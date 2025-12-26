Crayola تطلق تجربة عالمية مميزة مع وجبة هابي ميل® من ماكدونالدز تأخذ الأطفال في رحلة خيالية خارج هذا العالم

تعاون إبداعي نابض بالحياة يمنح خيال الأطفال أجنحة للتحليق في أكثر من 60 دولة حول العالم، محولاً اللحظات العائلية اليومية إلى مغامرات تخيّلية ثرية بالإبداع والمرح

إيستون، بنسلفانيا، 26 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في خطوة عالمية هي الأولى من نوعها، أعلنت Crayola عن تعاونها مع ماكدونالدز لإطلاق تجربة جديدة ضمن وجبة هابي ميل، تهدف إلى إطلاق خيال الأطفال نحو آفاق لا حدود لها، وتحويل الكون بأسره إلى لوحة مفتوحة للإبداع والابتكار.

تقدّم وجبة هابي ميل تشكيلة حصرية ومبتكرة من أطقم الأنشطة والألعاب المشتركة بين العلامتين التجاريتين والمستوحاة من عالم الفضاء، حيث صُمِّمت بعناية لإشعال شرارة الإبداع العملي لدى الأطفال، وتعزيز لحظات تفاعلية ممتعة تجمع أفراد العائلة. وتُطرح وجبة هابي ميل "كوكب ماكدونالدز" بإصدار محدود في المطاعم المشاركة لماكدونالدز في أكثر من 60 دولة عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، والمملكة المتحدة، وآسيا، وكندا، ويختلف موعد التوافر من سوق إلى آخر، على أن تستمر الحملة حتى مارس 2026 أو نفاد الكميات.

كما تتضمن الحملة تجربة رقمية تفاعلية مبتكرة تتيح للأطفال تحفيز إبداعاتهم وتحويلها إلى عوالم نابضة بالحياة، حيث تنبض الرسومات بالحركة داخل بيئة فضائية ملوّنة تزخر بفرص الاستكشاف والتعلّم وإطلاق العنان لمزيد من الإبداع والابتكار.

"لطالما كانت رسالة Crayola تتمحور حول إلهام الأطفال وتمكينهم من استكشاف الإبداع، واكتشاف العالم، والتعبير عن أنفسهم. هذه الشراكة مع ماكدونالدز تجسّد رسالتنا بطريقة جريئة وغير متوقعة"، حسبما صرَّحت Anna Roca، رئيسة قطاع الشراكات العالمية في Crayola. "نحن متحمسون للعمل مع ماكدونالدز لتحويل واحدة من أكثر التجارب العائلية المحبوبة — وجبة هابي ميل — إلى رحلة خيالية، تضيف لحظات إبداعية جديدة إلى الأنشطة اليومية. معًا، نمكّن الأطفال من القفز قفزة عملاقة نحو الإبداع وملء الكون بالألوان والحيوية".

تُجسّد صناديق وجبة هابي ميل والإعلانات المصاحبة للحملة روح الإبداع الأصيل للأطفال من خلال رسومات خيالية مبتكرة ابتكرها الأطفال بأنفسهم، احتفاءً بقدرتهم الفطرية على التعبير الفني. ولأول مرة في تاريخ Crayola، الشركة الرائدة عالميًا في منتجات التعبير الإبداعي للأطفال، أصبحت مزودًا رسميًا لأقلام التلوين لماكدونالدز. ويأتي دمج حقوق الملكية الفكرية الإبداعية لشركة Crayola في جميع نقاط الاتصال التسويقية كعنصر مميز يثري التجربة بشكل متكامل. كما يدعم هذا التعاون رغبة الآباء في توفير لحظات لعب تفاعلية وهادفة لأطفالهم، مع منح الأطفال القدرة على توسيع رحلتهم الإبداعية لتشمل العالم الرقمي.

"في ماكدونالدز، نسعى دائمًا إلى ابتكار تجارب ممتعة، مبتكرة، وجاذبة تصل إلى العائلات بطريقة ذات معنى وتأثير. وتتيح لنا هذه الشراكة الفريدة مع Crayola تقديم تجارب تفاعلية وشخصية تمزج بين الثقافة والإبداع عبر رحلة فضائية خيالية، حيث تضع الأطفال في قلب القصة، وتمكّنهم من التحكم في سردهم الخاص"، حسبما قالت Sheila Hamilton، المديرة الأولى للتسويق العالمي للعلامة التجارية في ماكدونالدز.

