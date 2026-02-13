CGTN：Méthode employée par la Chine pour renforcer les industries rurales spécialisées afin de promouvoir la revitalisation rurale

CGTN vient de publier un article sur les efforts déployés par la Chine pour renforcer les industries rurales spécialisées dans le cadre de sa stratégie de revitalisation des zones rurales. L'article souligne comment les approches localisées et adaptées et les avancées technologiques, telles que l'intégration de l'IA et de l'internet des objets, stimulent l'innovation et améliorent les revenus des agriculteurs, faisant de l'agriculture un secteur pilier moderne dans le développement futur de la Chine.

PÉKIN, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans l'est de la Chine, les légumes sont cultivés dans des serres contrôlées par des capteurs. Dans le nord-ouest, les poissons sont élevés dans des bassins creusés dans les sables du désert. Plus au sud, les grains de café sont transformés en marques de qualité supérieure. En parallèle, dans les prairies du nord, les bovins de haute qualité sont le point d'ancrage des chaînes d'approvisionnement modernes. Ces industries rurales s'inscrivent désormais dans un mouvement plus large de modernisation de l'agriculture chinoise.

Alors que la Chine entre dans la première année de son 15e plan quinquennal (2026-2030), le président chinois Xi Jinping a souligné que le travail lié à l'agriculture, aux zones rurales et aux agriculteurs était « d'une importance vitale ». « La Chine doit s'efforcer de faire de l'agriculture un secteur modernisé majeur et de garantir un niveau de vie moderne dans les zones rurales afin que les agriculteurs puissent jouir d'une vie plus prospère », a déclaré Xi lors de la conférence centrale annuelle sur le travail rural en décembre dernier.

L'orientation politique est claire. Les recommandations du Comité central du Parti communiste chinois pour l'élaboration du 15e plan quinquennal appellent à un développement coordonné de l'agriculture axée sur la technologie, respectueuse de l'environnement, axée sur la qualité et sur la marque, afin d'en faire un secteur pilier moderne. Ces priorités ont été précisées dans le document central n° 1 pour 2026, qui présente des mesures visant à promouvoir la modernisation agricole et rurale et à promouvoir la revitalisation rurale dans son ensemble.

Adapté aux conditions locales

Dans les montagnes Dabie de la ville de Lu'an, dans la province de l'Anhui, à l'est de la Chine, le terrain escarpé était autrefois un obstacle à l'agriculture. Aujourd'hui, les vallées utilisent un modèle de culture écologique pour le Dendrobium officinale, une plante médicinale de grande valeur. Soutenues par des entreprises de premier plan, les zones de plantation ont dépassé 23 600 mu (environ 1 573 hectares), alimentant plus de 2 600 entités commerciales et créant des emplois pour plus de 22 000 personnes.

Dans la ville de Wuzhou, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, au sud de la Chine, les terres vallonnées ont été transformées en grandes plantations de thé. Bénéficiant d'une géographie et d'un climat favorables, les zones de culture du thé dépassent aujourd'hui les 400 000 mu, avec une production annuelle de plus de 40 000 tonnes et une valeur de production globale attendue de plus de 30 milliards de yuans (4,3 milliards de dollars) en 2025.

Ces exemples s'inscrivent dans une tendance plus large en Chine. Au cours du 14e plan quinquennal (2021-2025), la Chine a soutenu 210 pôles industriels spécialisés, 250 parcs industriels agricoles modernes et 1 098 villes agricoles fortes. Au niveau national, les entreprises agricoles de pointe au niveau des comtés sont au nombre de 94 000, dont 2 250 au niveau national.

« Les industries au niveau du comté qui augmentent les revenus locaux sont un moyen essentiel pour les agriculteurs d'accroître leurs revenus au niveau local », a déclaré Zhong Yu, chercheur à l'Académie chinoise des sciences agricoles. Il a fait remarquer que des mécanismes tels que les achats sur commande, les dividendes en actions et l'emploi local aident les agriculteurs à participer équitablement à la croissance industrielle.

La technologie comme tremplin

Dans le comté de Yi, dans la province du Hebei, au nord de la Chine, les kakis locaux n'étaient autrefois vendus qu'en saison. En collaboration avec des universités agricoles, les entreprises ont mis au point des techniques telles que la « méthode de refroidissement par gradient » qui prolonge la durée de conservation de quelques jours à près d'un an, permettant ainsi un approvisionnement tout au long de l'année. Dans le district de Wenjiang à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, des usines de fraises optimisées par l'IA et l'internet des objets (IdO) utilisent des centaines de capteurs pour gérer la production, ce qui permet d'augmenter considérablement les rendements.

Ces changements au niveau microéconomique reflètent un tournant politique plus large. Le document central n° 1 pour 2026 appelle à améliorer l'efficacité de la science agricole et de l'innovation technologique et, pour la première fois, encourage explicitement une application généralisée des drones, de l'IdO et des robots agricoles.

Le président Xi a souligné à plusieurs reprises que la clé de la modernisation de l'agriculture réside dans le progrès et l'innovation scientifiques et technologiques. La Chine a mis en place un système d'innovation agricole relativement complet, comprenant plus de 800 institutions de recherche, plus de 120 000 chercheurs et environ 400 000 techniciens agricoles de base.

Pour Li Jianjun, professeur à l'université agricole de Chine, la période du 15e plan quinquennal sera cruciale pour jeter les bases de la réalisation fondamentale de la modernisation socialiste. Il est essentiel d'accélérer l'intégration de l'innovation technologique dans l'innovation industrielle agricole pour remédier aux faiblesses de longue date du développement rural. Il a ajouté que, si elle est bien menée, elle peut transformer l'agriculture en une industrie pilier moderne, plus résistante, plus compétitive et plus durable.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-12/How-China-boosts-rural-specialty-industries-for-rural-revitalization-1KHEJBTNux2/p.html