CGTN: como a China está fortalecendo indústrias rurais especializadas para promover a revitalização rural

A CGTN publicou um artigo explorando os esforços da China para fortalecer indústrias rurais especializadas como parte de sua estratégia mais ampla de revitalização rural. O artigo destaca como abordagens localizadas e personalizadas, além de avanços tecnológicos como a integração de Inteligência Artificial e Internet das Coisas, estão impulsionando a inovação e aumentando a renda dos agricultores, posicionando a agricultura como um setor pilar moderno no desenvolvimento futuro da China.

PEQUIM, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- No leste da China, hortaliças são cultivadas em estufas controladas por sensores. No noroeste, peixes são criados em tanques escavados nas areias do deserto. Mais ao sul, grãos de café são transformados em marcas premium. Enquanto isso, nas pastagens do norte, gado de corte de alta qualidade sustenta cadeias de suprimentos modernas. Essas indústrias rurais estão agora sendo integradas a um esforço mais amplo de modernização da agricultura chinesa.

À medida que a China entra no primeiro ano de seu 15º Plano Quinquenal (2026–2030), o presidente chinês Xi Jinping enfatizou que o trabalho relacionado à agricultura, às áreas rurais e aos agricultores é "de importância vital". A China deve se esforçar para transformar a agricultura em um grande setor modernizado e garantir um padrão de vida moderno nas áreas rurais, para que os agricultores possam desfrutar de uma vida mais próspera, afirmou Xi na conferência anual central sobre trabalho rural realizada em dezembro passado.

O direcionamento da política é explícito. As Recomendações do Comitê Central do Partido Comunista da China para a Formulação do 15º Plano Quinquenal defendem o desenvolvimento coordenado de uma agricultura impulsionada pela tecnologia, ecologicamente sustentável, voltada à qualidade e orientada para marcas, transformando-a em um setor pilar moderno. Essas prioridades foram detalhadas ainda mais no Documento Central nº 1 de 2026, que delineou medidas para avançar na modernização agrícola e rural e promover a revitalização rural abrangente.

Adaptação às condições locais

Nas montanhas Dabie, na cidade de Lu'an, na província de Anhui, no leste da China, o terreno íngreme antes limitava a atividade agrícola. Hoje, os vales utilizam um modelo de cultivo ecológico para o *Dendrobium officinale*, uma erva medicinal de alto valor. Com o apoio de empresas líderes, as áreas de plantio já ultrapassaram 23.600 mu (cerca de 1.573 hectares), impulsionando mais de 2.600 entidades empresariais e gerando empregos para mais de 22.000 pessoas.

Na cidade de Wuzhou, na Região Autônoma Zhuang de Guangxi, no sul da China, áreas montanhosas foram transformadas em extensas plantações de chá. Beneficiando-se de condições geográficas e climáticas favoráveis, as áreas de cultivo de chá já ultrapassam 400.000 mu, com produção anual superior a 40.000 toneladas e valor total de produção estimado em mais de 30 bilhões de yuans (US$ 4,3 bilhões) em 2025.

Esses exemplos fazem parte de uma tendência mais ampla na China. Durante o período do 14º Plano Quinquenal (2021–2025), a China apoiou 210 clusters industriais especializados, 250 parques industriais agrícolas modernos e 1.098 municípios agrícolas fortalecidos. Em todo o país, o número de empresas líderes agrícolas em nível de condado alcançou 94.000, incluindo 2.250 em nível nacional.

"Indústrias em nível de condado que elevam a renda local são um instrumento fundamental para que os agricultores aumentem seus ganhos na própria região", afirmou Zhong Yu, pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas. Ele observou que mecanismos como compras sob encomenda, dividendos por participação acionária e emprego local ajudam os agricultores a compartilhar de forma equitativa os ganhos do crescimento industrial.

A tecnologia como vetor estratégico

No condado de Yi, na província de Hebei, no norte da China, os caquis locais antes eram vendidos apenas na época da colheita. Por meio de parcerias com universidades agrícolas, empresas desenvolveram técnicas como o "método de resfriamento gradual", que prolonga a vida útil de poucos dias para quase um ano, possibilitando o fornecimento ao longo de todo o ano. No distrito de Wenjiang, em Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China, fábricas de morangos equipadas com Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT) utilizam centenas de sensores para gerenciar a produção, aumentando significativamente a produtividade.

Essas mudanças em nível micro refletem uma inflexão mais ampla nas políticas públicas. O Documento Central nº 1 de 2026 destacou a necessidade de aumentar a eficácia da inovação em ciência e tecnologia agrícolas e, pela primeira vez, incentivou explicitamente a ampliação do uso de drones, da Internet das Coisas e de robôs agrícolas.

O presidente Xi tem reiterado que a chave para a modernização da agricultura reside no avanço científico e tecnológico e na inovação. A China construiu um sistema de inovação agrícola relativamente abrangente, composto por mais de 800 instituições de pesquisa, mais de 120.000 pesquisadores e cerca de 400.000 técnicos agrícolas de base.

Para Li Jianjun, professor da Universidade Agrícola da China, o período do 15º Plano Quinquenal será decisivo para estabelecer as bases da realização fundamental da modernização socialista. Acelerar a integração da inovação tecnológica com a inovação industrial no setor agrícola é essencial para enfrentar fragilidades históricas no desenvolvimento rural. Ele acrescentou que, se conduzido de forma eficaz, esse processo pode transformar a agricultura em uma indústria pilar moderna — mais resiliente, competitiva e sustentável.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-12/How-China-boosts-rural-specialty-industries-for-rural-revitalization-1KHEJBTNux2/p.html

FONTE CGTN