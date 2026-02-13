CGTN：Ako Čína posilňuje špecializované vidiecke odvetvia s cieľom podporiť revitalizáciu vidieka
Feb 13, 2026, 05:43 ET
Spravodajstvo CGTN publikovalo článok, v ktorom skúma úsilie Číny o posilnenie špecializovaných vidieckych odvetví v rámci širšej stratégie revitalizácie vidieka. Článok zdôrazňuje, ako lokalizované prístupy šité na mieru a technologický pokrok, napríklad integrácia AI a internetu vecí, poháňajú inovácie a zlepšujú príjmy poľnohospodárov. Poľnohospodárstvo sa tak stáva moderným pilierom budúceho rozvoja Číny.
PEKING, 13. februára 2026 /PRNewswire/ -- Vo východnej Číne sa zelenina pestuje v skleníkoch s ovládaním senzormi. Na severozápade sa ryby chovajú v rybníkoch vyhĺbených do púštnych pieskov. Ďalej na juh sa kávové zrná zdokonaľujú na prémiové značky. Medzitým na severných trávnatých porastoch sa pasie vysokokvalitný hovädzí dobytok, na ktorom stavajú moderné dodávateľské reťazce. Tieto vidiecke odvetvia sa aktuálne prepájajú so širším úsilím o modernizáciu čínskeho poľnohospodárstva.
Keďže Čína vstupuje do prvého roku svojho 15. päťročného plánu (2026 – 2030), čínsky prezident Xi Jinping zdôraznil, že práca súvisiaca s poľnohospodárstvom, vidieckymi oblasťami a farmármi je „životne dôležitá". Čína by sa mala snažiť urobiť z poľnohospodárstva významný modernizovaný sektor a zaistiť modernú životnú úroveň vo vidieckych oblastiach. Poľnohospodári vďaka tomu budú môcť žiť vo vyššej prosperite, uviedol Xi Jinping na decembrovej výročnej ústrednej konferencii o práci na vidieku.
Smer politiky je jasný. Odporúčania Ústredného výboru Komunistickej strany Číny na formulovanie 15. päťročného plánu vyzývajú ku koordinovanému rozvoju poľnohospodárstva orientovaného na technológie, ekológiu, kvalitu a značku, aby sa z neho stal moderný pilierový sektor. Tieto priority boli podrobnejšie rozpísané v ústrednom dokumente č. 1 na rok 2026, ktorý načrtáva opatrenia na podporu modernizácie poľnohospodárstva a vidieka, ako aj celkovej revitalizácie vidieka.
Prispôsobené miestnym podmienkam
V pohorí Dabie v meste Lu'an vo východočínskej provincii Anhui kedysi strmý terén obmedzoval poľnohospodárstvo. Dnes sa v údoliach uplatňuje ekologický model pestovania Dendrobium officinale (druh orchidey), vysoko hodnotnej liečivej byliny. Vďaka podpore popredných podnikov presiahla výsadbová plocha 23 600 mu (približne 1573 hektárov), čo zabezpečuje viac ako 2600 podnikateľských subjektov a vytvára pracovné miesta pre viac ako 22 000 ľudí.
V meste Wuzhou v juhočínskej autonómnej oblasti Guangxi Zhuang sa kopcovitá krajina premenila na rozsiahle čajové plantáže. Vďaka priaznivým geografickým a klimatickým podmienkam oblasti pestovania čaju v súčasnosti presahujú 400 000 mu (približne 26 667 hektárov), s ročnou produkciou presahujúcou 40 000 ton a očakávanou celkovou hodnotou produkcie viac ako 30 miliárd juanov (4,3 miliardy dolárov) za rok 2025.
To je len niekoľko príkladov širšieho trendu v Číne. Počas 14. päťročného plánu (2021 – 2025) Čína podporila 210 špecializovaných priemyselných zoskupení, 250 moderných poľnohospodárskych priemyselných parkov a 1098 silných poľnohospodárskych miest. Celonárodne dosiahli popredné poľnohospodárske podniky počet na okresnej úrovni počet 94 000, z toho 2250 na národnej úrovni.
„Priemyselné odvetvia na úrovni okresov, ktoré zvyšujú miestne príjmy, sú pre poľnohospodárov kľúčovým nástrojom na zvýšenie miestnych zárobkov," povedal Zhong Yu, výskumník z Čínskej akadémie poľnohospodárskych vied. Poznamenal, že mechanizmy ako nákup na základe objednávok, dividendy z vlastného kapitálu a miestna zamestnanosť pomáhajú farmárom získavať spravodlivý podiel na priemyselnom raste.
Technológia ako prielom
V severočínskom okrese Yi sa miestne hurmikaki kedysi predávali len v sezóne. Vďaka spolupráci s poľnohospodárskymi univerzitami vyvinuli podniky techniky, ako napríklad „metódu postupného chladenia", ktoré predlžujú trvanlivosť z niekoľkých dní na takmer rok, čo umožňuje celoročné zásobovanie. V okrese Wenjiang v meste Chengdu, hlavnom meste provincie Sichuan v juhozápadnej Číne, využívajú továrne na jahody s podporou AI a internetu vecí (IoT) stovky senzorov na riadenie produkcie, čím výrazne zvyšujú výnosy.
Tieto posuny na mikroúrovni odrážajú širší obrat v prístupe. Ústredný dokument č. 1 na rok 2026 vyzval na zlepšenie efektívnosti inovácií v oblasti poľnohospodárskej vedy a technológií a po prvýkrát výslovne povzbudil k širšiemu využívaniu dronov, IoT a poľnohospodárskych robotov.
Prezident Xi Jinping opakovane zdôraznil, že vedecký a technologický pokrok a inovácie je kľúčom k modernizácii poľnohospodárstva. Čína si vybudovala relatívne komplexný systém poľnohospodárskych inovácií, ktorý zahŕňa viac ako 800 výskumných inštitúcií, viac ako 120 000 vedcov a približne 400 000 poľnohospodárskych technikov na miestnej úrovni.
Podľa Li Jianjuna, profesora z Čínskej poľnohospodárskej univerzity, bude obdobie 15. päťročného plánu kľúčové pre položenie základov pre hlavnú realizáciu socialistickej modernizácie. Urýchlenie integrácie technologických inovácií s inováciami v poľnohospodárskom priemysle je nevyhnutné na riešenie dlhodobých nedostatkov v rozvoji vidieka. Dodal, že ak sa to urobí dobre, poľnohospodárstvo sa môže stať moderným pilierovým odvetvím, ktorý bude odolnejší, konkurencieschopnejší a udržateľnejší.
