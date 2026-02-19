CGTN: Частная экономика: ключевой участник в продвижении экономических приоритетов Китая в 2026 году и в последующий период

ПЕКИН, 19 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- CGTN опубликовала статью, в которой исследуется ключевая роль китайского частного сектора в продвижении приоритетов текущей экономической работы страны. В статье освещаются значительные достижения частных предприятий за последний год и анализируется, как, используя определенные сильные стороны в области инноваций, отзывчивость рынка и предпринимательства, они стимулируют потребление, технологические инновации и открытость, тем самым поддерживая высококачественное развитие страны.

От роста отечественных генеративных моделей ИИ, таких как DeepSeek и Seedance, до глобального ажиотажа вокруг китайских запатентованных продуктов, таких как видеоигра Black Myth: Wukong и куклы Labubu; от прорывов в человекоподобных роботизированных технологиях, возглавляемых такими фирмами, как Unitree Robotics, до быстрого роста коммерческой аэрокосмической промышленности, отмеченного запуском многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3, эти события иллюстрируют сильный импульс частного сектора Китая за последний год.

Частные предприятия: жизненно важный столп высококачественного развития Китая

Год назад, 17 февраля 2025 года, на симпозиуме по частным предприятиям в Пекине Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важную роль частной экономики в обеспечении качественного развития и модернизации Китая, заявив, что частная экономика имеет широкие перспективы развития и огромный потенциал, и это идеальное время для частных компаний и предпринимателей, чтобы в полной мере продемонстрировать свое мастерство.

Недавно опубликованная статья президента Си Цзиньпина о ключевых задачах текущей экономической работы Китая указывает на то, что внутренний спрос будет оставаться в центре внимания при построении надежного внутреннего рынка. В статье, основанной на выступлении президента Си на Центральной экономической рабочей конференции в декабре прошлого года, также подчеркивается необходимость активизации инновационного развития для ускорения культивирования новых факторов роста, а также продолжения открытости для содействия взаимовыгодному сотрудничеству в различных областях, среди других ключевых направлений текущей экономической повестки дня страны.

Ожидается, что благодаря значительным масштабам и видному положению в экономике страны, а также сильным инновациям, отзывчивости рынка, организационной гибкости и предпринимательскому духу частный сектор будет играть ключевую роль в продвижении этих ключевых приоритетов.

Стимулирование потребления, инноваций и открытости

Частные предприятия более чувствительны к возникающим изменениям потребительского спроса, что позволяет им предоставлять продукты и услуги в ответ на эти новые тенденции, сказал Бай Чон-эн (Bai Chong-en), декан факультета экономики и управления Университета Цинхуа. Они также имеют явные преимущества в продвижении инноваций, особенно в областях относительно неизвестных или новаторских инноваций, добавил он.

Например, на фронте потребления гигант по доставке продуктов питания Meituan стал пионером инновационных новых моделей для мгновенной городской доставки, запустив 64 маршрута доставки с помощью беспилотников и выполнив более 600 000 заказов в прошлом году. Между тем, компания Wenzhou Runxin Machinery разработала полностью автоматизированные регулирующие клапаны для очистки воды, удовлетворяя растущий спрос на высококачественное оборудование. В первом полугодии 2025 года частные предприятия генерировали 71,7 процента национального дохода от продаж.

Частные компании в настоящее время составляют более 92 процентов высокотехнологичных предприятий Китая. Они обладают глубоким технологическим пониманием с сильной рыночной ориентацией, что позволяет им быстро выявлять спрос и ускорять коммерциализацию инноваций. Например, компания Longyu Robotics разработала основные технологии для тяжелых автоматизированных управляемых транспортных средств, преодолев зарубежные технологические ограничения. DJI, опираясь на глубокое понимание рынка и устойчивые инвестиции в исследования и разработки, стал мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов.

Помимо стимулирования потребления и инноваций, частный сектор может играть более значительную роль в усилиях Китая по открытости. Несмотря на противодействия в мировой торговле, частные предприятия составили 57,3 процента от общего объема торговли в прошлом году, оставаясь основными участниками внешней торговли страны в течение семи лет подряд. Частные компании все чаще расширяют свою деятельность за рубежом и углубляют международное сотрудничество в области «зеленой», цифровой и морской экономики.

В своей недавно опубликованной статье президент Си также подчеркнул укрепление нормативно-правовой базы, поддерживающей Закон о поощрении частной экономики, принятый в мае прошлого года. Ожидается, что более сильная политическая поддержка будет способствовать дальнейшей оптимизации бизнес-среды и позволит частным предприятиям играть более значительную роль в продвижении вперед экономических приоритетов страны.

