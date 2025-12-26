Crayola ra mắt trải nghiệm Happy Meal® toàn cầu tại McDonald's với chủ đề "Vượt trên sức tưởng tượng".

Một hoạt động hợp tác sôi nổi giúp khơi dậy khả năng sáng tạo của trẻ em tại hơn 60 quốc gia, biến những khoảnh khắc gia đình thường nhật thành những hành trình giàu trí tưởng tượng.

EASTON, Pennsylvania, ngày 26 tháng 12 năm 2025 /PRNewswire/ -- Crayola triển khai hoạt động hợp tác đầu tiên với McDonald's trên phạm vi toàn cầu với trải nghiệm Happy Meal mới nhằm đưa trí tưởng tượng của trẻ em bay thật cao và biến vũ trụ thành một bức tranh sáng tạo.

McDonald's Crayola Happy Meal

Trải nghiệm bữa ăn Happy Meal mang đến một loạt các bộ dụng cụ hoạt động và đồ chơi theo chủ đề không gian vũ trụ được thiết kế độc quyền, đồng thương hiệu, nhằm khuyến khích những khoảnh khắc sáng tạo trực quan mà cả gia đình có thể cùng nhau chia sẻ. Phiên bản giới hạn Planet McDonald's Happy Meal đang được phân phối tại các nhà hàng McDonald's tham gia chương trình tại hơn 60 quốc gia thuộc khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, Anh, Châu Á và Canada cho đến hết tháng 3 năm 2026 hoặc cho đến khi hết hàng, với số lượng các bộ dụng cụ và đồ chơi ở mỗi thị trường là khác nhau.

Chiến dịch này cũng tích hợp trải nghiệm kỹ thuật số tương tác, theo đó các bạn nhỏ có thể quét các tác phẩm của mình và xem chúng trở nên sống động trong một môi trường có chủ đề về không gian vũ trụ đầy màu sắc, tràn ngập cơ hội để khám phá, học hỏi và sáng tạo hơn nữa.

"Sứ mệnh của Crayola luôn là truyền cảm hứng và khuyến khích từng bạn nhỏ khám phá sáng tạo, tìm tòi và thể hiện bản thân. Hoạt động hợp tác với McDonald's hiện thực hóa sứ mệnh đó một cách táo bạo và bất ngờ," Anna Roca, Trưởng bộ phận Quan hệ đối tác toàn cầu tại Crayola, cho biết. "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với McDonald's để biến một trong những trải nghiệm gia đình được yêu thích nhất - Happy Meal - thành một hành trình đầy trí tưởng tượng, mang đến nhiều khoảnh khắc sáng tạo hơn cho các hoạt động thường ngày. Cùng nhau hợp tác, chúng tôi đang tiếp thêm sức mạnh cho trẻ em để các bạn nhỏ có thể tạo nên một bước đột phá lớn trong lĩnh vực sáng tạo và tô điểm vũ trụ bằng sắc màu riêng của chính mình."

Các hộp Happy Meal và các hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ chiến dịch giới thiệu những hình minh họa giàu trí tưởng tượng do trẻ em tạo ra, tôn vinh sự sáng tạo thực thụ đã thúc đẩy chiến dịch này. Và, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Crayola, thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm khuyến khích sự sáng tạo dành cho trẻ em, trở thành nhà cung cấp bút chì màu cho McDonald's. Một yếu tố đặc biệt khác của chương trình chính là việc tích hợp tài sản trí tuệ sáng tạo của Crayola vào tất cả các điểm chạm khách hàng. Hoạt động hợp tác này cũng đồng hành với mong muốn của phụ huynh có được những hoạt động vui chơi thực tế, có ý nghĩa, đồng thời mang đến cho các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình một lựa chọn mới để mở rộng cuộc phiêu lưu sáng tạo vào thế giới kỹ thuật số.

"Tại McDonald's, chúng tôi luôn tìm cách tạo ra những trải nghiệm thú vị, bất ngờ và hấp dẫn, kết nối với các gia đình theo những cách riêng và đầy ý nghĩa. Quan hệ hợp tác có một không hai này với Crayola cho phép chúng tôi mang đến những trải nghiệm tương tác, cá nhân hóa, kết nối văn hóa và sự sáng tạo thông qua một hành trình với chủ đề không gian vũ trụ, giúp trẻ em tự quyết định câu chuyện của chính mình", Sheila Hamilton, Giám đốc cấp cao về Tiếp thị Thương hiệu Toàn cầu của McDonald's cho biết.

