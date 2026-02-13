CGTN: Cómo China está fortaleciendo las industrias rurales especializadas para promover la revitalización rural

CGTN publicó un artículo en el que se analizan los esfuerzos de China por fortalecer las industrias rurales especializadas como parte de su estrategia más amplia de revitalización rural. El artículo destaca cómo los enfoques localizados y personalizados y los avances tecnológicos, como la integración de la IA e Internet de las cosas, impulsan la innovación y mejoran los ingresos de los agricultores, con lo que la agricultura se constituye en un sector pilar moderno en el desarrollo futuro de China.

PEKÍN, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En el este de China, las hortalizas se cultivan en invernaderos controlados por sensores. En el noroeste, los peces se crían en estanques excavados en las arenas del desierto. Más al sur, los granos de café se transforman en marcas de primera calidad. Mientras tanto, en las praderas del norte, el ganado vacuno de alta calidad es la base de las modernas cadenas de suministro. Estas industrias rurales se vinculan a un impulso más amplio para modernizar la agricultura china.

Ahora que China entra en el primer año de su 15.º plan quinquenal (2026-2030), el presidente chino, Xi Jinping, destacó que el trabajo relacionado con la agricultura, las zonas rurales y los agricultores es "de vital importancia". China debe esforzarse por convertir la agricultura en un sector modernizado importante y garantizar un nivel de vida moderno en las zonas rurales para que los agricultores puedan disfrutar de una vida más próspera, afirmó Xi en la conferencia central anual sobre trabajo rural celebrada el pasado mes de diciembre.

La orientación política es explícita. Las Recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista de China para la formulación del 15.º plan quinquenal abogan por el desarrollo coordinado de una agricultura impulsada por la tecnología, respetuosa con el medio ambiente, centrada en la calidad y orientada a la marca, convirtiéndola en un sector pilar moderno. Estas prioridades se detallaron aún más en el documento central n.º 1 para 2026, que esbozaba medidas para avanzar en la modernización agrícola y rural y promover la revitalización rural integral.

Adaptado a las condiciones locales

En las montañas Dabie de la ciudad de Lu'an, en la provincia de Anhui, al este de China, el terreno escarpado limitaba antiguamente la agricultura. Hoy en día, los valles utilizan un modelo de cultivo ecológico para el Dendrobium officinale, una hierba medicinal de gran valor. Con el apoyo de empresas líderes, las superficies de cultivo han superado los 23.600 mu (unas 1.573 hectáreas), lo que ha permitido crear más de 2.600 entidades empresariales y generar puestos de trabajo para más de 22.000 personas.

En la ciudad de Wuzhou, en la región autónoma de Guangxi Zhuang, al sur de China, las tierras montañosas se han transformado en plantaciones de té a gran escala. Gracias a su favorable geografía y clima, las zonas de cultivo de té superan ahora las 400.000 mu, con una producción anual que supera las 40.000 toneladas y un valor de producción global previsto de más de 30.000 millones de yuanes (4.300 millones de dólares) en 2025.

Estos ejemplos forman parte de una tendencia más amplia en China. Durante el período del 14.º plan quinquenal (2021-2025), China apoyó 210 agrupaciones industriales especializadas, 250 parques industriales agrícolas modernos y 1.098 pueblos agrícolas fuertes. A nivel nacional, las empresas agrícolas líderes a nivel de condado han alcanzado las 94.000, incluidas 2.250 a nivel nacional.

"Las industrias a nivel de condado que impulsan los ingresos locales son un vehículo clave para que los agricultores aumenten sus ganancias a nivel local", afirmó Zhong Yu, investigador de la Academia China de Ciencias Agrícolas. Señaló que mecanismos como las compras por encargo, los dividendos de capital y el empleo local ayudan a los agricultores a participar de manera equitativa en el crecimiento industrial.

La tecnología como avance decisivo

En el condado de Yi, en la provincia de Hebei, al norte de China, los caquis locales solo se vendían en temporada. Gracias a la colaboración con universidades agrícolas, las empresas desarrollaron técnicas como el "método de enfriamiento gradual", que prolonga la vida útil de los frutos de unos días a casi un año, lo que permite su suministro durante todo el año. En el distrito de Wenjiang, en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, las fábricas de fresas equipadas con IA e Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) utilizan cientos de sensores para gestionar la producción, lo que aumenta considerablemente el rendimiento.

Estos cambios a nivel micro reflejan un giro político más amplio. En el documento central n.º 1 para 2026 se solicitaba mejorar la eficacia de la innovación científica y tecnológica en la agricultura y, por primera vez, fomentaba explícitamente una aplicación más amplia de los drones, IoT y los robots agrícolas.

El presidente Xi ha remarcado en repetidas ocasiones que la clave de la modernización agrícola reside en el progreso científico y tecnológico y en la innovación. China ha creado un sistema de innovación agrícola relativamente completo, que comprende más de 800 instituciones de investigación, más de 120.000 investigadores y alrededor de 400.000 técnicos agrícolas de base.

Para Li Jianjun, profesor de la Universidad Agrícola de China, el período del 15.º plan quinquenal será fundamental para sentar las bases de la realización básica de la modernización socialista. Acelerar la integración de la innovación tecnológica con la innovación industrial agrícola es esencial para abordar las debilidades que desde hace tiempo afectan al desarrollo rural. Agregó que, si se hace bien, puede convertir la agricultura en una industria pilar moderna, más resiliente, competitiva y sostenible.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-12/How-China-boosts-rural-specialty-industries-for-rural-revitalization-1KHEJBTNux2/p.html

FUENTE CGTN