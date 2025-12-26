Crayola lanciert globales McDonald's Happy Meal®-Erlebnis, das nicht von dieser Welt ist

Lebendige Zusammenarbeit hilft der Kreativität von Kindern in mehr als 60 Ländern auf die Sprünge und verwandelt alltägliche Familienmomente in fantasievolle Reisen

EASTON, Pa., 26. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Crayola hat sich zum ersten Mal auf globaler Ebene mit McDonald's zusammengetan, um mit einem neuen Happy Meal-Erlebnis die Vorstellungskraft von Kindern in den Orbit zu befördern und das Universum in eine Leinwand für Kreativität zu verwandeln.

McDonald's Crayola Happy Meal

Das Happy Meal enthält ein exklusives Sortiment an Aktivitätssets und Spielzeugen zum Thema Weltraum , die die ganze Familie zu kreativen Momenten anregen sollen. Das Planet McDonald's Happy Meal in limitierter Auflage wird in teilnehmenden McDonald's Restaurants in mehr als 60 Ländern in EMEA, Großbritannien, Asien und Kanada eingeführt und ist je nach Markt bis März 2026 erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Die Kampagne umfasst auch ein interaktives digitales Erlebnis, bei dem Kinder ihre Kreationen einscannen und beobachten können, wie sie in einer lebendigen Weltraumumgebung zum Leben erweckt werden, die mit Möglichkeiten zum Erforschen, Lernen und Gestalten gefüllt ist.

„Die Mission von Crayola war es schon immer, jedes Kind zum kreativen Erforschen, Entdecken und zum Selbstausdruck zu inspirieren und zu befähigen. Diese Partnerschaft mit McDonald's erweckt diese Mission auf kühne und unerwartete Weise zum Leben", sagte Anna Roca, Leiterin der Abteilung Global Partnerships bei Crayola. „Wir sind begeistert, mit McDonald's zusammenzuarbeiten, um eines der beliebtesten Familienerlebnisse - das Happy Meal - in eine fantasievolle Reise zu verwandeln und mehr kreative Momente in den Alltag zu bringen. Gemeinsam geben wir Kindern die Möglichkeit, einen großen Schritt in Richtung Kreativität zu machen und das Universum mit Farben zu füllen."

Die Happy Meal-Verpackungen und die Kampagnenwerbung zeigen phantasievolle Illustrationen von Kindern und zeugen von der authentischen Kreativität, die der Kampagne zugrunde liegt. Und zum ersten Mal wird Crayola, der führende Hersteller von Produkten für den kreativen Ausdruck von Kindern, zum Lieferanten von Farbstiften für McDonald's. Ein weiteres markantes Element des Programms ist die Integration des kreativen geistigen Eigentums von Crayola über alle Marketing-Touchpoints hinweg. Die Zusammenarbeit unterstützt auch den Wunsch der Eltern nach sinnvollem, praktischem Spielen und bietet ihren Kindern die Möglichkeit, ihre kreativen Abenteuer in das digitale Universum auszudehnen.

„Wir bei McDonald's sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, lustige, überraschende und fesselnde Erlebnisse zu schaffen, die Familien auf sinnvolle Weise ansprechen. Diese einzigartige Partnerschaft mit Crayola ermöglicht es uns, personalisierte, interaktive Erlebnisse zu bieten, die Kultur und Kreativität durch eine Weltraumreise verbinden, die Kindern die Kontrolle über ihre eigene Geschichte gibt", sagte Sheila Hamilton, Senior Director of Global Brand Marketing von McDonald's.

