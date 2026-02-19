CGTN: Súkromná ekonomika: kľúčový aktér pri presadzovaní hospodárskych priorít Číny v roku 2026 a neskôr
Feb 19, 2026, 06:39 ET
PEKING, 19. februára 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publikovala článok, ktorý skúmal kľúčovú úlohu čínskeho súkromného sektora pri presadzovaní priorít súčasnej hospodárskej činnosti krajiny. Článok zdôrazňuje významné úspechy súkromných podnikov za posledný rok a analyzuje, ako využívaním výrazných silných stránok v oblasti inovácií, reakcie na trh a podnikania podporujú spotrebu, technologické inovácie a otváranie sa svetu, čím podporujú kvalitný rozvoj krajiny.
Od vzostupu domácich generatívnych modelov umelej inteligencie, ako sú DeepSeek a Seedance, až po globálne šialenstvo okolo domácich čínskych produktov duševného vlastníctva, ako je videohra „Black Myth: Wukong" a postavičky Labubu cez prelomové míľniky v oblasti humanoidných robotických technológií na čele s firmami ako Unitree Robotics až po rýchly rast komerčného letectva, ktorý sa vyznačuje vypustením opakovane použiteľnej raketovej lode Zhuque-3, tento vývoj ilustruje silnú dynamiku čínskeho súkromného sektora za posledný rok.
Súkromné podniky: kľúčový pilier vysokokvalitného rozvoja Číny
Pred rokom, 17. februára 2025, na sympóziu o súkromných podnikoch v Pekingu prezident Si Ťin-pching zdôraznil dôležitú úlohu súkromnej ekonomiky pri podpore kvalitného rozvoja a modernizácie Číny a povedal, že súkromná ekonomika má široké vyhliadky na rozvoj aj obrovský potenciál a je to ideálny čas pre súkromné spoločnosti a podnikateľov, aby naplno preukázali svoju zdatnosť.
Nedávno publikovaný článok prezidenta Si Ťin-pchinga o kľúčových úlohách súčasnej hospodárskej činnosti Číny poukazuje na to, že domáci dopyt zostane stredobodom pozornosti pri budovaní silného domáceho trhu. Článok, ktorý vychádza z prejavu prezidenta Si Ťin-pchinga na Ústrednej konferencii o hospodárskej činnosti v decembri minulého roka, tiež zdôrazňuje potrebu posilniť rozvoj zameraný na inovácie s cieľom urýchliť kultiváciu nových faktorov rastu, ako aj pokračovať v otváraní sa s cieľom podporiť obojstranne výhodnú spoluprácu v rôznych oblastiach, okrem iných kľúčových zameraní súčasnej hospodárskej agendy krajiny.
Vzhľadom na svoj značný rozsah a významné postavenie v ekonomike krajiny, ako aj na silné stránky v oblasti inovácií, trhovej reakcie, organizačnej flexibility a podnikateľského ducha sa očakáva, že súkromný sektor bude zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní týchto hlavných priorít.
Podpora spotreby, inovácií a otvárania sa svetu
Súkromné podniky sú citlivejšie na vznikajúce zmeny v spotrebiteľskom dopyte, čo im umožňuje poskytovať produkty a služby v reakcii na tieto nové trendy, povedal Bai Chong-en, dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu na Tsinghua University. Dodal, že majú tiež výrazné výhody pri podpore inovácií, najmä v oblastiach relatívne neznámych alebo priekopníckych inovácií.
Napríklad, čo sa týka spotreby, gigant v oblasti donášky jedla Meituan bol priekopníkom inovatívnych nových modelov pre okamžité doručovanie do miest, keď v minulom roku spustil 64 doručovacích trás dronmi a vybavil viac ako 600 000 objednávok. Spoločnosť Wenzhou Runxin Machinery naproti tomu vyvinula plne automatizované regulačné ventily na úpravu vody, čím uspokojila rastúci dopyt po vysokokvalitných zariadeniach. V prvej polovici roka 2025 súkromné podniky vygenerovali 71,7 percenta celoštátnych tržieb z predaja.
Súkromné spoločnosti v súčasnosti tvoria viac ako 92 percent čínskych podnikov v oblasti špičkových technológií. Majú silný technologický prehľad s intenzívnou trhovou orientáciou, čo im umožňuje rýchlo identifikovať dopyt a urýchliť komercializáciu inovácií. Napríklad spoločnosť Longyu Robotics vyvinula základné technológie pre ťažké automaticky riadené vozidlá, čím prekonala zahraničné technologické obmedzenia. Spoločnosť DJI, podporovaná rozsiahlym prehľadom trhu a trvalými investíciami do výskumu a vývoja, sa stala svetovým lídrom v oblasti dronov.
Okrem podpory spotreby a inovácií môže súkromný sektor zohrávať väčšiu úlohu v úsilí Číny o otváranie sa svetu. Napriek nepriaznivému vývoju v globálnom obchode sa súkromné podniky v minulom roku podieľali na celkovom obchode 57,3 percenta a zostali tak najväčšími prispievateľmi do zahraničného obchodu krajiny už sedem rokov po sebe. Súkromné spoločnosti čoraz viac expandujú do zahraničia a prehlbujú medzinárodnú spoluprácu v zelenej, digitálnej aj námornej ekonomike.
Vo svojom nedávno publikovanom článku prezident Si Ťin-pching tiež zdôraznil posilnenie regulačného a politického rámca podporujúceho zákon o podpore súkromnej ekonomiky, ktorý bol prijatý v máji minulého roka. Očakáva sa, že silnejšia politická podpora ďalej optimalizuje podnikateľské prostredie a umožní súkromným podnikom zohrávať väčšiu úlohu pri presadzovaní hospodárskych priorít krajiny v budúcnosti.
