CGTN: Economía privada: un actor clave para impulsar las prioridades económicas de China en 2026 y más allá

CGTN publicó un artículo en el que se analizaba el papel fundamental del sector privado chino en el avance de las prioridades de la actual labor económica del país. El artículo destaca los importantes logros de las empresas privadas durante el último año y analiza cómo, al aprovechar sus distintas fortalezas en materia de innovación, capacidad de respuesta al mercado y espíritu emprendedor, están impulsando el consumo, la innovación tecnológica y la apertura, lo que sustenta el desarrollo de alta calidad del país.

Desde el auge de los modelos nacionales de IA generativa, como DeepSeek y Seedance, hasta el furor mundial por los productos nacionales de propiedad intelectual de China, como el videojuego "Black Myth: Wukong" y las muñecas Labubu; desde los avances en tecnologías robóticas humanoides liderados por empresas como Unitree Robotics, hasta el rápido crecimiento del sector aeroespacial comercial marcado por el lanzamiento del cohete reutilizable Zhuque-3, estos avances ilustran el fuerte impulso del sector privado de China durante el último año.

Empresas privadas: un pilar fundamental del desarrollo de alta calidad de China

Hace un año, el 17 de febrero de 2025, en un simposio sobre empresas privadas celebrado en Pekín, el presidente Xi Jinping destacó el importante papel de la economía privada en el impulso del desarrollo de alta calidad y la modernización de China y afirmó que la economía privada tiene amplias perspectivas de desarrollo y un inmenso potencial y que, es el momento perfecto para que las empresas privadas y los empresarios demuestren su capacidad plena.

Un artículo publicado hace poco por el presidente Xi sobre las tareas clave de la actual labor económica de China señala que la demanda interna seguirá siendo un elemento central en la construcción de un mercado interno sólido. El artículo, basado en un discurso pronunciado por el presidente Xi en la Conferencia Central de Trabajo Económico el pasado mes de diciembre, también destaca la necesidad de potenciar el desarrollo impulsado por la innovación para acelerar el desarrollo de nuevos motores de crecimiento, así como continuar con la apertura para promover la cooperación beneficiosa para todas las partes en diversos ámbitos, entre otros aspectos clave de la agenda económica actual del país.

Dada su considerable magnitud y su posición destacada en la economía del país, así como sus puntos fuertes en materia de innovación, capacidad de respuesta al mercado, flexibilidad organizativa y espíritu emprendedor, se espera que el sector privado desempeñe un papel fundamental en el avance de estas prioridades clave.

Impulso del consumo, la innovación y la apertura

"Las empresas privadas son más sensibles a los cambios emergentes de demanda de los consumidores, lo que les permite ofrecer productos y servicios que respondan a estas nuevas tendencias", afirmó Bai Chong-en, decano de la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad de Tsinghua. Además, las empresas privadas tienen claras ventajas a la hora de impulsar la innovación, en especial en áreas relativamente desconocidas o pioneras, añadió.

Por ejemplo, en el ámbito del consumo, el gigante de entrega de comida a domicilio Meituan fue pionero en crear nuevos modelos innovadores para la entrega al instante en áreas urbanas, al lanzar 64 rutas de entrega con drones y completar más de 600.000 pedidos el año pasado. Mientras tanto, Wenzhou Runxin Machinery ha desarrollado válvulas de control totalmente automatizadas para el tratamiento de agua, con lo que ha logrado satisfacer la creciente demanda de equipos de alta calidad. En la primera mitad de 2025, las empresas privadas generaron el 71,7 % de los ingresos por ventas nacionales.

Las empresas privadas representan ahora más del 92 % de las empresas de alta tecnología de China. Estas empresas poseen una gran perspicacia tecnológica y una fuerte orientación al mercado, lo que les permite identificar con rapidez la demanda y acelerar la comercialización de la innovación. Por ejemplo, Longyu Robotics ha desarrollado tecnologías básicas para vehículos guiados automatizados de gran tonelaje, y superó las restricciones tecnológicas extranjeras. DJI, respaldada por un profundo conocimiento del mercado y una inversión sostenida en investigación y desarrollo (I+D), se ha convertido en líder mundial en drones.

Más allá de impulsar el consumo y la innovación, el sector privado puede desempeñar un papel más importante en los esfuerzos de apertura de China. A pesar de las dificultades en las operaciones a nivel mundial, las empresas privadas representaron el 57,3 % de las operaciones totales el año pasado, lo que las mantiene como las principales contribuyentes al comercio exterior del país por séptimo año consecutivo. Cada vez más empresas privadas amplían sus operaciones en el exterior y profundizan la colaboración internacional en los ámbitos de la economía ecológica, digital y marítima.

En su artículo publicado hace poco, el presidente Xi también destacó la mejora del marco normativo y político que respalda la Ley de Promoción de la Economía Privada, promulgada el pasado mes de mayo. Se espera que un mayor apoyo político optimice aún más el entorno empresarial y permita a las empresas privadas desempeñar un papel más importante en el avance de las prioridades económicas del país en el futuro.

