CGTN：悲劇の後、香港は再建に向けて結束する

大埔の旺福苑では、住民たちが二度と住めなくなった自宅へ静かに戻ってきました。11月26日の火災以来初めて訪れる者もいました。多くは持ち運べるわずかな物を取り戻すためだけに来ていました。しかし彼らは一人ではありませんでした。

ボランティアのグループが、持ち物の梱包を手伝い、待機するバンへ家族を案内する準備を整えていました。近くには、無人トラックが後部ドアを開けたまま停まっており、ボトル飲料、段ボール箱、ビニール袋が積まれていました。必要な人は誰でも無料で持ち帰ることができました。

支援を提供していたのは、58歳のタクシー運転手、Wong Chi-chuenでした。Wongと数人の仲間の運転手は、5日間連続で住民を無料で送迎していました。「朝8時から夜遅くまで休みなく走っています」と彼は述べています。「確かに収入には響きますが、人を助けることの方が大切です。」

ボランティアの長蛇の列から社会全体からの絶え間ない寄付まで、香港は驚くべき規模で動員され、悲劇に見舞われた家族を支援するために結束しました。

政府が支援を強化

火災発生後、中国のXi Jinping国家主席は直ちに、火災の鎮火と死傷者・損失の最小化に向けた総力戦を呼びかけました。また、犠牲者のご家族と火災の影響を受けた全ての方々に対し、深い哀悼の意と同情の念を表明しました。

香港特別行政区（HKSAR）政府は災害発生から数時間以内に、全市的な救助・再定住作戦を開始しました。同日夜には大埔地区全域に一時避難所が開設され、緊急支援金が即時支給されました。

12月5日現在、1,369名の住民がユースホステル、キャンプ場、ホテル客室に収容されています。さらに2,499人が仮設住宅へ移住しました。John Lee行政長官は「被災家族を見捨てない」と約束し、再建期間中の住居費は全額無料と表明しました。

火災発生翌日、被災世帯1件あたり1万香港ドルの緊急支援金が支給されました。政府はその後、犠牲者の遺族に対し20万香港ドルの弔慰金を支給すると発表しました。また被災世帯には生活手当として5万香港ドルを提供し、後に10万香港ドルに増額されました。

Social Welfare Department は「一世帯に一人のソーシャルワーカー」支援計画の一環として、1,900世帯以上から4,900人以上の住民に接触し、カウンセリングの提供、物資の手配、日常的な支援を行っています。各世帯にはさらに2人の公務員が割り当てられ、通院、荷造り、移動手段の手配など、その他の実務的なニーズを支援しています。

獅子山精神

この悲劇は香港内外から強い共感の波を引き起こしました。

火災当日、住民は避難所に衣類、食料、水を持ち込み、献血センターには長い列ができました。緊急に必要な毛布は中国本土の東莞から大埔へ夜通し輸送されました。

ボランティアは避難所や仮設住宅で昼夜を問わず活動し、住民が必要な時にいつでも支援を受けられるよう努めています。要請があれば、ボランティアが迅速に物資の手配と配達を調整します。

「香港人には獅子山精神があります。一人が苦しめば、皆が支えるのです」と大埔地区ケアチームのMei Siu-fung代表は述べ、火災発生後数時間以内に約400人の地元ボランティアが対応したと付け加えました。獅子山精神は、しばしば香港の精神と称され、困難を乗り越えより良い生活を追求する都市の集団的回復力と決意を体現しています。

本土とマカオからも支援が寄せられました。深セン市民は物資輸送トラックを組織しました。貴州省の子供たちと年配の村人たちは、できる限りの寄付を行いました。本土の大小さまざまな組織が医療機器、救援物資、数百万ドルの資金を動員しました。Macao Foundationは3,000万香港ドルを送金しました。

王福苑支援基金への一般寄付は現在約30億香港ドルに達しています。香港特別行政区政府からの3億香港ドルの初期資金と合わせ、基金総額は約33億香港ドルに達し、再建と長期支援に充てられます。

「災害は容赦ないが、人には愛があります」とLee氏は述べています。「広東省、マカオ、その他多くの方々からの支援と寄付は、思いやり、連帯、そして希望を体現しています。政府は、集まった資金がすべて住民の生活再建に確実に活用されるよう保証します。」

