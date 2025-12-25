Crayola、グローバルなMcDonald'sハッピーセット（Happy Meal®）を始動、まるで別世界のような楽しさを提供

活気あふれるコラボレーションが60か国以上で子供たちの創造性を羽ばたかせ、日常の家族のひとときを想像力あふれる旅へと変える

ペンシルベニア州イーストン, 2025年12月26日 /PRNewswire/ -- CrayolaがMcDonald'sと初めて世界規模で提携しました。今回の新しいハッピーセット（Happy Meal）では、子供たちの想像力を宇宙へと羽ばたかせ、宇宙全体を創造性のキャンバスへと変えます。

ハッピーセット（Happy Meal）は、宇宙をテーマにした共同ブランドの限定アクティビティ・キットとおもちゃをフィーチャーし、家族全員で楽しみ、手を動かしながら創造性を育むひとときを提供します。限定版の「Planet McDonald's Happy Meal」は、2026年3月までEMEA地域、英国、アジア、カナダの60か国以上のMcDonald's店舗で順次展開され、在庫がなくなり次第終了となります。

McDonald's Crayola Happy Meal

本キャンペーンではインタラクティブなデジタル体験も提供。子供たちは自作作品をスキャンすると、探求、学習、さらなる創作の機会にあふれる鮮やかな宇宙テーマ環境で作品が動き出す様子を見られます。

「Crayola'の使命は、あらゆる子供たちの創造的な探求心、発見、自己表現を育むことです。今回のMcDonald'sとの提携は、その使命を大胆かつ予想外の方法で実現するものです」と、Crayolaのグローバル・パートナーシップ責任者であるAnna Roca氏は述べています。「McDonald'sと協力し、最も愛される家族向け体験の1つであるハッピーセット（Happy Meal）を想像力あふれる旅へと変え、日常の活動により多くの創造的な瞬間をもたらすことをとても楽しみにしています。私たちは力を合わせ、子供たちが創造性への大きな飛躍を遂げ、宇宙を色彩で満たしていけるようお手伝いします。」

今回のハッピーセット（Happy Meal）のボックスとキャンペーン広告には、子供たちが描いた想像力豊かなイラストが採用され、キャンペーンの原動力となる本物の創造性が表現されています。さらに、子供向け創造性表現製品のリーダーであるCrayolaがMcDonald's.のカラー・ペンシル供給元となるのは、同社にとって初めての試みです。このプログラムのもう1つの特徴は、ブランドに触れるあらゆる局面にCrayolaのクリエイティブなIPを組み込んでいることです。また、今回のコラボレーションは、子供たちにデジタル世界へと創造的な冒険を広げる方法を提供しながら、有意義で実践的な遊びを求める親たちの要望にも応えています。

「McDonald'sでは、家族と有意義なつながりを築き、楽しく驚きに満ちた魅力的な体験を創出する方法を常に模索しています。今回Crayolaとの間に結んだユニークなパートナーシップにより、宇宙をテーマにした旅を通して文化と創造性を結びつけ、子供たち一人ひとりが物語の主役となるインタラクティブな体験を提供することができます」と、McDonald'sのグローバル・ブランド・マーケティング担当シニア・ディレクターであるSheila Hamilton氏は述べています。

