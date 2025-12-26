Crayola Luncurkan Pengalaman Global McDonald's Happy Meal® yang Amat Sangat Mengasyikkan

Kerja sama yang penuh kegembiraan ini membantu perkembangan kreativitas anak-anak di lebih dari 60 negara dan menjadikan waktu keluarga sehari-hari kaya imajinasi

EASTON, Pa., 26 Des. 2025 /PRNewswire/ -- Crayola menjalin kerja sama global untuk pertama kalinya dengan McDonald's dengan menghadirkan pengalaman Happy Meal baru yang mendorong imajinasi anak-anak ke luar angkasa dan mengubah alam semesta menjadi kanvas kreativitas.

McDonald's Crayola Happy Meal

Happy Meal menampilkan jajaran perlengkapan aktivitas dan mainan eksklusif dengan merek bersama dan tema luar angkasa, yang dirancang untuk menciptakan momen kreatif secara langsung dan dapat dinikmati seluruh keluarga. Planet McDonald's Happy Meal edisi terbatas diluncurkan di restoran McDonald's yang berpartisipasi di lebih dari 60 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, Inggris Raya, Asia, dan Kanada. Ketersediaannya bervariasi di setiap negara hingga bulan Maret 2026 dan selama persediaan masih ada.

Kampanye ini juga menyajikan pengalaman digital interaktif di mana anak-anak dapat memindai kreasi mereka dan melihatnya menjadi hidup di lingkungan bertema luar angkasa yang penuh kesempatan untuk mengeksplorasi, belajar, dan berkreasi.

"Misi Crayola adalah selalu menginspirasi dan mendukung eksplorasi kreatif, penemuan, dan ekspresi diri setiap anak. Kemitraan dengan McDonald's mewujudkan misi tersebut dengan cara yang berani dan tak terduga," kata Anna Roca, Kepala Global Partnerships di Crayola. "Kami senang sekali bekerja sama dengan McDonald's untuk mengubah salah satu pengalaman keluarga yang paling disukai - Happy Meal - menjadi perjalanan penuh imajinasi dengan menciptakan lebih banyak momen kreatif dalam kegiatan sehari-hari. Bersama-sama, kami mendukung anak-anak untuk mencapai kemajuan besar menuju kreativitas dan memenuhi alam semesta dengan warna-warni."

Kotak Happy Meal dan iklan kampanyenya menampilkan gambar imajinatif karya anak-anak, merayakan kreativitas otentik yang menjadi semangat kampanye ini. Crayola adalah perusahaan terdepan di bidang produk ekspresi kreatif anak-anak. Untuk pertama kalinya, Crayola menjadi pemasok pensil warna bagi McDonald's. Unsur lain yang unik dalam program ini adalah integrasi HAKI kreatif Crayola di seluruh lokasi pemasaran. Kerja sama ini juga mendukung keinginan orang tua untuk menikmati permainan yang bermakna dan secara langsung, sekaligus menyediakan cara memperluas petualangan kreatif anak-anak mereka ke dunia digital.

"McDonald's selalu mencari berbagai cara untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, mengejutkan, dan menarik yang terhubung dengan keluarga dalam berbagai cara yang bermakna. Melalui kemitraan unik dengan Crayola, kami menghadirkan pengalaman pribadi dan interaktif untuk menghubungkan budaya dan kreativitas melalui perjalanan luar angkasa di mana anak-anak mengendalikan narasi sendiri," kata Sheila Hamilton, Senior Director Global Brand Marketing di McDonald's.

