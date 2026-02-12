CGTN：Как Китай укрепляет сельские специализированные отрасли промышленности для содействия возрождению сельских районов

CGTN публикует статью, в которой рассматриваются усилия Китая по укреплению специализированных отраслей сельского хозяйства в рамках более широкой стратегии возрождения сельских районов. В статье подчеркивается, как локализованные, индивидуальные подходы и технологические достижения, такие как интеграция ИИ и Интернета вещей, стимулируют инновации и повышение доходов фермеров, позиционируя сельское хозяйство как современный сектор опоры будущего развития Китая.

ПЕКИН, 13 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- В восточной части Китая овощи выращивают в теплицах с сенсорным управлением. На северо-западе рыбу выращивают в прудах, высеченных из песков пустыни. Дальше на юг кофейные зерна превращаются в премиальные бренды. Между тем, в северных лугопастбищных угодьях высококачественный мясной скот закрепляет современные цепочки поставок. Эти сельские отрасли в настоящее время связаны с более широким толчком к модернизации сельского хозяйства Китая.

Поскольку Китай вступает в первый год своего 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы), председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что работа, связанная с сельским хозяйством, сельскими районами и фермерами, «имеет жизненно важное значение». Китай должен стремиться превратить сельское хозяйство в крупный модернизированный сектор и обеспечить современный уровень жизни в сельских районах, чтобы фермеры могли наслаждаться более процветающей жизнью, сказал Си на ежегодной центральной конференции по сельскому труду в декабре прошлого года.

Направление политики четко определено. Рекомендации Центрального комитета Коммунистической партии Китая по разработке 15-го пятилетнего плана призывают к скоординированному развитию ориентированного на технологии, экологичного, ориентированного на качество и бренд сельского хозяйства, превращая его в современный сектор. Эти приоритеты были дополнительно подробно изложены в центральном документе №1 на 2026 год, в котором изложены меры по продвижению модернизации сельского хозяйства и сельских районов и содействию всестороннему возрождению сельских районов.

Адаптировано к местным условиям

В горах Дабе в городе Луань, провинции Аньхой на востоке Китая, крутая местность когда-то ограничивала сельское хозяйство. Сегодня в долинах используется экологическая модель выращивания ценного лекарственного дендробиума. При поддержке ведущих предприятий посевные площади превысили 23,6 тыс. му (около 1,573 тыс. га), что позволило развить более 2,6 тыс. субъектов предпринимательства и создать рабочие места для более 22 тыс. человек.

В городе Учжоу, в южнокитайском Гуанси-Чжуанском автономном районе, холмистая местность была преобразована в крупномасштабные чайные плантации. Благодаря благоприятному географическому положению и климату площадь чайных плантаций в настоящее время превышает 400 000 му, при этом годовой объем производства превышает 40 000 тонн, а ожидаемая совокупная стоимость производства в 2025 году составит более 30 миллиардов юаней (4,3 миллиарда долларов).

Такие примеры являются частью более широкой тенденции в Китае. В течение 14-й пятилетки (2021-2025 годы) Китай поддерживал 210 специализированных промышленных кластеров, 250 современных сельскохозяйственных индустриальных парков и 1098 сильных сельскохозяйственных городов. По всей стране ведущие сельскохозяйственные предприятия уровня уезда достигли 94 000, в том числе 2250 на национальном уровне.

«Отрасли на уровне графств, которые повышают местные доходы, являются ключевым средством для фермеров увеличить доходы на местном уровне», — сказал Чжун Юй (Zhong Yu), исследователь Китайской академии сельскохозяйственных наук. Он отметил, что такие механизмы, как закупки на основе заказов, дивиденды по акциям и местная занятость, помогают фермерам справедливо участвовать в промышленном росте.

Технология как прорыв

В уезде Исянь, провинции Хэбэй на севере Китая, местная хурма когда-то продавалась только в сезон. Благодаря сотрудничеству с сельскохозяйственными университетами предприятия разработали такие методы, как «метод градиентного охлаждения», который продлевает срок хранения с нескольких дней до почти года, обеспечивая круглогодичные поставки. В районе Вэньцзян в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая, на заводах по производству клубники с искусственным интеллектом и Интернетом вещей используются сотни датчиков для управления производством, что значительно повышает урожайность.

Эти сдвиги на микроуровне отражают более широкий поворот в политике. Центральный документ №1 на 2026 год призывал к повышению эффективности инноваций в области сельскохозяйственной науки и техники и впервые явно поощрял более широкое применение беспилотных летательных аппаратов, Интернета вещей и сельскохозяйственных роботов.

Председатель Си неоднократно подчеркивал, что ключ к модернизации сельского хозяйства лежит в научно-техническом прогрессе и инновациях. Китай создал относительно всеобъемлющую систему сельскохозяйственных инноваций, включающую более 800 научно-исследовательских институтов, более 120 000 исследователей и около 400 000 низовых сельскохозяйственных техников.

Для Ли Цзяньцзюня (Li Jianjun), профессора Китайского сельскохозяйственного университета, период 15-й пятилетки будет иметь решающее значение для закладки основ базовой реализации социалистической модернизации. Ускорение интеграции технологических инноваций с инновациями в сельскохозяйственной промышленности имеет важное значение для устранения давних недостатков в развитии сельских районов. Он добавил, что, если все будет сделано хорошо, это может превратить сельское хозяйство в современную базовую отрасль — более устойчивую, конкурентоспособную и экологичную.

