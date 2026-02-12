CGTN: Wie China die ländlichen Spezialindustrien stärkt, um die Wiederbelebung des ländlichen Raums voranzutreiben

CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas Bemühungen zur Stärkung ländlicher Spezialindustrien als Teil seiner umfassenderen Strategie zur Wiederbelebung des ländlichen Raums untersucht wurden. Der Artikel hebt hervor, wie lokalisierte, maßgeschneiderte Ansätze und technologische Fortschritte wie KI und die Integration des Internets der Dinge Innovationen vorantreiben, die Einkommen der Landwirte verbessern und die Landwirtschaft als modernen Pfeiler der zukünftigen Entwicklung Chinas positionieren.

BEIJING, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Im Osten Chinas wird Gemüse in sensorgesteuerten Gewächshäusern angebaut. Im Nordwesten werden Fische in Teichen gezüchtet, die aus Wüstensand angelegt wurden. Weiter südlich werden Kaffeebohnen zu Premiummarken verarbeitet. In den nördlichen Graslandschaften hingegen bilden hochwertige Rinder die Grundlage für moderne Lieferketten. Diese ländlichen Industrien werden nun in eine umfassendere Initiative zur Modernisierung der chinesischen Landwirtschaft eingebunden.

Zu Beginn des ersten Jahres des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) hat der chinesische Präsident Xi Jinping betont, dass die Arbeit im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, den ländlichen Gebieten und den Bauern „von entscheidender Bedeutung" sei. China sollte sich bemühen, die Landwirtschaft zu einem wichtigen modernisierten Sektor auszubauen und einen modernen Lebensstandard in ländlichen Gebieten zu gewährleisten, damit die Landwirte ein wohlhabenderes Leben führen können, sagte Xi auf der jährlichen Zentralkonferenz zur ländlichen Arbeit im vergangenen Dezember.

Die politische Ausrichtung ist eindeutig. Die Empfehlungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas zur Formulierung des 15. Fünfjahresplans fordern eine koordinierte Entwicklung einer technologieorientierten, umweltfreundlichen, qualitätsorientierten und markenorientierten Landwirtschaft, um diese zu einem modernen Pfeiler der Wirtschaft zu machen. Diese Prioritäten wurden im zentralen Dokument Nr. 1 für 2026 weiter konkretisiert, in dem Maßnahmen zur Förderung der Modernisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums sowie zur Förderung einer umfassenden Wiederbelebung des ländlichen Raums dargelegt wurden.

Auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten

In den Dabie-Bergen der Stadt Lu'an in der ostchinesischen Provinz Anhui schränkte das steile Gelände einst die Landwirtschaft ein. Heute wird in den Tälern ein ökologisches Anbaumodell für Dendrobium officinale, eine hochwertige Heilpflanze, angewendet. Mit Unterstützung führender Unternehmen hat die Anbaufläche 23.600 Mu (etwa 1.573 Hektar) überschritten, mehr als 2.600 Unternehmen gefördert und Arbeitsplätze für über 22.000 Menschen geschaffen.

In der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Autonomen Region Guangxi Zhuang wurde hügeliges Land in großflächige Teeplantagen umgewandelt. Dank der günstigen geografischen Lage und des günstigen Klimas umfassen die Teeanbauflächen mittlerweile mehr als 400.000 Mu, mit einer Jahresproduktion von über 40.000 Tonnen und einem erwarteten Gesamtproduktionswert von über 30 Milliarden Yuan (4,3 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2025.

Solche Beispiele sind Teil eines breiteren Trends in China. Während der Laufzeit des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) unterstützte China 210 spezialisierte Industriecluster, 250 moderne landwirtschaftliche Industrieparks und 1.098 starke Agrarstädte. Landesweit gibt es mittlerweile 94.000 führende landwirtschaftliche Unternehmen auf Kreisebene, darunter 2.250 auf nationaler Ebene.

„Branchen auf Kreisebene, die das lokale Einkommen steigern, sind ein wichtiges Mittel für Landwirte, um ihre Einnahmen vor Ort zu erhöhen", sagte Zhong Yu, Forscher an der Chinesischen Akademie für Agrarwissenschaften. Er wies darauf hin, dass Mechanismen wie auftragsbasierte Einkäufe, Aktiendividenden und lokale Beschäftigung den Landwirten helfen, fair am industriellen Wachstum teilzuhaben.

Technologie als Durchbruch

Im Kreis Yi in der nordchinesischen Provinz Hebei wurden lokale Kakis früher nur in der Saison verkauft. Durch die Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Universitäten entwickelten Unternehmen Techniken wie die „Gradienten-Kühlmethode", die die Haltbarkeit von Tagen auf fast ein Jahr verlängert und so eine ganzjährige Versorgung ermöglicht. Im Bezirk Wenjiang in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, verwenden KI- und IoT-fähige Erdbeerfabriken Hunderte von Sensoren zur Steuerung der Produktion, wodurch die Erträge erheblich gesteigert werden.

Diese Veränderungen auf Mikroebene spiegeln einen umfassenderen politischen Wandel wider. Das zentrale Dokument Nr. 1 für 2026 forderte eine Verbesserung der Effektivität der landwirtschaftlichen Wissenschaft und technologischen Innovation und förderte erstmals ausdrücklich den breiteren Einsatz von Drohnen, dem IoT und landwirtschaftlichen Robotern.

Präsident Xi hat wiederholt betont, dass der Schlüssel zur Modernisierung der Landwirtschaft im wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt und in der Innovation liegt. China hat ein relativ umfassendes System für landwirtschaftliche Innovationen aufgebaut, das mehr als 800 Forschungseinrichtungen, über 120.000 Forscher und rund 400.000 landwirtschaftliche Techniker an der Basis umfasst.

Für Li Jianjun, Professor an der China Agricultural University, wird die Laufzeit des 15. Fünfjahresplans entscheidend sein, um die Grundlagen für die grundlegende Verwirklichung der sozialistischen Modernisierung zu schaffen. Die Beschleunigung der Integration von technologischer Innovation und landwirtschaftlicher Industrieinnovation ist unerlässlich, um die seit langem bestehenden Schwächen in der ländlichen Entwicklung zu beheben. Er fügte hinzu, dass dies, wenn es gut gemacht wird, die Landwirtschaft zu einer modernen Säulenindustrie machen kann – einer Industrie, die widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger ist.

