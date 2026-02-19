CGTN: الاقتصاد الخاص: لاعب رئيسي في دفع أولويات الاقتصاد الصيني في عام 2026 وما بعده

بكين، 19 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقالًا يستعرض الدور المحوري للقطاع الخاص الصيني في دفع أولويات العمل الاقتصادي الحالي للبلاد. يسلط المقال الضوء على الإنجازات الكبيرة للشركات الخاصة خلال العام الماضي، ويحلل كيف أن هذه الشركات، من خلال الاستفادة من مزاياها المميزة في الابتكار، وسرعة الاستجابة للسوق، وريادة الأعمال، تدفع عجلة الاستهلاك، والابتكار التكنولوجي، والانفتاح الاقتصادي، مما يدعم التنمية عالية الجودة في البلاد.

من صعود نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المحلية مثل DeepSeek وSeedance، إلى الانتشار العالمي للمنتجات الصينية ذات الملكية الفكرية المحلية مثل لعبة الفيديو "Black Myth: Wukong" ودُمى Labubu؛ ومن الاختراقات في تقنيات الروبوتات البشرية بقيادة شركات مثل Unitree Robotics، إلى النمو السريع لقطاع الطيران التجاري المتمثل في إطلاق حاملة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام Zhuque-3، فإن هذه التطورات تعكس الزخم القوي للقطاع الخاص الصيني خلال العام الماضي.

الشركات الخاصة: ركيزة حيوية للتنمية عالية الجودة في الصين

قبل عام، في 17 فبراير 2025، وخلال ندوة حول الشركات الخاصة في بكين، ألقى الرئيس Xi Jinping الضوء على الدور المهم للاقتصاد الخاص في دفع التنمية عالية الجودة والحداثة الصينية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الخاص يمتلك آفاقًا واسعة للتنمية وإمكانات هائلة، وأن هذا هو الوقت المثالي للشركات الخاصة ورواد الأعمال لإظهار براعتهم بالكامل.

ويُشير مقال حديث للرئيس Xi حول المهام الأساسية للعمل الاقتصادي الحالي في الصين إلى أن الطلب المحلي سيظل محور الاهتمام في بناء سوق محلية قوية. يستند المقال إلى خطاب ألقاه الرئيس Xi في المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي في ديسمبر الماضي، وأكد أيضًا على ضرورة تعزيز التنمية القائمة على الابتكار لتسريع بناء محركات نمو جديدة، بالإضافة إلى الاستمرار في الانفتاح لتعزيز التعاون المربح للجميع في مختلف المجالات، إلى جانب أولويات رئيسية أخرى في جدول الأعمال الاقتصادي الحالي للبلاد.

بفضل حجمه الكبير ومكانته البارزة في اقتصاد البلاد، إلى جانب مزاياه في الابتكار، وسرعة الاستجابة للسوق، والمرونة التنظيمية، وريادة الأعمال، من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع هذه الأولويات الرئيسية.

تحفيز الاستهلاك والابتكار والانفتاح

قال Bai Chong-en، عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة تسينغهوا (SEM)، إن الشركات الخاصة أكثر حساسية للتغيرات الناشئة في طلب المستهلكين، مما يتيح لها تقديم المنتجات والخدمات استجابةً لهذه الاتجاهات الجديدة. وأضاف أن لديها أيضًا مزايا مميزة في دفع الابتكار، خاصة في المجالات غير المعروفة نسبيًا أو الرائدة.

فمثلًا على صعيد الاستهلاك، قامت شركة توصيل الطعام العملاقة Meituan بابتكار نماذج جديدة للتوصيل الفوري في المدن، حيث أطلقت 64 خطًا للتوصيل بالمُسيرات، وأكملت أكثر من 600,000 طلب خلال العام الماضي. في الوقت نفسه، طورت شركة Wenzhou Runxin Machinery صمامات للتحكم في معالجة المياه آلية بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد على المعدات عالية الجودة. في النصف الأول من عام 2025، حققت الشركات الخاصة 71.7% من إيرادات المبيعات الوطنية.

تشكل الشركات الخاصة الآن أكثر من 92% من شركات التكنولوجيا الفائقة في الصين. تمتلك الشركات الخاصة رؤية تكنولوجية قوية مع توجه قوي نحو السوق، مما يمكّنها من التعرف بسرعة على الطلب وتسريع تحويل الابتكارات إلى مُنتجات تجارية. على سبيل المثال، طورت شركة Longyu Robotics تقنيات أساسية للمركبات الموجهة آليًا الثقيلة، متجاوزةً القيود التكنولوجية الأجنبية. كما أصبحت DJI رائدة عالميًا في مجال المُسيرات، بدعم من رؤيتها السوقية الحادة واستثماراتها المستمرة في البحث والتطوير.

بعيدًا عن تعزيز الاستهلاك والابتكار، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا أكبر في جهود الصين للانفتاح. على الرغم من التحديات في التجارة العالمية، شكّلت الشركات الخاصة 57.3% من إجمالي التجارة في العام الماضي، وما زالت من أكبر المساهمين في التجارة الخارجية للبلاد منذ سبع سنوات متتالية. وعلى نحو متزايد، توسع الشركات الخاصة أنشطتها في الخارج وتعزز التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي والبحري.

في مقاله المنشور حديثًا، شدد الرئيسXi أيضًا على تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لدعم قانون تعزيز الاقتصاد الخاص، الذي تم إقراره في مايو الماضي. من المتوقع أن يساهم الدعم الأقوى للسياسات في تحسين بيئة الأعمال وتمكين الشركات الخاصة من لعب دور أكبر في دفع أولويات الاقتصاد الصيني إلى الأمام.

