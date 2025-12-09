CGTN: 비극을 딛고 재건을 위해 하나로 뭉친 홍콩

베이징 2025년 12월 9일 /PRNewswire/ -- CGTN이 홍콩 특별행정구(HKSAR) 타이포에서 발생한 참사 이후의 구호 활동과 재건 노력을 다룬 기사를 보도했다. 이 기사는 중앙 정부, 홍콩 특별행정구 정부, 홍콩 주민, 중국 본토 자원봉사자, 그리고 사회 각계각층의 일치단결한 대응을 조명하고 있다.

타이포의 왕푹 코트(Wang Fuk Court) 아파트 단지 주민들은 11월 26일의 참담한 화재 이후 처음으로 잿더미가 된 집을 조용히 찾아와 상태를 살폈다.



대다수 주민은 가져갈 수 있는 얼마 안 되는 물건을 챙기고자 그곳을 찾았다. 하지만 그들은 혼자가 아니었다.

수많은 자원봉사자가 피해 주민의 짐 정리를 돕고 대기 중이던 승합차로 주민들을 안내했다. 근처에는 생수와 포장 물품이 가득 실린 트럭이 뒷문을 연 채로 주차되어 있었다. 운전석은 비어 있었지만, 필요한 사람은 누구나 무료로 구호 물품을 가져갈 수 있었다.

도움의 손길을 내민 이들 중에는 58세의 택시 운전사인 웡 치추엔(Wong Chi-chuen) 씨도 있었다. 웡 씨는 동료 기사들과 함께 5일 내내 주민들을 무료로 태워다 주었다. 그는 "아침 8시에 시작해서 밤늦게까지 계속하고 있다"라고 운을 뗀 후, "당연히 벌이는 줄었지만, 사람들을 돕는 것이 더 중요하다"라고 전했다.

수많은 자원봉사자부터 사회 각계각층의 기부에 이르기까지 온정의 손길이 끊이지 않고 이어지는 가운데, 비극을 맞은 가족들을 돕고자 전례 없이 많은 홍콩 시민이 하나로 뭉친 것이다.

정부의 지원 확대

화재 발생 직후, 중국 시진핑(Xi Jinping) 주석은 즉각적인 총력 대응으로 화재를 진압하고 인명 피해와 재산 손실을 최소화하라고 지시했다. 또한 시진핑 주석은 희생자 가족들과 모든 화재 피해자에게 깊은 애도를 표하며 위로의 뜻을 전했다.

한편, 홍콩 특별행정구 정부는 화재가 발생한 지 불과 몇 시간 만에 전 지역 구호 및 이주 작전을 개시했다. 화재가 발생했던 날 밤에 타이포 곳곳에 임시 거처가 마련되었고, 긴급 지원금도 곧장 집행되었다.

12월 5일 기준으로, 1369명의 주민이 유스호스텔, 캠프장, 호텔 객실에 임시로 수용되었다. 나머지 2499명은 임시 거주 시설로 거처를 옮겼다. 존 리(John Lee) 행정장관은 "단 하나의 피해 가족도 빠짐없이 보살피겠다"라고 공언하며, 재건 기간 내내 숙박 시설은 무료로 이용할 수 있다고 전했다.

화재 발생 하루 뒤, 모든 피해 가정에 1만 홍콩달러(HK$)의 긴급 구호금이 전달되었다. 홍콩 정부는 차후에 희생자 유가족에게 20만 홍콩달러의 위로금을 지급하겠다고 발표했다. 또한 홍콩 정부는 일단 피해 가구에 5만 홍콩달러의 생활비를 지원하고, 추후 이 금액을 10만 홍콩달러로 증액하였다.

사회복지국(Social Welfare Department)은 '가구당 한 명의 사회복지사' 지원 방침에 따라 1900여 가구의 주민 4900여 명에게 연락을 취해 구호 물품을 조율하는 한편, 상담 및 일상생활 지원 서비스를 제공했다. 각 가정에는 의료 지원, 이사 준비, 차량 지원, 기타 생활에 필요한 부분을 돕는 두 명의 전담 공무원이 배정되었다.

홍콩의 사자산(Lion Rock) 정신

이번 참사에 홍콩뿐만 아니라 전 세계에서 온정의 손길이 쇄도하고 있다.

화재 당일에 홍콩 시민들은 대피소로 의복, 식료품, 생수를 가져왔고, 헌혈 센터 앞에는 긴 줄이 늘어섰다. 중국 본토의 둥관에서 타이포로 긴급히 필요한 담요가 하룻밤 사이에 이송되었다.

자원봉사자들은 대피소와 임시 거처에서 피해 주민에게 언제든 도움의 손길을 내밀고자 24시간 교대로 봉사하고 있다. 도움을 요청하면 자원봉사자들이 물품을 준비하여 신속하게 전달한다.

메이 시우펑(Mei Siu-fung) 타이포 지구 지원단장은 "홍콩 시민에게는 사자산 정신이 있다. 한 명이 불행에 처하면 모두가 돕는다"라고 말하며, 화재 발생 후 불과 몇 시간 만에 400여 명의 홍콩 자원봉사자가 발 벗고 나섰다고 덧붙였다. 흔히 홍콩의 정신이라고 불리는 사자산 정신은 고난을 극복하고 풍요로운 삶을 향해 나아가려는 홍콩인들의 단합된 힘과 결의를 상징한다.

도움의 손길은 중국 본토와 마카오에서도 답지했다. 선전 주민들이 트럭에 구호 물품을 실어 보냈다. 구이저우의 어린이와 고령의 마을 주민들도 형편껏 모금에 동참했다. 중국 본토의 크고 작은 단체들은 의료 장비, 구호 물품, 그리고 수백만 달러의 구호금을 지원했다. 마카오 재단(Macao Foundation)은 3천만 홍콩달러의 성금을 전달했다.

현재까지 왕푹 코트 아파트 단지 구호금으로 모인 시민 성금은 30억 홍콩달러에 육박한다. 홍콩특별행정구 정부의 초기 기금 3억 홍콩달러를 더하면 총 구호금은 약 33억 홍콩달러에 달하는데, 이 자금은 피해 가정의 재건과 장기 지원에 사용될 예정이다.

존 리 행정장관은 "재난은 냉혹하지만, 인간에게는 온정이 있다"라고 강조하면서, "광둥 및 마카오 등지로부터 답지한 관심과 성금은 서로를 향한 연민, 단결심, 그리고 희망의 메시지를 담고 있다. 모든 구호금이 피해 주민의 생활 재건을 돕는 데 온전히 사용되도록 만전을 기하겠다"라고 밝혔다.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/In-the-wake-of-tragedy-Hong-Kong-comes-together-to-rebuild-1IWyRq86a6k/p.html

SOURCE CGTN