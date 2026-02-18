CGTN: Economía privada: un actor clave para impulsar las prioridades económicas de China en 2026 y más allá

BEIJING, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo que explora el papel fundamental del sector privado chino en el avance de las prioridades de la actual economía del país. El artículo destaca los importantes logros de las empresas privadas durante el último año y analiza cómo, al aprovechar sus fortalezas en innovación, capacidad de respuesta al mercado y emprendimiento, impulsan el consumo, la innovación tecnológica y la apertura, impulsando así el desarrollo de alta calidad del país.

Desde el auge de los modelos nacionales de IA generativa como DeepSeek y Seedance, hasta el frenesí mundial por los productos de propiedad intelectual de China, como el videojuego "Black Myth: Wukong" y las muñecas Labubu; desde los avances en tecnologías robóticas humanoides liderados por empresas como Unitree Robotics, hasta el rápido crecimiento de la industria aeroespacial comercial, marcado por el lanzamiento del portacohetes reutilizable Zhuque-3, estos avances ilustran el fuerte impulso del sector privado de China durante el último año.

Empresas privadas: Un pilar vital para el desarrollo de alta calidad de China

Hace un año, el 17 de febrero de 2025, en un simposio sobre empresas privadas celebrado en Pekín, el presidente Xi Jinping destacó el importante papel de la economía privada en el impulso del desarrollo de alta calidad y la modernización de China. Afirmó que la economía privada posee amplias perspectivas de desarrollo y un inmenso potencial, y que es el momento ideal para que las empresas privadas y los emprendedores demuestren plenamente su capacidad.

Un artículo publicado recientemente por el presidente Xi sobre las tareas clave de la actual labor económica de China señala que la demanda interna seguirá siendo un factor clave para la construcción de un mercado interno sólido. El artículo, basado en un discurso pronunciado por el presidente Xi en la Conferencia Central de Trabajo Económico el pasado diciembre, también subraya la necesidad de potenciar el desarrollo impulsado por la innovación para acelerar el desarrollo de nuevos motores de crecimiento, así como de continuar la apertura para promover la cooperación mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos, entre otros puntos clave de la agenda económica actual del país.

Gracias a su considerable escala y posición destacada en la economía del país, así como a sus fortalezas en innovación, capacidad de respuesta al mercado, flexibilidad organizativa y espíritu emprendedor, se espera que el sector privado desempeñe un papel fundamental en el avance de estas prioridades clave.

Impulso al consumo, la innovación y la apertura

Las empresas privadas son más sensibles a los cambios emergentes en la demanda de los consumidores, lo que les permite ofrecer productos y servicios en respuesta a estas nuevas tendencias, afirmó Bai Chong-en, decano de la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad de Tsinghua. También cuentan con ventajas distintivas para impulsar la innovación, especialmente en áreas relativamente desconocidas o pioneras, añadió.

En el ámbito del consumo, por ejemplo, el gigante de la entrega de alimentos Meituan fue pionero en nuevos modelos innovadores de entrega urbana instantánea, lanzando 64 rutas de entrega con drones y completando más de 600.000 pedidos el año pasado. Por otro lado, Wenzhou Runxin Machinery ha desarrollado válvulas de control de tratamiento de agua totalmente automatizadas, satisfaciendo la creciente demanda de equipos de alta calidad. En el primer semestre de 2025, las empresas privadas generaron el 71,7 % de los ingresos por ventas nacionales.

Las empresas privadas representan actualmente más del 92 % de las empresas de alta tecnología de China. Poseen un profundo conocimiento tecnológico y una sólida orientación al mercado, lo que les permite identificar rápidamente la demanda y acelerar la comercialización de innovaciones. Por ejemplo, Longyu Robotics ha desarrollado tecnologías clave para vehículos de guiado automático de alta resistencia, superando las limitaciones tecnológicas extranjeras. DJI, gracias a su profundo conocimiento del mercado y a una inversión sostenida en I+D, se ha convertido en un líder mundial en drones.

Además de impulsar el consumo y la innovación, el sector privado puede desempeñar un papel más importante en los esfuerzos de apertura de China. A pesar de las dificultades del comercio mundial, las empresas privadas representaron el 57,3 % del comercio total el año pasado, manteniéndose como los principales contribuyentes al comercio exterior del país durante siete años consecutivos. Cada vez más, las empresas privadas se expanden al extranjero y profundizan la cooperación internacional en las economías verde, digital y marina.

En su artículo publicado recientemente, el presidente Xi también hizo hincapié en la mejora del marco regulatorio y de políticas que respalda la Ley de Promoción de la Economía Privada, promulgada en mayo pasado. Se espera que un mayor apoyo político optimice aún más el entorno empresarial y permita que las empresas privadas desempeñen un papel más importante en el avance de las futuras prioridades económicas del país.

