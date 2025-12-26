Crayola lance une expérience McDonald's Happy Meal® mondiale qui sort de l'ordinaire

Une collaboration dynamique permet à la créativité des enfants de prendre son envol dans plus de 60 pays, transformant les moments familiaux quotidiens en voyages imaginatifs.

EASTON, Pa., 26 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Crayola a fait équipe avec McDonald's pour la première fois à l'échelle mondiale avec une nouvelle expérience Happy Meal pour propulser l'imagination des enfants en orbite et transformer l'univers en une toile pour la créativité.

McDonald's Crayola Happy Meal

Le Happy Meal comprend une gamme exclusive de kits d'activités et de jouets co-marqués, , sur le thème de l'espace, conçus pour encourager les moments créatifs et pratiques que toute la famille peut partager. Le Happy Meal Planète McDonald's en édition limitée sera distribué dans les restaurants McDonald's participants dans plus de 60 pays de la zone EMEA, au Royaume-Uni, en Asie et au Canada, avec une disponibilité variable selon les marchés jusqu'en mars 2026, dans la limite des stocks disponibles.

La campagne comprend également une expérience numérique interactive dans laquelle les enfants peuvent scanner leurs créations et les voir prendre vie dans un environnement dynamique sur le thème de l'espace, qui offre de nombreuses possibilités d'explorer, d'apprendre et de créer encore plus.

« La mission de Crayola a toujours été d'inspirer et de favoriser l'exploration créative, la découverte et l'expression personnelle de chaque enfant. Ce partenariat avec McDonald's donne vie à cette mission d'une manière audacieuse et inattendue », a déclaré Anna Roca, responsable des partenariats mondiaux chez Crayola. « Nous sommes ravis de collaborer avec McDonald's pour transformer l'une des expériences familiales les plus appréciées - le Happy Meal - en un voyage imaginatif, apportant des moments plus créatifs dans les activités quotidiennes. Ensemble, nous donnons aux enfants les moyens de faire un pas de géant dans la créativité et de remplir l'univers de couleurs ».

Les boîtes de Happy Meal et la publicité de la campagne présentent des illustrations imaginatives créées par des enfants, célébrant ainsi la créativité authentique qui alimente la campagne. Et, pour la première fois, Crayola, le leader des produits d'expression créative pour enfants, est devenu fournisseur de crayons de couleur pour McDonald's. Un autre élément distinctif du programme est l'intégration de la propriété intellectuelle créative de Crayola dans tous les points de contact marketing. Cette collaboration répond également au désir des parents d'avoir des jeux significatifs et pratiques, tout en offrant à leurs enfants un moyen de prolonger leur aventure créative dans l'univers numérique.

« Chez McDonald's, nous sommes toujours à la recherche de moyens de créer des expériences amusantes, surprenantes et engageantes qui permettent de créer un lien significatif avec les familles. Ce partenariat unique avec Crayola nous permet d'offrir des expériences interactives personnalisées qui relient la culture et la créativité par le biais d'un voyage sur le thème de l'espace qui permet aux enfants de contrôler leur propre histoire », a déclaré Sheila Hamilton, directrice principale du marketing mondial de la marque chez McDonald's.

