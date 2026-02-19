CGTN: gospodarka prywatna - kluczowy element realizacji priorytetów gospodarczych Chin w 2026 roku i kolejnych latach

PEKIN, 19 lutego 2026 r. /PRNewswire/ - CGTN opublikowała artykuł analizujący kluczową rolę chińskiego sektora prywatnego w realizacji bieżących priorytetów gospodarczych kraju. Tekst podkreśla znaczące osiągnięcia przedsiębiorstw prywatnych w minionym roku oraz wskazuje, w jaki sposób - wykorzystując swoje unikatowe atuty w zakresie innowacyjności, elastycznego reagowania na rynek i przedsiębiorczości - napędzają one konsumpcję, innowacje technologiczne oraz proces otwierania się gospodarki, wspierając tym samym wysokiej jakości rozwój Chin.

Od dynamicznego rozwoju krajowych modeli generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak DeepSeek i Seedance, przez globalne zainteresowanie chińskimi produktami objętymi ochroną własności intelektualnej - jak gra wideo „Black Myth: Wukong" czy lalki Labubu - po przełomy w technologiach robotów humanoidalnych osiągane m.in. przez firmy takie jak Unitree Robotics, a także szybki wzrost sektora komercyjnych lotów kosmicznych, którego symbolem było wystrzelenie wielokrotnego użytku rakiety nośnej Zhuque-3 - wszystkie te przykłady pokazują silne tempo rozwoju chińskiego sektora prywatnego w ciągu ostatniego roku.

Przedsiębiorstwa prywatne: istotny filar wysokiej jakości rozwoju Chin

Rok temu, 17 lutego 2025 r., podczas sympozjum poświęconego przedsiębiorstwom prywatnym w Pekinie prezydent Xi Jinping podkreślił znaczenie gospodarki prywatnej jako siły napędowej wysokiej jakości rozwoju oraz modernizacji Chin. Zaznaczył, że sektor prywatny ma szerokie perspektywy rozwoju i ogromny potencjał, a obecnie jest najlepszy moment dla firm prywatnych i przedsiębiorców, aby w pełni zaprezentować swoje możliwości.

W niedawno opublikowanym artykule poświęconym kluczowym zadaniom bieżącej polityki gospodarczej Chin prezydent Xi wskazał, że popyt krajowy pozostanie jednym z głównych obszarów budowy silnego rynku wewnętrznego. Artykuł, oparty na wystąpieniu prezydenta Xi wygłoszonym podczas Centralnej Konferencji Pracy Gospodarczej w grudniu ubiegłego roku, podkreśla również konieczność wzmacniania rozwoju opartego na innowacjach w celu przyspieszenia tworzenia nowych motorów wzrostu, a także kontynuowania otwierania się gospodarki w celu promowania wielostronnie korzystnej współpracy w różnych obszarach.

Ze względu na swoją skalę, istotną pozycję w gospodarce oraz atuty w postaci innowacyjności, szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, elastyczności organizacyjnej i ducha przedsiębiorczości, sektor prywatny ma odegrać kluczową rolę w realizacji tych priorytetów.

Napędzanie konsumpcji, innowacji i otwierania się gospodarki

Przedsiębiorstwa prywatne są bardziej wrażliwe na pojawiające się zmiany w popycie konsumenckim, co pozwala im szybko oferować produkty i usługi odpowiadające nowym trendom - powiedział Bai Chong-en, dziekan Szkoły Ekonomii i Zarządzania na Tsinghua University. Dodał również, że sektor prywatny posiada wyraźną przewagę w napędzaniu innowacji, zwłaszcza w obszarach pionierskich i jeszcze słabo rozpoznanych.

Na przykład w obszarze konsumpcji gigant dostaw jedzenia Meituan był pionierem nowych modeli natychmiastowych dostaw w miastach, uruchamiając 64 trasy dostaw dronami i realizując w ubiegłym roku ponad 600 tys. zamówień. Z kolei firma Wenzhou Runxin Machinery opracowała w pełni zautomatyzowane zawory sterujące do systemów uzdatniania wody, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości urządzenia. W pierwszej połowie 2025 r. przedsiębiorstwa prywatne wygenerowały 71,7 procent krajowych przychodów ze sprzedaży.

Obecnie firmy prywatne stanowią ponad 92 procent chińskich przedsiębiorstw high-tech. Dzięki silnej orientacji rynkowej i wyczuciu technologii potrafią one szybko identyfikować zapotrzebowanie i przyspieszać komercjalizację innowacji. Przykładowo Longyu Robotics opracowała kluczowe technologie dla ciężkich autonomicznych pojazdów transportowych, przełamując zagraniczne bariery technologiczne. Firma DJI, wspierana trafnym rozpoznaniem rynku i stałymi inwestycjami w badania i rozwój, stała się światowym liderem w produkcji dronów.

Poza stymulowaniem konsumpcji i innowacji sektor prywatny może odegrać jeszcze większą rolę w procesie otwierania się Chin na świat. Pomimo niesprzyjających warunków w handlu globalnym przedsiębiorstwa prywatne odpowiadały w ubiegłym roku za 57,3 procent całkowitej wymiany handlowej, pozostając największym uczestnikiem handlu zagranicznego Chin już siódmy rok z rzędu. Coraz częściej firmy prywatne rozszerzają działalność za granicą i pogłębiają współpracę międzynarodową w obszarach zielonej gospodarki, gospodarki cyfrowej oraz morskiej.

W swoim najnowszym artykule prezydent Xi podkreślił również znaczenie wzmocnienia ram regulacyjnych i politycznych wspierających ustawę o promocji gospodarki prywatnej, uchwaloną w maju ubiegłego roku. Oczekuje się, że silniejsze wsparcie polityczne dodatkowo zoptymalizuje otoczenie biznesowe i umożliwi przedsiębiorstwom prywatnym odegranie jeszcze większej roli w realizacji przyszłych priorytetów gospodarczych kraju.