Crayola uvádza na trh globálny, takmer mimozemský zážitok v Happy Meal® od McDonald's
Dec 26, 2025, 01:00 ET
Živá spolupráca pomáha deťom rozvíjať kreativitu vo viac ako 60 krajinách a premieňa každodenné rodinné chvíle na nápadité cesty
EASTON, Pensylvánia, 26. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Crayola sa po prvýkrát v globálnom meradle spojila so spoločnosťou McDonald's s novým zážitkom v rámci Happy Meal, aby posunula detskú predstavivosť na obežnú dráhu a premenila vesmír na plátno pre kreativitu.
Happy Meal ponúka exkluzívny rad aktivít a hračiek s vesmírnou tematikou pod jednou značkou navrhnutých tak, aby podporili praktické kreatívne chvíle, ktoré môže zdieľať celá rodina. Limitovaná edícia Happy Meal od Planet McDonald's sa začína predávať v zúčastnených reštauráciách McDonald's vo viac ako 60 krajinách regiónu EMEA, Spojeného kráľovstva, Ázie a Kanady, pričom dostupnosť sa líši v závislosti od trhu do marca 2026, kým nebudú zásoby vypredané.
Kampaň zahŕňa aj interaktívny digitálny zážitok, v ktorom si deti môžu naskenovať svoje výtvory a sledovať, ako ešte viac ožívajú v živom prostredí s vesmírnou tematikou plnom príležitostí objavovať, učiť sa a tvoriť.
„Poslaním spoločnosti Crayola bolo vždy inšpirovať a posilňovať kreatívne skúmanie, objavovanie a sebavyjadrenie v každom dieťati. Toto partnerstvo so spoločnosťou McDonald's vdýchne tomuto poslaniu život odvážnym a neočakávaným spôsobom," povedala Anna Rocaová, vedúca oddelenia globálnych partnerstiev v spoločnosti Crayola. „Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s McDonald's na premene jedného z najobľúbenejších rodinných zážitkov – Happy Meal – na nápaditú cestu, ktorá prinesie viac kreatívnych momentov do každodenných aktivít. Spoločne umožňujeme deťom urobiť obrovský skok do kreativity a naplniť vesmír farbami."
Škatuľky Happy Meal a reklama kampane prezentujú nápadité ilustrácie vytvorené deťmi na oslavu autentickej kreativity, ktoré podnecujú kampaň. A po prvýkrát sa spoločnosť Crayola, líder v oblasti detských kreatívnych produktov, stala dodávateľom farebných ceruziek pre McDonald's. Ďalším výrazným prvkom programu je integrácia kreatívneho duševného vlastníctva spoločnosti Crayola do všetkých marketingových kontaktných bodov. Spolupráca tiež podporuje túžbu rodičov po zmysluplnej a praktickej hre a zároveň ponúka ich deťom spôsob, ako rozšíriť svoje kreatívne dobrodružstvo do digitálneho sveta.
„V spoločnosti McDonald's neustále hľadáme spôsoby, ako vytvárať zábavné, prekvapujúce a pútavé zážitky, ktoré zmysluplným spôsobom spájajú rodiny. Toto jedinečné partnerstvo so spoločnosťou Crayola nám umožňuje poskytovať personalizované, interaktívne zážitky, ktoré spájajú kultúru a kreativitu prostredníctvom vesmírnej cesty, ktorá poskytuje deťom kontrolu nad vlastným príbehom," povedala Sheila Hamiltonová, hlavná riaditeľka globálneho marketingu značky McDonald's.
