CGTN: Po tragédii sa Hongkong spája, aby sa obnovil
News provided byCGTN
Dec 09, 2025, 13:21 ET
PEKING, 9. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Stanica CGTN uverejnila článok o záchranných a rekonštrukčných prácach po ničivom požiari v Tai Po v osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (HKSAR), v ktorom zdôraznila kolektívne úsilie ústrednej vlády a vlády HKSAR, obyvateľov Hongkongu, dobrovoľníkov z pevniny a rôznych sektorov spoločnosti.
V rezidenčnom komplexe Wang Fuk Court v Tai Po sa obyvatelia potichu vrátili do domovov, v ktorých už nikdy nebudú môcť bývať – niektorí prvýkrát od ničivého požiaru 26. novembra. Mnohí prišli len preto, aby si vyzdvihli to málo, čo mohli uniesť. Ale neboli sami.
Skupiny dobrovoľníkov boli pripravené pomôcť im zbaliť si veci a odviesť rodiny k čakajúcim dodávkam. Neďaleko stál bez dozoru nákladný automobil s otvorenými zadnými dverami, plný fľaškových nápojov, kartónových škatúľ a plastových tašiek – zadarmo pre každého, kto ich potreboval.
Medzi tými, ktorí ponúkali pomoc, bol aj 58-ročný taxikár Wong Chi-chuen. Päť dní v kuse Wong a niekoľko ďalších vodičov prepravovali obyvateľov bezplatne. „Začíname o ôsmej a nekončíme až do neskorých hodín," povedal. „Áno, škodí to našim príjmom, ale pomáhať ľuďom je dôležitejšie."
Od dlhých radov dobrovoľníkov až po stabilné dary z celej spoločnosti sa Hongkong zmobilizoval v pozoruhodnom rozsahu a spojil sa na podporu rodín postihnutých tragédiou.
Vláda zvyšuje podporu
Čínsky prezident Si Ťin-pching okamžite po požiari vyzval na maximálne úsilie o uhasenie požiaru a minimalizáciu obetí a strát. Vyjadril tiež hlbokú sústrasť, ako aj solidaritu s rodinami obetí a všetkými, ktorých požiar zasiahol.
Vláda osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (HKSAR) spustila v priebehu niekoľkých hodín po katastrofe záchrannú a presídľovaciu operáciu v celom meste. V tú istú noc sa v Tai Po otvorili dočasné prístrešky a okamžite boli vyplatené núdzové platby.
K 5. decembru bolo v mládežníckych ubytovniach, kempoch a hotelových izbách umiestnených 1 369 obyvateľov. Ďalších 2 499 osôb sa presťahovalo do prechodného bývania. Najvyšší výkonný predstaviteľ, John Lee sľúbil, že „žiadna postihnutá rodina nebude opomenutá" a povedal, že ubytovanie bude počas celého obdobia rekonštrukcie bezplatné.
Deň po požiari dostala každá postihnutá domácnosť núdzovú platbu vo výške 10 000 hongkongských dolárov. Vláda neskôr oznámila, že rodinám obetí vyplatí kondolenčné platby vo výške 200 000 hongkongských dolárov. Taktiež poskytla postihnutým domácnostiam príspevky na živobytie vo výške 50 000 hongkongských dolárov – táto suma sa neskôr zvýšila na 100 000 hongkongských dolárov.
Oddelenie sociálnej starostlivosti oslovilo viac ako 4 900 obyvateľov z viac ako 1 900 domácností v rámci svojho podporného programu „jeden sociálny pracovník na domácnosť", pričom im poskytlo poradenstvo, koordinovalo zásobovanie a ponúkalo každodennú pomoc. Každej domácnosti sú tiež pridelení dvaja štátni zamestnanci, ktorí pomáhajú s lekárskymi návštevami, balením, prepravou a ďalšími praktickými potrebami.
Duch Lion Rock
Tragédia vyvolala silnú vlnu súcitu z celého Hongkongu a aj z iných miest.
V deň požiaru obyvatelia prinášali do útulkov oblečenie, jedlo a vodu, zatiaľ čo v centrách darcovstva krvi sa tvorili dlhé rady. Zásielka naliehavo potrebných prikrývok bola cez noc prepravená z pevninského Tung-kuanu do Tai Po.
Dobrovoľníci pracujú nepretržite v útulkoch a prechodných ubytovniach, aby zabezpečili, že obyvatelia získajú pomoc kedykoľvek potrebujú. Po odoslaní žiadosti dobrovoľníci koordinujú a rýchlo doručia zásoby.
„Obyvatelia Hongkongu majú ducha Lion Rock. Keď niekto trpí, všetci ho podporujú," povedala Mei Siu-fung, vedúca tímu pre starostlivosť okresu Tai Po, a dodala, že do niekoľkých hodín po požiari zareagovalo približne 400 miestnych dobrovoľníkov. Duch Lion Rock, často opisovaný ako duch Hongkongu, odráža kolektívnu odolnosť a odhodlanie mesta prekonať ťažkosti a usilovať sa o lepší život.
Podpora prichádzala aj z pevniny a Makaa. Obyvatelia Šen-čenu zorganizovali zásobovacie vozidlá. Deti a starší dedinčania z Kuej-čou darovali, čo mohli. Organizácie z pevniny – veľké aj malé – zmobilizovali zdravotnícke vybavenie, humanitárnu pomoc a milióny finančných prostriedkov. Nadácia z Makaa poslala 30 miliónov hongkongských dolárov.
Verejné dary do podporného fondu pre rezidenčný komplex Wang Fuk Court dosiahli približne 3 miliardy hongkongských dolárov. Spolu s počiatočným financovaním vo výške 300 miliónov hongkongských dolárov od vlády osobitnej administratívnej oblasti Hongkong predstavuje fond celkovo približne 3,3 miliardy hongkongských dolárov a bude slúžiť na podporu obnovy a dlhodobú pomoc.
„Katastrofy sú nemilosrdné, ale ľudia majú lásku," povedal Lee. „Starostlivosť a dary z Kuang-tungu, Makaa a mnohých ďalších miest odrážajú súcit, solidaritu a nádej. Vláda zabezpečí, aby každý dolár išiel na pomoc obyvateľom pri obnove ich životov."
https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/In-the-wake-of-tragedy-Hong-Kong-comes-together-to-rebuild-1IWyRq86a6k/p.html
Share this article