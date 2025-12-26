Crayola lanza una experiencia global de Happy Meal® de McDonald's que es de otro mundo

La vibrante colaboración ayuda a que la creatividad de los niños tome vuelo en más de 60 países, transformando los momentos familiares cotidianos en viajes imaginativos

EASTON, Pa., 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Crayola se ha asociado con McDonald's por primera vez a escala mundial con una nueva experiencia Happy Meal para impulsar la imaginación de los niños y transformar el universo en un lienzo para la creatividad.

McDonald's Crayola Happy Meal

El Happy Meal incluye una línea exclusiva de kits de actividades y juguetes de marca compartida con temática espacial, diseñados para fomentar momentos creativos prácticos que toda la familia puede compartir. El Happy Meal Planet McDonald's de edición limitada se lanzará en los restaurantes McDonald's participantes en más de 60 países de EMEA, Reino Unido, Asia y Canadá, con disponibilidad variable según el mercado hasta marzo de 2026, hasta agotar existencias.

La campaña también incorpora una experiencia digital interactiva en la que los niños pueden escanear sus creaciones y verlas cobrar vida en un entorno vibrante con temática espacial lleno de oportunidades para explorar, aprender y crear aún más.

"La misión de Crayola siempre ha sido inspirar y potenciar la exploración creativa, el descubrimiento y la autoexpresión en cada niño. Esta alianza con McDonald's materializa esa misión de una forma audaz e inesperada", comentó Anna Roca, directora de Alianzas Globales de Crayola. "Nos entusiasma colaborar con McDonald's para transformar una de las experiencias familiares más queridas, el Happy Meal, en un viaje imaginativo, aportando más momentos creativos a las actividades cotidianas. Juntos, empoderamos a los niños para que den un gran salto hacia la creatividad y llenen el universo de color".

Las cajas del Happy Meal y la publicidad de la campaña presentan ilustraciones imaginativas creadas por niños, celebrando la auténtica creatividad que impulsa la campaña. Y, por primera vez para Crayola, el líder en productos de expresión creativa infantil se ha convertido en proveedor de lápices de colores para McDonald's. Otro elemento distintivo del programa es la integración de la propiedad intelectual creativa de Crayola en todos los canales de marketing. La colaboración también apoya el deseo de los padres de disfrutar de juegos significativos y prácticos, a la vez que ofrece a sus hijos una forma de ampliar su aventura creativa al mundo digital.

"En McDonald's, siempre buscamos maneras de crear experiencias divertidas, sorprendentes y atractivas que conecten con las familias de forma significativa. Esta alianza única con Crayola nos permite ofrecer experiencias personalizadas e interactivas que conectan la cultura y la creatividad a través de un viaje espacial que permite a los niños tomar las riendas de su propia narrativa", afirmó Sheila Hamilton, directora sénior de Marketing de Marca Global de McDonald's.

