CGTN: jak Chiny wzmacniają lokalne wyspecjalizowane gałęzie przemysłu wiejskiego, aby wspierać rewitalizację obszarów wiejskich

CGTN opublikowała artykuł analizujący działania Chin na rzecz wzmacniania wyspecjalizowanych branż wiejskich w ramach szerzej zakrojonej strategii rewitalizacji obszarów wiejskich. Tekst pokazuje, w jaki sposób lokalnie dopasowane rozwiązania oraz postęp technologiczny - w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji i internetu rzeczy - napędzają innowacje, zwiększają dochody rolników i czynią z rolnictwa nowoczesny sektor będący filarem przyszłego rozwoju Chin.

PEKIN, 13 lutego 2026 r. /PRNewswire/ – We wschodnich Chinach warzywa uprawiane są w szklarniach sterowanych czujnikami. Na północnym zachodzie ryby hoduje się w stawach wykutych w pustynnych piaskach. Na południu jakość ziaren kawy pozwala im trafić do segmentu marek premium. Tymczasem na północnych stepach wysokiej klasy bydło mięsne stanowi podstawę nowoczesnych łańcuchów dostaw. Te wiejskie branże są dziś łączone w szerszy program modernizacji chińskiego rolnictwa.

W pierwszym roku 15. planu pięcioletniego (2026-2030) prezydent Chin Xi Jinping podkreślił, że sprawy rolnictwa, obszarów wiejskich i rolników mają „kluczowe znaczenie". Chiny powinny dążyć do uczynienia rolnictwa znaczącym, zmodernizowanym sektorem oraz zapewnić nowoczesny standard życia na wsi, aby rolnicy mogli cieszyć się większym dobrobytem - powiedział podczas grudniowej dorocznej centralnej konferencji poświęconej pracy na obszarach wiejskich.

Kierunek polityki jest jednoznaczny. „Rekomendacje Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin dotyczące opracowania 15. planu pięcioletniego" wzywają do skoordynowanego rozwoju rolnictwa opartego na technologii, przyjaznego środowisku, ukierunkowanego na jakość i budowę marek - tak, aby stało się nowoczesnym sektorem filarowym. Priorytety te doprecyzował także dokument centralny nr 1 na 2026 r., który przedstawił działania na rzecz modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wszechstronnej rewitalizacji wsi.

Dopasowanie do lokalnych warunków

W górach Dabie w mieście Lu'an (prowincja Anhui, wschodnie Chiny) strome ukształtowanie terenu przez lata ograniczało rolnictwo. Dziś w dolinach stosuje się ekologiczny model uprawy Dendrobium officinale, wysoko cenionego zioła leczniczego. Dzięki wsparciu czołowych przedsiębiorstw obszar upraw przekroczył 23,6 tys. mu (ok. 1573 ha), powstało ponad 2600 podmiotów gospodarczych, a zatrudnienie znalazło ponad 22 tys. osób.

W mieście Wuzhou (Autonomiczny Region Kuangsi Zhuang w południowych Chinach) pagórkowate tereny przekształcono w wielkoobszarowe plantacje herbaty. Korzystne warunki geograficzne i klimatyczne sprawiły, że obszar upraw przekroczył 400 tys. mu, roczna produkcja wynosi ponad 40 tys. ton, a łączna wartość produkcji ma w 2025 r. przekroczyć 30 mld juanów (4,3 mld USD).

To element szerszego trendu w Chinach. W okresie 14. planu pięcioletniego (2021-2025) Chiny wsparły 210 wyspecjalizowanych klastrów przemysłowych, 250 nowoczesnych parków przemysłu rolnego oraz 1098 silnych miast rolniczych. W skali kraju działa 94 tys. czołowych przedsiębiorstw rolnych na poziomie powiatów, w tym 2250 działających na poziomie krajowym.

„Branże na poziomie powiatów, które zwiększają lokalne dochody, są kluczowym narzędziem lokalnego wzrostu zarobków rolników" - powiedział Zhong Yu, badacz z Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych. Zwrócił uwagę, że mechanizmy takie jak kontrakty na zamówienia, dywidendy kapitałowe i lokalne zatrudnienie pomagają rolnikom na równych zasadach uczestniczyć w rozwoju branż.

Technologia jako przełom

W powiecie Yi (prowincja Hebei w północnych Chinach) lokalne persymony były dawniej sprzedawane wyłącznie sezonowo. Dzięki współpracy z uczelniami rolniczymi przedsiębiorstwa opracowały metodę stopniowego chłodzenia, która wydłuża trwałość z kilku dni do niemal roku, umożliwiając całoroczne dostawy. W dzielnicy Wenjiang w Chengdu (prowincja Syczuan w południowo-zachodnich Chinach) na plantach truskawek wykorzystuje się AI i internet rzeczy, a setki czujników zarządzają produkcją i znacząco zwiększają plony.

Te zmiany na poziomie mikro odzwierciedlają zwrot w polityce. Dokument centralny nr 1 na 2026 r. wezwał do poprawy skuteczności innowacji naukowo-technologicznych w rolnictwie i po raz pierwszy wyraźnie zachęcił do szerszego stosowania dronów, IoT oraz robotów rolniczych.

Prezydent Xi wielokrotnie podkreślał, że kluczem do modernizacji rolnictwa jest postęp naukowo-technologiczny i innowacje. Chiny zbudowały kompleksowy system innowacji rolniczych, obejmujący ponad 800 instytucji badawczych, ponad 120 tys. naukowców oraz ok. 400 tys. techników rolnych na poziomie lokalnym.

Dla Li Jianjuna, profesora Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego, okres 15. planu pięcioletniego będzie kluczowy dla stworzenia podstaw realizacji kluczowych elementów socjalistycznej modernizacji. Przyspieszenie integracji innowacji technologicznych z innowacjami przemysłowymi w rolnictwie jest niezbędne, by nadrobić wieloletnie zaległości w rozwoju obszarów wiejskich. Jak dodał, dobrze przeprowadzony proces może uczynić rolnictwo nowoczesnym sektorem filarowym - bardziej odpornym, konkurencyjnym i zrównoważonym.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-12/How-China-boosts-rural-specialty-industries-for-rural-revitalization-1KHEJBTNux2/p.html