CGTN: Soukromá ekonomika - klíčový aktér při naplňování hospodářských priorit Číny v roce 2026 i do budoucna
Feb 19, 2026, 03:41 ET
PEKING, 19. února 2026 /PRNewswire/ -- CGTN zveřejnila článek, který se zabývá klíčovou rolí čínského soukromého sektoru při naplňování priorit současné hospodářské politiky země. Text vyzdvihuje významné úspěchy soukromých podniků v uplynulém roce a analyzuje, jak díky využití svých specifických silných stránek v oblasti inovací, schopnosti reagovat na trh a podnikatelské iniciativě podporují spotřebu, technologické inovace a otevírání ekonomiky světu, čímž přispívají k vysoce kvalitnímu rozvoji země.
Od nástupu domácích generativních modelů umělé inteligence, jako jsou DeepSeek a Seedance, přes celosvětové nadšení z čínských produktů originálních domácích značek, například videohry Black Myth: Wukong či panenek Labubu, až po průlomy v oblasti humanoidní robotiky vedené firmami jako například Unitree Robotics a dynamický rozvoj komerční kosmonautiky symbolizovaný startem znovupoužitelné nosné rakety Zhuque-3 – všechny tyto příklady ilustrují silnou dynamiku čínského soukromého sektoru v uplynulém roce.
Soukromé podniky: klíčový pilíř vysoce kvalitního rozvoje Číny
Před rokem, 17. února 2025, na sympoziu o soukromých podnicích v Pekingu prezident Si Ťin-pching vyzdvihl významnou roli soukromé ekonomiky při prosazování vysoce kvalitního rozvoje a modernizace Číny. Uvedl, že soukromá ekonomika má široké perspektivy rozvoje a obrovský potenciál a že právě nyní nastal ideální okamžik, aby soukromé podniky a podnikatelé plně prokázali své schopnosti.
Nedávno zveřejněný článek prezidenta Sia o klíčových úkolech současné hospodářské politiky Číny uvádí, že domácí poptávka zůstane stěžejním prvkem při budování silného domácího trhu. Text, vycházející z projevu, který prezident přednesl na prosincové Ústřední ekonomické pracovní konferenci, dále zdůrazňuje nutnost posílit rozvoj založený na inovacích s cílem urychlit vytváření nových zdrojů růstu, stejně jako pokračovat v otevírání ekonomiky a podporovat oboustranně výhodnou spolupráci v různých oblastech – to vše mezi hlavními prioritami současné fáze hospodářského vývoje země.
Očekává se, že soukromý sektor bude díky svému značnému rozsahu a významnému postavení v ekonomice země, jakož i díky svým silným stránkám v oblasti inovací, schopnosti reagovat na trh, organizační flexibility a podnikatelskému duchu hrát klíčovou roli při prosazování těchto klíčových priorit.
Podpora spotřeby, inovací a otevírání ekonomiky
Soukromé podniky jsou citlivější na nové změny ve spotřebitelské poptávce, což jim umožňuje nabízet produkty a služby reagující na tyto nové trendy, uvedl Bai Chong-e, děkan Fakulty ekonomie a managementu na Univerzitě Tsinghua. Dodal, že mají také výrazné přednosti v prosazování inovací, zejména v oblastech dosud málo probádaných či průkopnických inovací.
V oblasti spotřeby například doručovací gigant Meituan, zavedl inovativní modely okamžitého doručování ve městech, když otevřel 64 rozvozových tras pomocí dronů a v loňském roce vyřídil více než 600.000 objednávek. Společnost Wenzhou Runxin Machinery zase vyvinula plně automatizované regulační ventily pro úpravu vody, čímž vyšla vstříc rostoucí poptávce po vysoce kvalitním vybavení. V první polovině roku 2025 vytvořily soukromé podniky 71,7 procent celostátních tržeb z prodeje.
Soukromé společnosti dnes tvoří více než 92 procent čínských high-tech podniků. Mají velký technologický přehled a silnou orientaci na trh, což jim umožňuje rychle identifikovat poptávku a urychlit komercializaci inovací. Například společnost Longyu Robotics vyvinula klíčové technologie pro těžké automatizované řízené vozíky, čímž překonala zahraniční technologická omezení. Firma DJI se díky citlivému vnímání trhu a dlouhodobým investicím do výzkumu a vývoje stala globálním lídrem v oblasti dronů.
Kromě podpory spotřeby a inovací může soukromý sektor sehrát ještě významnější roli také v procesu otevírání čínské ekonomiky světu. Navzdory nepříznivým podmínkám v globálním obchodě se soukromé podniky loni podílely na celkovém zahraničním obchodu 57,3 procenta a již sedmým rokem po sobě zůstaly nejvýznamnějšími přispěvateli k zahraničnímu obchodu země. Soukromé společnosti navíc stále častěji expandují do zahraničí a prohlubují mezinárodní spolupráci v oblasti zelené, digitální a námořní ekonomiky.
Ve svém nedávno zveřejněném článku prezident Si rovněž zdůraznil potřebu zdokonalit regulační a politický rámec podporující zákon o podpoře soukromé ekonomiky, přijatý loni v květnu. Očekává se, že silnější politická podpora dále zlepší podnikatelské prostředí a umožní soukromým podnikům sehrát ještě významnější roli při naplňování budoucích hospodářských priorit země.
