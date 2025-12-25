Crayola запускает глобальный проект с Хэппи Мил® от McDonald's Experience: That's Out-of-This-World

Яркое сотрудничество помогает детскому творчеству расправить крылья в более чем 60 странах, превращая повседневные семейные моменты в творческие путешествия

ИСТОН, Пенсильвания, 26 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Crayola впервые в глобальном масштабе объединилась с McDonald's, создав новый проект Хэппи Мил, который позволит запустить детское воображение в космос и превратить вселенную в холст для творчества.

Хэппи Мил предлагает эксклюзивную линейку кобрендинговых наборов для занятий космической тематикой и игрушек, предназначенных для поощрения практических творческих моментов, которыми может поделиться вся семья. Лимитированный выпуск Planet McDonald's Happy Meal распространяется в участвующих ресторанах McDonald's в более чем 60 странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Великобритании, Азии и Канады. Доступность зависит от рынка и наличия. Продлится до марта 2026 года.

Кампания также включает в себя интерактивный цифровой опыт, в котором дети могут сканировать свои творения и наблюдать, как они оживают в космической среде, наполненной возможностями исследовать, учиться и создавать еще больше.

«Миссия Crayola всегда заключалась в том, чтобы вдохновлять каждого ребенка на творческие исследования, открытия и самовыражение. Это партнерство с McDonald's воплощает эту миссию в жизнь смелым, неожиданным образом, — сказала Анна Рока (Anna Roca), руководитель отдела глобального партнерства в Crayola. — Мы очень рады сотрудничать с McDonald's, чтобы превратить одно из самых любимых семейных развлечений — Хэппи Мил — в творческое путешествие, привнося больше творческих моментов в повседневную деятельность. Вместе мы даем детям возможность совершить гигантский скачок в творчестве и наполнить вселенную цветом».

Коробки Хэппи Мил и рекламная кампания демонстрируют творческие иллюстрации, созданные детьми, прославляя подлинное творчество, которое подпитывает кампанию. И впервые для Crayola лидер в области детского творческого самовыражения стал поставщиком цветных карандашей для McDonald's. Еще одним отличительным элементом программы является интеграция творческой интеллектуальной собственности Crayola во все маркетинговые точки соприкосновения. Сотрудничество также поддерживает стремление родителей к осмысленной, практической игре, предлагая своим детям способ расширить свое творческое приключение в цифровую вселенную.

«В McDonald's мы всегда ищем способы создания веселых, удивительных и увлекательных впечатлений, которые объединяют семьи значимыми способами. Это уникальное партнерство с Crayola позволяет нам предоставлять персонализированные интерактивные впечатления, которые соединяют культуру и творчество с помощью космического путешествия, которое позволяет детям управлять своим собственным повествованием», — сказала Шейла Гамильтон (Sheila Hamilton), старший директор по глобальному бренд-маркетингу McDonald's.

