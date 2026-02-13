CGTN :كيف تعزِّز الصين الصناعات الريفية المتخصصة لدعم إحياء القرى

نشرت CGTN مقالاً يستعرض جهود الصين في تعزيز الصناعات الريفية المتخصصة كجزء من استراتيجيتها الشاملة لإحياء القرى. يسلط المقال الضوء على كيفية اعتماد الصين لنهج محلي ومخصص، مدعوم بالتقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي وتكامل إنترنت الأشياء، لدفع الابتكار وزيادة دخل المزارعين، مما يعزز مكانة الزراعة كقطاع رائد حديث في مسار التنمية المستقبلية للصين.

بكين، 13 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- في شرق الصين، تُزرع الخضروات في بيوت زجاجية مُراقبة بواسطة أجهزة استشعار، بينما في شمال غرب البلاد تتم تربية الأسماك في برك منحوتة من رمال الصحراء. وفي جنوب البلاد، تُحوَّل حبوب القهوة إلى علامات تجارية فاخرة، فيما تشكّل الماشية عالية الجودة في المروج الشمالية محور سلاسل إمداد حديثة. هذه الصناعات الريفية تُدمج حاليًا في جهود أوسع لتحديث الزراعة الصينية.

مع دخول الصين العام الأول من خطتها الخمسية الـ 15 (2026-2030)، شدد الرئيس الصيني Xi Jinping على أن العمل المرتبط بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين "يحظى بأهمية حيوية". وأضاف Xi في مؤتمر العمل الريفي السنوي المركزي الذي عُقد في ديسمبر الماضي أن الصين يجب أن تسعى لتعزيز الزراعة كقطاع حديث ورائد، وضمان مستوى معيشي متطور في المناطق الريفية، بحيث يتمكّن المزارعون من التمتع بحياة أكثر ازدهارًا.

الاتجاه السياسي واضح وصريح. فقد دعت توصيات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن صياغة الخطة الخمسية الـ 15 إلى التطوير المُنسّق للزراعة بشكلٍ يعتمد على التكنولوجيا، ويكون صديقًا للبيئة، ويركز على الجودة، ويعطي الأولوية للعلامات التجارية، بما يحوّلها إلى قطاع رائد حديث. وقد تم تفصيل هذه الأولويات بشكلٍ أكبر في الوثيقة المركزية رقم 1 لعام 2026، التي وضعت إجراءات لتعزيز تحديث الزراعة والمناطق الريفية، ودعم إحياء شامل للريف الصيني.

مصممة وفقًا للظروف المحلية

في جبال دابيه بمدينة لوآن بمقاطعة آنهوي شرق الصين، كانت التضاريس الوعرة في السابق تحد من النشاط الزراعي. واليوم، تستخدم الوديان نموذج الزراعة البيئية لزراعة عشبة "دندروبيوم أوفيسينال" الطبية عالية القيمة. وبدعم من الشركات الرائدة، تجاوزت مساحة الزراعة 23,600 مو "mu" (حوالي 1,573 هكتار)، مما أسهم في تأسيس أكثر من 2,600 كيان تجاري وخلق فرص عمل لأكثر من 22,000 شخص.

وفي مدينة ووتشو بمقاطعة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوب الصين، تحوّلت التضاريس الجبلية إلى مزارع شاي واسعة النطاق. وبفضل الجغرافيا والمناخ المناسبين، تجاوزت مساحة زراعة الشاي 400,000 مو، مع إنتاج سنوي يصل إلى أكثر من 40,000 طن، وقيمة إنتاج شاملة متوقعة تتجاوز 30 مليار يوان (4.3 مليار دولار) في عام 2025.

وتُعدّ هذه الأمثلة جزءًا من اتجاه أوسع في الصين. ففي فترة الخطة الخمسية الـ 14 (2021-2025)، دعمت الصين 210 تجمع صناعي متخصص، و250 حديقة صناعية زراعية حديثة، و1,098 مدينة زراعية قوية. وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد المؤسسات الزراعية الرائدة على مستوى المقاطعات 94,000، منها 2,250 على المستوى الوطني.

وقال Zhong Yu، باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية: "تُعدّ الصناعات على مستوى المقاطعات التي تعزِّز الدخل المحلي وسيلة رئيسية لزيادة أرباح المزارعين في مجتمعاتهم المحلية". وأوضح أن آليات مثل الشراء بناءً على الطلب، وتوزيع الأرباح على الأسهم، والتوظيف المحلي تساعد المزارعين على الاستفادة العادلة من نمو الصناعات.

التكنولوجيا كإنجاز رائع

في محافظة يي بشمال الصين في مقاطعة خبي، كانت فواكه الكاكي المحلية تُباع سابقًا فقط في موسمها المحدود. ومن خلال التعاون مع الجامعات الزراعية، طوّرت الشركات تقنيات مثل "طريقة التبريد التدريجي" التي تمد فترة صلاحية الفاكهة من أيام إلى ما يقرب من عام، مما يتيح توافرها على مدار السنة. وفي منطقة وينجيانغ بمدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، تستخدم مصانع الفراولة المجهزة بالذكاء الاصطناعي وتقنية إنترنت الأشياء (IoT) مئات المستشعرات لإدارة الإنتاج، مما يعزِّز الغلات الزراعية بشكلٍ كبير.

تعكس هذه التحولات على المستوى الدقيق تحولاً أوسع في السياسة. فقد دعت الوثيقة المركزية رقم 1 لعام 2026 إلى تحسين فعالية الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية، ولأول مرة شجعت صراحةً على التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار، وتقنية إنترنت الأشياء (IoT)، والروبوتات الزراعية.

وقد شدد الرئيس Xi مرارًا على أن مفتاح تحديث الزراعة يكمن في التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكار. وقد أسست الصين نظامًا زراعيًا مبتكرًا ومتكاملاً نسبيًا، يضم أكثر من 800 مؤسسة بحثية، وأكثر من 120,000 باحث، وحوالي 400,000 فني زراعي على مستوى القاعدة.

وبالنسبة للبروفيسور Li Jianjun من جامعة الصين الزراعية، فإن فترة الخطة الخمسية الـ 15 ستكون حاسمة لوضع أسس تحقيق الحد الأدنى من التحديث الاشتراكي. وأوضح أن تسريع دمج الابتكار التكنولوجي مع الابتكار في الصناعات الزراعية أمر أساسي لمعالجة أوجه القصور الطويلة الأمد في التنمية الريفية. وأضاف أنه إذا نُفذ بشكلٍ جيد، يمكن أن يحوّل الزراعة إلى قطاع رائد حديث – يكون أكثر مرونة وتنافسية واستدامة.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-12/How-China-boosts-rural-specialty-industries-for-rural-revitalization-1KHEJBTNux2/p.html