organisé des camions de ravitaillement. Les enfants et les anciens villageois de Guizhou ont fait don de ce qu'ils pouvaient. Les organisations du continent - grandes et petites - ont réuni du matériel médical, des matériaux de secours et des millions de dollars de financement. La Fondation de Macao a envoyé 30 millions de dollars HK.

Les dons du public au fonds de soutien de Wang Fuk Court ont atteint environ 3 milliards de dollars HK. Avec un financement initial de 300 millions de dollars HK du gouvernement de la RASHK, le fonds totalise environ 3,3 milliards de dollars HK et soutiendra la reconstruction et l'assistance à long terme.

« Les catastrophes sont impitoyables, mais les gens ont de l'amour », a déclaré M. Lee. « Les soins et les dons de Guangdong, de Macao et de beaucoup d'autres reflètent la compassion, la solidarité et l'espoir. Le gouvernement veillera à ce que chaque dollar soit utilisé pour aider les résidents à reconstruire leur vie. »

https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/In-the-wake-of-tragedy-Hong-Kong-comes-together-to-rebuild-1IWyRq86a6k/p.html