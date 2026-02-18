CGTN : L'économie privée : un acteur clé pour réaliser les priorités économiques de la Chine en 2026 et au-delà

PÉKIN, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article explorant le rôle central du secteur privé chinois dans la réalisation des priorités de l'actuel travail économique du pays. L'article met en lumière les réalisations majeures des entreprises privées au cours de l'année écoulée et analyse comment, en tirant parti de leurs atouts spécifiques en matière d'innovation, de réactivité au marché et d'esprit d'entreprise, elles stimulent la consommation, l'innovation technologique et l'ouverture, soutenant ainsi le développement de haute qualité du pays.

De l'essor des modèles d'IA générative nationaux tels que DeepSeek et Seedance à la frénésie mondiale pour les produits de propriété intellectuelle nationaux de la Chine tels que le jeu vidéo « Black Myth: Wukong » et les poupées Labubu, des percées dans les technologies robotiques humanoïdes, menées par des entreprises telles que Unitree Robotics, à la croissance rapide de l'aérospatiale commerciale marquée par le lancement de la fusée porteuse réutilisable Zhuque-3, ces développements illustrent la forte impulsion du secteur privé chinois au cours de l'année écoulée.

Les entreprises privées : un pilier essentiel du développement de haute qualité de la Chine

Il y a un an, le 17 février 2025, lors d'un symposium sur les entreprises privées à Pékin, le président Xi Jinping a souligné le rôle important de l'économie privée comme moteur d'un développement de qualité et de la modernisation de la Chine, déclarant que l'économie privée avait de larges perspectives de développement et un immense potentiel, et que c'était le moment idéal pour que les entreprises privées et les entrepreneurs démontrent pleinement leurs prouesses.

Un article récemment publié par le président Xi sur les tâches clés de l'économie chinoise actuelle souligne que la demande intérieure demeurera une priorité dans la construction d'un marché intérieur robuste. L'article, qui s'inspire d'un discours prononcé par le président Xi lors de la Conférence centrale sur le travail économique en décembre dernier, souligne également la nécessité de renforcer le développement axé sur l'innovation afin d'accélérer la culture de nouveaux moteurs de croissance, ainsi que de poursuivre l'ouverture afin de promouvoir la coopération gagnant-gagnant dans divers domaines, parmi d'autres points clés de l'agenda économique actuel du pays.

Grâce à sa taille considérable et à sa position dominante dans l'économie du pays, ainsi qu'à ses atouts en matière d'innovation, de réactivité au marché, de flexibilité organisationnelle et d'esprit d'entreprise, le secteur privé devrait jouer un rôle central dans la réalisation de ces priorités essentielles.

Stimuler la consommation, l'innovation et l'ouverture

Les entreprises privées sont plus sensibles aux changements émergents dans la demande des consommateurs, ce qui leur permet de fournir des produits et des services en réponse à ces nouvelles tendances, a déclaré Bai Chong-en, doyen de l'école d'économie et de gestion de l'université de Tsinghua. Elles présentent également des avantages distincts lorsqu'il s'agit de stimuler l'innovation, en particulier dans des domaines relativement peu connus ou dans des domaines d'innovation pionnière, a-t-il ajouté.

Sur le front de la consommation, par exemple, le géant de la livraison de nourriture Meituan a été le pionnier de nouveaux modèles innovants de livraison urbaine instantanée, lançant 64 itinéraires de livraison par drone et en menant à bien plus de 600 000 commandes l'année dernière. Parallèlement, Wenzhou Runxin Machinery a mis au point des vannes de contrôle du traitement de l'eau entièrement automatisées, répondant ainsi à la demande croissante d'équipements de qualité supérieure. Au cours du premier semestre de 2025, les entreprises privées ont généré 71,7 % du produit national des ventes.

Les entreprises privées représentent aujourd'hui plus de 92 % des entreprises chinoises de haute technologie. Elles possèdent une connaissance technologique approfondie et une forte orientation vers le marché, ce qui leur permet d'identifier rapidement la demande et d'accélérer la commercialisation de l'innovation. Par exemple, Longyu Robotics a développé des technologies de base pour les véhicules lourds à guidage automatique, brisant ainsi les contraintes technologiques étrangères. DJI, grâce à une connaissance approfondie du marché et à des investissements soutenus en R&D, est devenu un leader mondial dans le domaine des drones.

Au-delà de la stimulation de la consommation et de l'innovation, le secteur privé peut jouer un rôle plus important dans les efforts d'ouverture de la Chine. Malgré les vents contraires du commerce mondial, les entreprises privées ont représenté 57,3 % du total des échanges l'année dernière, restant ainsi les premiers contributeurs au commerce extérieur du pays pour la septième année consécutive. De plus en plus, les entreprises privées se développent à l'étranger et approfondissent la coopération internationale dans les domaines de l'économie verte, de l'économie numérique et de l'économie marine.

Dans son article récemment publié, le président Xi a également mis l'accent sur le renforcement du cadre réglementaire et politique soutenant la loi sur la promotion de l'économie privée, promulguée en mai dernier. Un soutien politique plus fort devrait optimiser davantage l'environnement des entreprises et permettre aux entreprises privées de jouer un rôle plus important dans la réalisation des priorités économiques du pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter :

https://news.cgtn.com/news/2026-02-18/Private-economy-as-a-key-driver-of-China-s-economic-priorities-1KPYvmGWgwM/p.html