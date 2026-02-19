CGTN: Economia privada: fator essencial no avanço das prioridades econômicas da China em 2026 e além

PEQUIM, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A CGTN publicou um artigo explorando o papel fundamental do setor privado chinês no avanço das prioridades do atual trabalho econômico do país. O artigo destaca as conquistas significativas das empresas privadas ao longo do último ano e analisa como, ao aproveitar pontos fortes distintos em inovação, capacidade de resposta ao mercado e empreendedorismo, elas estão promovendo o consumo, a inovação tecnológica e a abertura, sustentando assim o desenvolvimento de alta qualidade do país.

Do surgimento de modelos domésticos de IA generativa, como DeepSeek e Seedance, à febre global em torno de produtos de PI chineses, como o jogo "Black Myth: Wukong" e os bonecos Labubu; dos avanços em tecnologias de robótica humanoide liderados por empresas como a Unitree Robotics, ao rápido crescimento do setor aeroespacial comercial marcado pelo lançamento do foguete reutilizável Zhuque-3, esses desenvolvimentos ilustram o forte dinamismo do setor privado da China ao longo do último ano.

Empresas privadas: um pilar vital do desenvolvimento de alta qualidade da China

Um ano atrás, em 17 de fevereiro de 2025, durante um simpósio sobre empresas privadas em Pequim, o presidente Xi Jinping destacou o papel importante da economia privada na promoção do desenvolvimento de alta qualidade e da modernização chinesa, afirmando que a economia privada tem amplas perspectivas de desenvolvimento e imenso potencial, sendo este o momento ideal para que empresas e empreendedores demonstrem plenamente sua capacidade.

Um artigo publicado recentemente pelo presidente Xi sobre as principais tarefas do atual trabalho econômico da China aponta que a demanda interna continuará sendo um foco na construção de um mercado doméstico robusto. O artigo, baseado em um discurso proferido pelo presidente Xi na Conferência Central de Trabalho Econômico em dezembro passado, também enfatiza a necessidade de fortalecer o desenvolvimento promovido pela inovação para acelerar a formação de novos motores de crescimento, além de dar continuidade à abertura para promover a cooperação vencedora em diversos campos, entre outros pontos centrais da atual agenda econômica do país.

Com sua escala considerável e posição de destaque na economia do país, além de pontos fortes em inovação, capacidade de resposta ao mercado, flexibilidade organizacional e espírito empreendedor, espera-se que o setor privado desempenhe um papel fundamental no avanço dessas prioridades.

Promovendo o consumo, inovação e abertura

As empresas privadas são mais sensíveis às mudanças emergentes na demanda dos consumidores, o que lhes permite oferecer produtos e serviços em resposta a essas novas tendências, afirmou Bai Chong-en, reitor da Escola de Economia e Administração da Universidade Tsinghua. Ele acrescentou que elas também possuem vantagens distintas na promoção da inovação, especialmente em áreas relativamente desconhecidas ou de caráter pioneiro.

Na frente do consumo, por exemplo, a gigante de entregas de comida Meituan foi pioneira em novos modelos inovadores de entrega urbana instantânea, lançando 64 rotas de entrega por drones e concluindo mais de 600.000 pedidos no ano passado. Enquanto isso, a Wenzhou Runxin Machinery desenvolveu válvulas de controle de tratamento de água totalmente automatizadas, atendendo à crescente demanda por equipamentos de alta qualidade. No primeiro semestre de 2025, as empresas privadas geraram 71,7% da receita nacional de vendas.

As empresas privadas agora representam mais de 92% das empresas de alta tecnologia da China. Elas possuem uma percepção tecnológica aguçada, aliada a uma forte orientação para o mercado, o que lhes permite identificar rapidamente a demanda e acelerar a comercialização da inovação. Por exemplo, a Longyu Robotics desenvolveu tecnologias centrais para veículos guiados automatizados de grande porte, rompendo barreiras tecnológicas estrangeiras. A DJI, apoiada por uma percepção aguçada do mercado e por investimentos contínuos em P&D, tornou-se líder global em drones.

Além de impulsionar o consumo e a inovação, o setor privado pode desempenhar um papel ainda maior nos esforços de abertura da China. Apesar dos ventos contrários no comércio global, as empresas privadas responderam por 57,3% do comércio total no ano passado, mantendo-se como as principais contribuidoras do comércio exterior do país por sete anos consecutivos. Cada vez mais, as empresas privadas estão expandindo suas operações para o exterior e aprofundando a cooperação internacional nas economias ecológica, digital e marinha.

Em seu artigo publicado recentemente, o presidente Xi também enfatizou o fortalecimento do arcabouço regulatório e de políticas que apoiam a Lei de Promoção da Economia Privada, promulgada em maio passado. Espera-se que um apoio político mais robusto otimize ainda mais o ambiente de negócios e permita que as empresas privadas desempenhem um papel maior no avanço das prioridades econômicas do país daqui em diante.

Para mais informações, clique em:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-18/Private-economy-as-a-key-driver-of-China-s-economic-priorities-1KPYvmGWgwM/p.html

FONTE CGTN